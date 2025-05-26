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Двоє окупантів на мотоциклах спочатку отримують удар від дрона-камікадзе, а згодом підриваються на міні. ВIДЕО

На передовій під час чергової невдалої атаки ворога було ліквідовано двох російських мотоциклістів, які намагались здійснити стрімкий прорив через укріплену смугу оборони Сил оборони України.

За повідомленням 33-ої окремої механізованої бригади, противник використав мотоцикл у стилі так званої "банзай-атаки", ймовірно намагаючись швидко подолати мінні поля та інженерні загородження. Проте спроба завершилася трагічно для окупантів: наш дрон-розвідник швидко виявив рух, після чого було завдано точного удару. Мотоциклісти отримали ураження, заплутались у загородженнях, після чого вони, тікаючи, підірвалися на міні, передає Цензор.НЕТ.

"Решта гонщиків спробувала вернутися до попереднього плану. Хоча теж безуспішно - згоріли після нічної роботи Баби Яги", - додали бійці.

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Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037)


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Народженому бути втопленому - не бути повішеному! Любі варіанти - для загарбників!
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26.05.2025 19:30 Відповісти
Ех, дрончик трохи вище пройшов, добре, що міна не підвела!
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26.05.2025 19:32 Відповісти
Докатались долб@#%бы
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26.05.2025 19:34 Відповісти
Так-то да. Но наших тоже на мотоциклы взялись сажать. Думаю, кацапы таких видео тоже наснимают.
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26.05.2025 19:42 Відповісти
Не тявкай!
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26.05.2025 20:12 Відповісти
Дорогой, иди на"уй.
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26.05.2025 20:17 Відповісти
Наша терроборона еще в 2022 под Гостомелем на скутерах по лесу каталась и кацапские тенки из ПТРК херачила.
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26.05.2025 20:18 Відповісти
Сейчас 2025-й
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26.05.2025 20:20 Відповісти
Двоє окупантів на мотоциклах спочатку отримують удар від дрона-камікадзе, а згодом підриваються на міні

Це як таргана: спочатку пшикнути з балончика отрутою, а потім в'єпати капцем!
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26.05.2025 20:18 Відповісти
 
 