Пограничники поразили орудия, точки запуска дронов, наблюдательные пункты и огневые позиции россиян. ВИДЕО
Разведывательные группы "Гарту" поразили транспорт, две пушки и точки запуска дронов оккупантов. Также под удар дронарей и минометчиков подразделения "Falcon" попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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