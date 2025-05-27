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Бійці 59 ОШБр змогли лише одним ударним безпілотником уразити цілу групу окупантів на 4 мотоциклах. ВIДЕО

Оператори батальйону "Хижаки висот" 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка змогли одним дроном уразити цілу групу окупантів на мотоциклах.

Відео бойової роботи оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як підсумок: багато поранених, мінус 4 мотоцикли і 1 підгорілий", - додали у публікації.

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Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477)


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Смерть расцеї і її свинособакам..
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27.05.2025 20:25 Відповісти
Всім кацапам місце в пеклі
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27.05.2025 21:39 Відповісти
 
 