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От взрыва тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу. ВИДЕО
На одном из направлений фронта Силы обороны Украины очередным точным ударом ликвидировали вражеского военнослужащего.
Зафиксировано, как после удара тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу, сообщает Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий26.05.2025 23:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Антип61
показать весь комментарий27.05.2025 00:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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