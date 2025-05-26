Знищено військову техніку, опорні пункти, засоби зв’язку та ворожі безпілотники у небі на Луганщині. ВIДЕО

Українські прикордонники продовжують завдавати потужних та точкових ударів по окупантах на Луганському напрямку. Було знищено військову техніку, опорні пункти, засоби зв’язку та живу силу противника.

У ході операцій також було перехоплено та знищено кілька ворожих безпілотників, які намагалися вести розвідку позицій Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

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