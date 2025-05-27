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На Курском направлении пограничники уничтожили 2 квадроцикла, на которых россияне хотели попасть на территорию Украины. ВИДЕО
На Курском направлении бойцы "Сталевого кордону" уничтожили технику и укрытие оккупантов: 2 квадроцикла, на которых захватчики пытались попасть на территорию Украины, и одно укрытие с личным составом противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий27.05.2025 19:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vadik kut
показать весь комментарий27.05.2025 22:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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