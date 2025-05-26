От взрыва тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу. ВИДЕО

На одном из направлений фронта Силы обороны Украины очередным точным ударом ликвидировали вражеского военнослужащего.

Зафиксировано, как после удара тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу, сообщает Цензор.НЕТ.

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