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Окупанти намагаються пробитись до позицій оборонців Вовчанська, йдучи по тілах своїх попередників. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська щодня намагаються прорвати оборону Сил оборони України, кидаючи у бій невеликі штурмові групи, що рухаються буквально по тілах своїх же загиблих.

Як повідомляють бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" 57-ої окремої мотопіхотної бригади, противник діє малими групами — по 2–5 осіб. Загарбники використовують уламки будівель зруйнованого Вовчанська як укриття, а подекуди — прикриваються тілами своїх же "побратимів", які були ліквідовані на тому самому маршруті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Від вибуху тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) 57 окрема мотопіхотна бригада (104)


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Топ коментарі
+13
Зато як рашисти ******* розказувати яка Сосія багата і могучя срана. Хіба люди з багатої і процвітаючої країни полізуть в іншу країну так подихати ради унітаза чи стіралки?
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27.05.2025 16:47
+7
Грьобані зомбаки!!!Воно їм треба було - здохнути за тисячі км від свого дома невідомо за що?Це не люди.Дяка ЗСУ,що чистят Україну від нелюдів!
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27.05.2025 17:13
+3
Смерть лаптеногому кацапью! 💀
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27.05.2025 16:54
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Зато як рашисти ******* розказувати яка Сосія багата і могучя срана. Хіба люди з багатої і процвітаючої країни полізуть в іншу країну так подихати ради унітаза чи стіралки?
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27.05.2025 16:47 Відповісти
Вони сюди пруться за великими грошима, а не за унітазами
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27.05.2025 21:57 Відповісти
Смерть лаптеногому кацапью! 💀
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27.05.2025 16:54 Відповісти
хорошо знаю (знал) волчанск. но определить места начала видео уже не возможно. концовка, конечно же, это агрегатный. все лезут ****** туда и лезут. 1.40мин. наверное, лезут от гор. отдела полиции по ул. колцевой (с лева у них остатки парка) к заводу. поправьте если ошибся.
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27.05.2025 17:12 Відповісти
Грьобані зомбаки!!!Воно їм треба було - здохнути за тисячі км від свого дома невідомо за що?Це не люди.Дяка ЗСУ,що чистят Україну від нелюдів!
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27.05.2025 17:13 Відповісти
Як же невідомо за що? За відновлення імперії. Вони тільки за це завжди і дохли без проблем
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27.05.2025 21:58 Відповісти
Загадкова руська душа, шукає як здохнути поприкольніше.
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27.05.2025 18:33 Відповісти
настільки примітивна тваринна "душа", що загадково для нас, чому б кацапам не бути людьми
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27.05.2025 20:50 Відповісти
Яка мотивація повинна бути щоб бачити трупаки які були ще живі хвилину назад і лізти далі до смерті
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27.05.2025 18:37 Відповісти
Мотивація проста - смерть
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27.05.2025 19:51 Відповісти
Останній кадр просто вибуховий! Там уже не тіла, а фарш!
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27.05.2025 19:50 Відповісти
 
 