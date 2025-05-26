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Від вибуху тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу. ВIДЕО

Українські захисники точним ударом перекинули загарбника на інший бік дороги. На одному з напрямків фронту Сили оборони України черговим влучним ударом ліквідували ворожого військовослужбовця.

Зафіксовано, як після удару тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037)


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26.05.2025 23:20 Відповісти
Народжений повзати літає у дзьобі...
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27.05.2025 00:01 Відповісти
 
 