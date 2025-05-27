Спроба окупантів форсувати річку на човні закінчилась невдало: плавзасіб знищено, росіян - ліквідовано. ВIДЕО

Окупанти спробували форсувати водну перешкоду на човні, сподіваючись непомітно прорватися у тил.

Але оператори підрозділу "Sky Ryders" спрацювали чітко - дрони швидко засікли їх пересування та знищили плавзасіб. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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