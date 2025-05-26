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Військові моряки уразили 3 станції РЕБ росіян та зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту. ВIДЕО
Військові моряки одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України влучно відпрацювали по ворожій техніці противника, також бійці уразили 3 станції РЕБ росіян.
Воїни зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар26.05.2025 21:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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