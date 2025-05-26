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Знищено військову техніку, опорні пункти, засоби зв’язку та ворожі безпілотники у небі на Луганщині. ВIДЕО

Українські прикордонники продовжують завдавати потужних та точкових ударів по окупантах на Луганському напрямку. Було знищено військову техніку, опорні пункти, засоби зв’язку та живу силу противника.

У ході операцій також було перехоплено та знищено кілька ворожих безпілотників, які намагалися вести розвідку позицій Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські воїни з початку року знищили та пошкодили 6 788 артилерійських систем окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) знищення (7460) Луганська область (4888)


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Щира подяка нашим прикордонникам за відмінну роботу
по знищенню кацапських хробаків на нашій землі👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.05.2025 23:40 Відповісти
 
 