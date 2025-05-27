РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5420 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 728 2

На Курском направлении пограничники уничтожили 2 квадроцикла, на которых россияне хотели попасть на территорию Украины. ВИДЕО

На Курском направлении бойцы "Сталевого кордону" уничтожили технику и укрытие оккупантов: 2 квадроцикла, на которых захватчики пытались попасть на территорию Украины, и одно укрытие с личным составом противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Оккупанты пытаются пробиться к позициям защитников Волчанска, идя по телам своих предшественников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) Госпогранслужба (6546) уничтожение (7165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
27.05.2025 19:19 Ответить
+
показать весь комментарий
27.05.2025 22:19 Ответить
 
 