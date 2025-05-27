"Птахи Мадяра" дроном-камикадзе ликвидировали российского солдата: от удара его тело почти разорвало. ВИДЕО 18+

Операторы дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи успешной боевой работы украинских воинов видно, что оккупанта почти разорвало.

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