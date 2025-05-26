Украинские воины с начала года уничтожили и повредили 6 788 артиллерийских систем оккупантов, - Сырский. ВИДЕО
Благодаря профессиональной и слаженной работе украинских воинов с начала года было уничтожено и повреждено более 6 700 артиллерийских систем оккупантов, в частности, - 6 788 единиц.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
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Скільки реально може воювати рашистська окупаційна армія (РОА)?
"Председатель союза писателей" назвав цифру 21 рік. Хм... Що ж, розбираємось.
За даними ресурсу "Military Balans 2025" за 2023-24 роки рф наростила обсяги виробництва та відновлення техніки, фактично довівши частину з них до довоєнної кількості.
Показники більш ніж серйозні і здавалося б ***** настав час тріумфувати. Але "диявол" як завжди криється в деталях.
Перша "деталь" - кількість особового складу.
Мобілізація та щомісячний "рекрутинг" дав можливість збільшити чисельність "м'яса" на 65% порівняно з довоєнним рівнем, навіть не дивлячись на величезні втрати у наступальних боях.
Основа зростання - так звані "маршові батальйони". Тобто, батальйони без техніки.
Натомість, великі втрати морської піхоти призвели до того, що ворожий генштаб "забив" на цей рід військ і не став відновлювати його боєздатність.
"Переможні реляції" командування РОА про комплектування військ у довоєнних кількостях розбиваються об поточне співвідношення техніки (арта та бойові броньовані машини - ББМ) до поточної кількості особового складу.
Тож, РОА зараз фактично воює двома арміями:
- перша - регулярна армія, що повністю оснащена технікою;
- друга - армія свіжонабраних за контрактом і мобілізованих ("мобіків"), як безперервно ротовані "штрафні батальйони", які за підтримки регулярних сил кидаються в нескінченні штурми.
Склад "армії мобіків" оновлюється на 100% за рік. Техніки вони не мають. Зовсім.
Втім, і регулярна армія вже рік як воює з "тотальним дефіцитом " ББМ. Але при цьому активно наступає. Тому цей фактор для РОА вже не є настільки важливим. А що важливо?
А важливо те, що дозволяє РОА просуватися - снаряди, бомби, дрони, "м'ясо".
З особовим складом у РОА поки проблем умовно немає. 30 тисяч втрачають - 30 тисяч набирають.
Снаряди та засоби їх відстрілу - основний фактор ураження РОА.
Бомби та дрони - допоміжний фактор (див. інфографіку нижче).
Тому ЗСУ правильно розставили пріоритети у знищенні військового потенціалу противника, зробивши наголос на знищенні його важкої арти та мінометів.
За три роки було знищено 50% артилерійського потенціалу супротивника. РОА вибрало зі складів все "ліквідне", що не вимагає часу на відновлення, залишивши зараз на складах "найважчі взірці".
Склади арти дуже швидко спорожніли через те, що промисловість ворога "з нуля" практично нічого не виробляє, а знос стволів та активна контрбатарейна боротьба ЗСУ вимагає від промисловості темпів від 300 стволів на місяць.
Проте, ВПК ворога "підтягнув" танки:
"Уралвагон" працює у надзвичайному режимі.
Тут або швидке відновлення Т-72 (накинули динамічний захист та й поїхали) або довге, болісне виробництво Т-90М. "Проміжні варіанти" не розглядаються. Бо не технологічно.
"Омсктрансмаш" в основному "пиляє" Т-80БВМ. Прості Т-80 одразу зі складу прямують на війну.
І тут "диявол" - у залишку запасів. Схоже, все ліквідне вже вибрали.
ББМ - усьо.
Ніколи більше на поточній війні РОА не відновить потенціал ББМ. Вони вже не розглядають такої потреби.
Лише підніжні засоби. Все, що здатне рухатися. Для доставки "м'яса" до ЛБЗ і цього достатньо.
ББМ розглядаються як засіб оборони чи в якійсь поліцейській місії.
Загальна укомплектованість підрозділів РОА за фактом зросла. І на даний момент генштаб супротивника намагається активно розігрувати цей козир на низціі ділянок фронту, концентруючи особовий склад, арту, танки на потрібних напрямках, перекидаючи "регулярну армію" на допомогу атакуючому "м'ясу".
Коли ж настане "кінець" РОА?
ЗСУ за фактом знищують від 30 до 80% штатної довоєнної кількості техніки на рік. На складах залишилося (без урахування неліквідів) трохи більше одного штатного довоєнного комплекту. Тобто. суто математично. за існуючих темпів втрат, РОА зможе воювати поточним та запасним комплектами техніки в "нуль" ще 1, максимум 1,5 роки.
Тож, кінець рашистської окупаційної армії закладено у знищенні та/або суттєвому зниженні ефективності чинників ураження та ресурсу, якими вона володіє.
Перше - арта , якої залишилося ще на 1 рік війни. Виробляти в потрібній кількості ВПК ворога її не може. Тут вони досягли піку у виробництві цієї техніки - динаміка Валового внутрішнього продукту (ВВП) - 0%.
Щоб зараз щось наростити, пітьмі потрібне стрімке капітальне будівництво (спорудження нових заводів і виробничих ліній). Інакше "10 токарів" на "9 верстатів" вже не натягнеш.
Друге - особовий склад.
Тут завдання - не дати можливості ворогу нарощувати кількість його маршових батальйонів переважаючим знищенням нових поступлень на фронт.
Третє - необхідно кардинально вирішувати проблему з КАБами і дронами (особливо на оптоволокні), щоб взагалі обнулити їх ефективність.
Натомість, нам потрібні арта, радари, дрони, снаряди, ракети тощо.
Коротше, ворог зараз не дасть "домовлятися", та й не настав ще час для цього, як би важко це не звучало.
Проте, світло наприкінці тунелю вже видно."