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"Птахи Мадяря" дроном-камікадзе ліквідували російського солдата: від удару його тіло майже розірвалося. ВIДЕО 18+
Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що окупанта майже розірвало.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Серый Вовк
показати весь коментар27.05.2025 18:13 Посилання
+12 Sсhool Bus
показати весь коментар27.05.2025 18:17 Посилання
+12 Alessandro Moretti
показати весь коментар27.05.2025 18:23 Посилання
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