На Курском направлении пограничники уничтожили 2 квадроцикла, на которых россияне хотели попасть на территорию Украины. ВИДЕО

На Курском направлении бойцы "Сталевого кордону" уничтожили технику и укрытие оккупантов: 2 квадроцикла, на которых захватчики пытались попасть на территорию Украины, и одно укрытие с личным составом противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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