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Оккупанты пытаются пробиться к позициям защитников Волчанска, идя по телам своих предшественников. ВИДЕО

На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска ежедневно пытаются прорвать оборону Сил обороны Украины, бросая в бой небольшие штурмовые группы, движущиеся буквально по телам своих же погибших.

Как сообщают бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады, противник действует малыми группами - по 2-5 человек. Захватчики используют обломки зданий разрушенного Волчанска как укрытие, а иногда - прикрываются телами своих же "собратьев", которые были ликвидированы на том же маршруте, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Двое оккупантов на мотоциклах сначала получают удар от дрона-камикадзе, а затем подрываются на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) ликвидация (3657) 57 отдельная мотопехотная бригада (103)


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Топ комментарии
+13
Зато як рашисти ******* розказувати яка Сосія багата і могучя срана. Хіба люди з багатої і процвітаючої країни полізуть в іншу країну так подихати ради унітаза чи стіралки?
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27.05.2025 16:47
+7
Грьобані зомбаки!!!Воно їм треба було - здохнути за тисячі км від свого дома невідомо за що?Це не люди.Дяка ЗСУ,що чистят Україну від нелюдів!
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27.05.2025 17:13
+3
Смерть лаптеногому кацапью! 💀
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27.05.2025 16:54
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Зато як рашисти ******* розказувати яка Сосія багата і могучя срана. Хіба люди з багатої і процвітаючої країни полізуть в іншу країну так подихати ради унітаза чи стіралки?
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27.05.2025 16:47 Ответить
Смерть лаптеногому кацапью! 💀
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27.05.2025 16:54 Ответить
хорошо знаю (знал) волчанск. но определить места начала видео уже не возможно. концовка, конечно же, это агрегатный. все лезут ****** туда и лезут. 1.40мин. наверное, лезут от гор. отдела полиции по ул. колцевой (с лева у них остатки парка) к заводу. поправьте если ошибся.
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27.05.2025 17:12 Ответить
Грьобані зомбаки!!!Воно їм треба було - здохнути за тисячі км від свого дома невідомо за що?Це не люди.Дяка ЗСУ,що чистят Україну від нелюдів!
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27.05.2025 17:13 Ответить
Загадкова руська душа, шукає як здохнути поприкольніше.
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27.05.2025 18:33 Ответить
настільки примітивна тваринна "душа", що загадково для нас, чому б кацапам не бути людьми
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27.05.2025 20:50 Ответить
Яка мотивація повинна бути щоб бачити трупаки які були ще живі хвилину назад і лізти далі до смерті
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27.05.2025 18:37 Ответить
Мотивація проста - смерть
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27.05.2025 19:51 Ответить
Останній кадр просто вибуховий! Там уже не тіла, а фарш!
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27.05.2025 19:50 Ответить
 
 