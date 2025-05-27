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Окупанти намагаються пробитись до позицій оборонців Вовчанська, йдучи по тілах своїх попередників. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська щодня намагаються прорвати оборону Сил оборони України, кидаючи у бій невеликі штурмові групи, що рухаються буквально по тілах своїх же загиблих.
Як повідомляють бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" 57-ої окремої мотопіхотної бригади, противник діє малими групами — по 2–5 осіб. Загарбники використовують уламки будівель зруйнованого Вовчанська як укриття, а подекуди — прикриваються тілами своїх же "побратимів", які були ліквідовані на тому самому маршруті, повідомляє Цензор.НЕТ.
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