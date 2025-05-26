Уничтожена военная техника, опорные пункты, средства связи и вражеские беспилотники в небе над Луганщиной. ВИДЕО

Украинские пограничники продолжают наносить мощные и точечные удары по оккупантам на Луганском направлении. Было уничтожено военную технику, опорные пункты, средства связи и живую силу противника.

В ходе операций также было перехвачено и уничтожено несколько вражеских беспилотников, которые пытались вести разведку позиций Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

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