Українські воїни з початку року знищили та пошкодили 6 788 артилерійських систем окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Завдяки професійній та злагодженій роботі українських воїнів з початку року було знищено та пошкоджено понад 6 700 артилерійських систем окупантів, зокрема, - 6 788 одиниць.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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