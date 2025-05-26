Прикордонники уразили гармати, точки запуску дронів, спостережні пункти та вогневі позиції росіян. ВIДЕО
Розвідударні групи "Гарту" уразили транспорт, дві гармати та точки запуску дронів окупантів. Також під удар дронарів та мінометників підрозділу "Falcon" потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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