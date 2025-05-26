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Уничтожена военная техника, опорные пункты, средства связи и вражеские беспилотники в небе над Луганщиной. ВИДЕО

Украинские пограничники продолжают наносить мощные и точечные удары по оккупантам на Луганском направлении. Было уничтожено военную технику, опорные пункты, средства связи и живую силу противника.

В ходе операций также было перехвачено и уничтожено несколько вражеских беспилотников, которые пытались вести разведку позиций Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские воины с начала года уничтожили и повредили 6 788 артиллерийских систем оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Госпогранслужба (6538) уничтожение (7148) Луганская область (6506)


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Щира подяка нашим прикордонникам за відмінну роботу
по знищенню кацапських хробаків на нашій землі👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.05.2025 23:40 Ответить
 
 