РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9763 посетителя онлайн
Новости Ситуация на фронте
864 0

Воины 5 ОШБр уничтожили транспорт, пушку и ликвидировали пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили транспорт, пушку и ликвидировали пехоту противника на Краматорском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Пограничники поразили пушки, точки запуска дронов, наблюдательные пункты и огневые позиции россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) 5 ОШБр (107)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 