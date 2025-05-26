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Пограничники поразили орудия, точки запуска дронов, наблюдательные пункты и огневые позиции россиян. ВИДЕО

Разведывательные группы "Гарту" поразили транспорт, две пушки и точки запуска дронов оккупантов. Также под удар дронарей и минометчиков подразделения "Falcon" попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Силы беспилотных систем уничтожили радиолокационную станцию вражеского зенитно-ракетного комплекса "Бук". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Госпогранслужба (6538) уничтожение (7148)


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