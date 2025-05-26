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Сили оборони атакували росіян, які ховалися у будівлях, знищили приховану позицію ствольної артилерії і човен. ВIДЕО
Воїни 40-ої окремої бригади берегової оборони на Херсонському напрямку атакували російських загарбників, які переховувалися у будівлях, також виявили та знищили приховану позицію ствольної артилерії і човен з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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показати весь коментар26.05.2025 17:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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