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Військові моряки уразили 3 станції РЕБ росіян та зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту. ВIДЕО

Військові моряки одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України влучно відпрацювали по ворожій техніці противника, також бійці уразили 3 станції РЕБ росіян.

Воїни зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони атакували росіян, які ховалися у будівлях, знищили приховану позицію ствольної артилерії і човен. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) ВМС (1394) знищення (7460)


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26.05.2025 21:24 Відповісти
 
 