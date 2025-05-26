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Силы обороны атаковали россиян, которые прятались в зданиях, уничтожили скрытую позицию ствольной артиллерии и лодку. ВИДЕО

Воины 40-й отдельной бригады береговой обороны на Херсонском направлении атаковали российских захватчиков, которые скрывались в зданиях, также обнаружили и уничтожили скрытую позицию ствольной артиллерии и лодку с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили транспорт, пушку и ликвидировали пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) ВМС (1476) уничтожение (7148) Херсонская область (4852)


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Кацапи бігають , як таргани на морозі
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26.05.2025 17:47 Ответить
 
 