Військові моряки уразили 3 станції РЕБ росіян та зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту. ВIДЕО

Військові моряки одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України влучно відпрацювали по ворожій техніці противника, також бійці уразили 3 станції РЕБ росіян.

Воїни зафільмували яскраву детонацію боєкомплекту, повідомляє Цензор.НЕТ.

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