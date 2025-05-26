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Від вибуху тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу. ВIДЕО
Українські захисники точним ударом перекинули загарбника на інший бік дороги. На одному з напрямків фронту Сили оборони України черговим влучним ударом ліквідували ворожого військовослужбовця.
Зафіксовано, як після удару тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показати весь коментар26.05.2025 23:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Антип61
показати весь коментар27.05.2025 00:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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