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Оккупанты пытаются пробиться к позициям защитников Волчанска, идя по телам своих предшественников. ВИДЕО
На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска ежедневно пытаются прорвать оборону Сил обороны Украины, бросая в бой небольшие штурмовые группы, движущиеся буквально по телам своих же погибших.
Как сообщают бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады, противник действует малыми группами - по 2-5 человек. Захватчики используют обломки зданий разрушенного Волчанска как укрытие, а иногда - прикрываются телами своих же "собратьев", которые были ликвидированы на том же маршруте, сообщает Цензор.НЕТ.
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