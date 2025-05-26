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Двое оккупантов на мотоциклах сначала получают удар от дрона-камикадзе, а затем подрываются на мине. ВИДЕО

На передовой во время очередной неудачной атаки врага были ликвидированы два российских мотоциклиста, которые пытались осуществить стремительный прорыв через укрепленную полосу обороны Сил обороны Украины.

По сообщению 33-й отдельной механизированной бригады, противник использовал мотоцикл в стиле так называемой "банзай-атаки", вероятно пытаясь быстро преодолеть минные поля и инженерные заграждения. Однако попытка завершилась трагически для оккупантов: наш дрон-разведчик быстро обнаружил движение, после чего был нанесен точный удар. Мотоциклисты получили поражение, запутались в заграждениях, после чего они, убегая, подорвались на мине, передает Цензор.НЕТ.

"Остальные гонщики попытались вернуться к предыдущему плану. Хотя тоже безуспешно - сгорели после ночной работы "Бабы Яги", - добавили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19547) ликвидация (3654)


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Народженому бути втопленому - не бути повішеному! Любі варіанти - для загарбників!
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26.05.2025 19:30 Ответить
Ех, дрончик трохи вище пройшов, добре, що міна не підвела!
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26.05.2025 19:32 Ответить
Докатались долб@#%бы
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26.05.2025 19:34 Ответить
Так-то да. Но наших тоже на мотоциклы взялись сажать. Думаю, кацапы таких видео тоже наснимают.
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26.05.2025 19:42 Ответить
Не тявкай!
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26.05.2025 20:12 Ответить
Дорогой, иди на"уй.
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26.05.2025 20:17 Ответить
Наша терроборона еще в 2022 под Гостомелем на скутерах по лесу каталась и кацапские тенки из ПТРК херачила.
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26.05.2025 20:18 Ответить
Сейчас 2025-й
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26.05.2025 20:20 Ответить
Двоє окупантів на мотоциклах спочатку отримують удар від дрона-камікадзе, а згодом підриваються на міні

Це як таргана: спочатку пшикнути з балончика отрутою, а потім в'єпати капцем!
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26.05.2025 20:18 Ответить
 
 