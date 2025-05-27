"Птахи Мадяря" дроном-камікадзе ліквідували російського солдата: від удару його тіло майже розірвалося. ВIДЕО 18+

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що окупанта майже розірвало.

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