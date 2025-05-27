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"Птахи Мадяра" дроном-камикадзе ликвидировали российского солдата: от удара его тело почти разорвало. ВИДЕО 18+
Операторы дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинских воинов видно, что оккупанта почти разорвало.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+17 Серый Вовк
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це справа усього цивілізованого світу
Слава Украіні!!!