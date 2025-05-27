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Спроба окупантів форсувати річку на човні закінчилась невдало: плавзасіб знищено, росіян - ліквідовано. ВIДЕО
Окупанти спробували форсувати водну перешкоду на човні, сподіваючись непомітно прорватися у тил.
Але оператори підрозділу "Sky Ryders" спрацювали чітко - дрони швидко засікли їх пересування та знищили плавзасіб. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 zloj pens #587166
показати весь коментар27.05.2025 19:24 Посилання
+11 Огусто
показати весь коментар27.05.2025 19:33 Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар27.05.2025 19:19 Посилання
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Герої.
Мене в броніку до води не заженеш,, а от якщо бронік окремо, на якомусь плавзасобі. ну що ж це можливо.