Від вибуху тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу. ВIДЕО

Українські захисники точним ударом перекинули загарбника на інший бік дороги. На одному з напрямків фронту Сили оборони України черговим влучним ударом ліквідували ворожого військовослужбовця.

Зафіксовано, як після удару тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищено військову техніку, опорні пункти, засоби зв’язку та ворожі безпілотники у небі на Луганщині. ВIДЕО