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"Птахи Мадяра" дроном-камикадзе ликвидировали российского солдата: от удара его тело почти разорвало. ВИДЕО 18+

Операторы дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинских воинов видно, что оккупанта почти разорвало.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: На Курском направлении пограничники уничтожили 2 квадроцикла, на которых россияне хотели попасть на территорию Украины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3657)


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Топ комментарии
+17
Эка его расколбасило а ведь мог спокойно где то у себя в мухосранске бояру жрать
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27.05.2025 18:13
+12
Це той, що хотів квартиру на Печерських погорбах?
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27.05.2025 18:17
+12
Пол-землекопа 🤣
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27.05.2025 18:23
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Эка его расколбасило а ведь мог спокойно где то у себя в мухосранске бояру жрать
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27.05.2025 18:13 Ответить
Варіантів у цієї істоти було достатньо. Але цей андрофаг обрав цей. Більше у нього не має вибору.
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27.05.2025 18:19 Ответить
Кредитний зашморг. Люди! Не ставайте рабами кредитів!
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27.05.2025 18:33 Ответить
Навіщо добивали, ********* марнували? Конав би в муках, ординець поганий.
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27.05.2025 18:37 Ответить
Як любив казать мій покійний тесть, своїм онукам, коли робилося щось "детально" і "досконало" - "З гарантією!"
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27.05.2025 19:45 Ответить
"Жопа! Ти гдє???"
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27.05.2025 18:16 Ответить
Где-где? Та пошла унитазы примерять, на дембель теперь точно.
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28.05.2025 05:05 Ответить
Це той, що хотів квартиру на Печерських погорбах?
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27.05.2025 18:17 Ответить
Пол-землекопа 🤣
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27.05.2025 18:23 Ответить
оператор попіклувався про лисичок та собак, щоб легше було до їжі дістатись.
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27.05.2025 18:23 Ответить
Наглядний урок анатомії...
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27.05.2025 19:42 Ответить
Щасливчик. Довго не страждав. Радий за нього
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27.05.2025 18:31 Ответить
московити і їх фашиська ідеологія повинні бути знищені
це справа усього цивілізованого світу
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27.05.2025 18:40 Ответить
100% - смерть московії!
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27.05.2025 19:18 Ответить
зачем вы сюда приперлись руские НЕЛЮДИ !!! сами погибают ,нам жить не дают , вам мало того что есть у вас ваши прир.богатства ??? вы не понимаете что вам и вашему государству КОНЕЦ !!! как был конец империи , совдепии и федерации будет конец !!! убирайтесь с Украины ,повесьте своего ОБНУЛЕНЫША и война закончится !!! это так сложно уразуметь ???
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27.05.2025 18:46 Ответить
нажаль в цю гру можна грати в двох
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27.05.2025 19:13 Ответить
незваний гість гірше за татарина
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27.05.2025 19:21 Ответить
Мелочь, а приятно! Смерть кацапам!
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27.05.2025 19:24 Ответить
Як же шикарно нагодували орка!!!
Слава Украіні!!!
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27.05.2025 20:45 Ответить
не потрібно добивати потрібні важкі 300. чим більше в кацапії буде калік тим краще
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27.05.2025 21:26 Ответить
він думав тут тортик буде...а нема тортика зїли..
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27.05.2025 21:44 Ответить
Нехер шастать в Україні!
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27.05.2025 22:53 Ответить
Вся моя увага була прикута до спальніка. Бо спальнік магічно перескочив через чмоню. Коперфілд заздрить
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27.05.2025 23:11 Ответить
 
 