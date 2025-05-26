Военные моряки поразили 3 станции РЭБ россиян и засняли яркую детонацию боекомплекта. ВИДЕО

Военные моряки одного из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины точно отработали по вражеской технике противника, также бойцы поразили 3 станции РЭБ россиян.

Воины сняли яркую детонацию боекомплекта, сообщает Цензор.НЕТ.

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