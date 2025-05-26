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Сили оборони атакували росіян, які ховалися у будівлях, знищили приховану позицію ствольної артилерії і човен. ВIДЕО

Воїни 40-ої окремої бригади берегової оборони на Херсонському напрямку атакували російських загарбників, які переховувалися у будівлях, також виявили та знищили приховану позицію ствольної артилерії і човен з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили транспорт, гармату та ліквідували піхоту противника на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) ВМС (1394) знищення (7460) Херсонська область (5841)


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Кацапи бігають , як таргани на морозі
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26.05.2025 17:47 Відповісти
 
 