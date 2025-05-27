УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10027 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 688 21

"Птахи Мадяря" дроном-камікадзе ліквідували російського солдата: від удару його тіло майже розірвалося. ВIДЕО 18+

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що окупанта майже розірвало.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: На Курському напрямку прикордонники знищили 2 квадроцикли, на яких росіяни хотіли потрапити на територію України. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Эка его расколбасило а ведь мог спокойно где то у себя в мухосранске бояру жрать
показати весь коментар
27.05.2025 18:13
+12
Це той, що хотів квартиру на Печерських погорбах?
показати весь коментар
27.05.2025 18:17
+12
Пол-землекопа 🤣
показати весь коментар
27.05.2025 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эка его расколбасило а ведь мог спокойно где то у себя в мухосранске бояру жрать
показати весь коментар
27.05.2025 18:13 Відповісти
Варіантів у цієї істоти було достатньо. Але цей андрофаг обрав цей. Більше у нього не має вибору.
показати весь коментар
27.05.2025 18:19 Відповісти
Кредитний зашморг. Люди! Не ставайте рабами кредитів!
показати весь коментар
27.05.2025 18:33 Відповісти
Навіщо добивали, ********* марнували? Конав би в муках, ординець поганий.
показати весь коментар
27.05.2025 18:37 Відповісти
Як любив казать мій покійний тесть, своїм онукам, коли робилося щось "детально" і "досконало" - "З гарантією!"
показати весь коментар
27.05.2025 19:45 Відповісти
"Жопа! Ти гдє???"
показати весь коментар
27.05.2025 18:16 Відповісти
Це той, що хотів квартиру на Печерських погорбах?
показати весь коментар
27.05.2025 18:17 Відповісти
Пол-землекопа 🤣
показати весь коментар
27.05.2025 18:23 Відповісти
оператор попіклувався про лисичок та собак, щоб легше було до їжі дістатись.
показати весь коментар
27.05.2025 18:23 Відповісти
Наглядний урок анатомії...
показати весь коментар
27.05.2025 19:42 Відповісти
Щасливчик. Довго не страждав. Радий за нього
показати весь коментар
27.05.2025 18:31 Відповісти
московити і їх фашиська ідеологія повинні бути знищені
це справа усього цивілізованого світу
показати весь коментар
27.05.2025 18:40 Відповісти
100% - смерть московії!
показати весь коментар
27.05.2025 19:18 Відповісти
зачем вы сюда приперлись руские НЕЛЮДИ !!! сами погибают ,нам жить не дают , вам мало того что есть у вас ваши прир.богатства ??? вы не понимаете что вам и вашему государству КОНЕЦ !!! как был конец империи , совдепии и федерации будет конец !!! убирайтесь с Украины ,повесьте своего ОБНУЛЕНЫША и война закончится !!! это так сложно уразуметь ???
показати весь коментар
27.05.2025 18:46 Відповісти
нажаль в цю гру можна грати в двох
показати весь коментар
27.05.2025 19:13 Відповісти
незваний гість гірше за татарина
показати весь коментар
27.05.2025 19:21 Відповісти
Мелочь, а приятно! Смерть кацапам!
показати весь коментар
27.05.2025 19:24 Відповісти
Як же шикарно нагодували орка!!!
Слава Украіні!!!
показати весь коментар
27.05.2025 20:45 Відповісти
не потрібно добивати потрібні важкі 300. чим більше в кацапії буде калік тим краще
показати весь коментар
27.05.2025 21:26 Відповісти
він думав тут тортик буде...а нема тортика зїли..
показати весь коментар
27.05.2025 21:44 Відповісти
 
 