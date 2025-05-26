Двоє окупантів на мотоциклах спочатку отримують удар від дрона-камікадзе, а згодом підриваються на міні. ВIДЕО

На передовій під час чергової невдалої атаки ворога було ліквідовано двох російських мотоциклістів, які намагались здійснити стрімкий прорив через укріплену смугу оборони Сил оборони України.

За повідомленням 33-ої окремої механізованої бригади, противник використав мотоцикл у стилі так званої "банзай-атаки", ймовірно намагаючись швидко подолати мінні поля та інженерні загородження. Проте спроба завершилася трагічно для окупантів: наш дрон-розвідник швидко виявив рух, після чого було завдано точного удару. Мотоциклісти отримали ураження, заплутались у загородженнях, після чого вони, тікаючи, підірвалися на міні, передає Цензор.НЕТ.

"Решта гонщиків спробувала вернутися до попереднього плану. Хоча теж безуспішно - згоріли після нічної роботи Баби Яги", - додали бійці.

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