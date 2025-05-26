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От взрыва тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу. ВИДЕО

На одном из направлений фронта Силы обороны Украины очередным точным ударом ликвидировали вражеского военнослужащего.

Зафиксировано, как после удара тело оккупанта отбросило на несколько метров, буквально перебросив его через дорогу, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожена военная техника, опорные пункты, средства связи и вражеские беспилотники в небе на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) ликвидация (3654)


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26.05.2025 23:20 Ответить
Народжений повзати літає у дзьобі...
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27.05.2025 00:01 Ответить
 
 