Двое оккупантов на мотоциклах сначала получают удар от дрона-камикадзе, а затем подрываются на мине. ВИДЕО

На передовой во время очередной неудачной атаки врага были ликвидированы два российских мотоциклиста, которые пытались осуществить стремительный прорыв через укрепленную полосу обороны Сил обороны Украины.

По сообщению 33-й отдельной механизированной бригады, противник использовал мотоцикл в стиле так называемой "банзай-атаки", вероятно пытаясь быстро преодолеть минные поля и инженерные заграждения. Однако попытка завершилась трагически для оккупантов: наш дрон-разведчик быстро обнаружил движение, после чего был нанесен точный удар. Мотоциклисты получили поражение, запутались в заграждениях, после чего они, убегая, подорвались на мине, передает Цензор.НЕТ.

"Остальные гонщики попытались вернуться к предыдущему плану. Хотя тоже безуспешно - сгорели после ночной работы "Бабы Яги", - добавили бойцы.

Смотрите: Военные моряки поразили 3 станции РЭБ россиян и сняли яркую детонацию боекомплекта. ВИДЕО