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Спроба окупантів форсувати річку на човні закінчилась невдало: плавзасіб знищено, росіян - ліквідовано. ВIДЕО

Окупанти спробували форсувати водну перешкоду на човні, сподіваючись непомітно прорватися у тил.

Але оператори підрозділу "Sky Ryders" спрацювали чітко - дрони швидко засікли їх пересування та знищили плавзасіб. Ті, хто таки дістався берега, були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Птахи Мадяря" дроном-камікадзе ліквідували російського солдата: від удару його тіло майже розірвалося. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046)


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Топ коментарі
+17
Довбойоби - ловили б рибу в себе в мухосраньську - ні,*****,полізли в Україну і перетворилися на їжу для раків!
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27.05.2025 19:24
+11
Класно ластами помахав.
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27.05.2025 19:33
+3
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27.05.2025 19:19
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27.05.2025 19:19 Відповісти
Довбойоби - ловили б рибу в себе в мухосраньську - ні,*****,полізли в Україну і перетворилися на їжу для раків!
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27.05.2025 19:24 Відповісти
Лихо в камыши ушли. Видать, опытные браконьеры, привыкли ныкатся от рыбохраны
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27.05.2025 20:50 Відповісти
Класно ластами помахав.
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27.05.2025 19:33 Відповісти
бовтається як карась на гачку. карась ріальний кабан
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27.05.2025 19:35 Відповісти
Я хз як наші працювали на лівому березі з єдиним маршрутом підходу і відходу через Дніпро.
Герої.
Мене в броніку до води не заженеш,, а от якщо бронік окремо, на якомусь плавзасобі. ну що ж це можливо.
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27.05.2025 19:37 Відповісти
Horoshij korm ribkam! Tak prodolzhatj!
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27.05.2025 20:15 Відповісти
Рибоохоронний патруль.
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27.05.2025 20:16 Відповісти
"Титанік" - 2 ...
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27.05.2025 20:29 Відповісти
Думаю эти два ******** в свой тыл пытались прорваться. Но все равно хорошо получилось.
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27.05.2025 20:43 Відповісти
От танков до ослов, от крейсера "мацква" до резиновой лодки - движуха идет по плану.
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28.05.2025 00:20 Відповісти
 
 