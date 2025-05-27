4 143 2
Бійці 59 ОШБр змогли лише одним ударним безпілотником уразити цілу групу окупантів на 4 мотоциклах. ВIДЕО
Оператори батальйону "Хижаки висот" 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка змогли одним дроном уразити цілу групу окупантів на мотоциклах.
Відео бойової роботи оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як підсумок: багато поранених, мінус 4 мотоцикли і 1 підгорілий", - додали у публікації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Січень #486030
показати весь коментар27.05.2025 20:25 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Amber
показати весь коментар27.05.2025 21:39 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль