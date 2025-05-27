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На Курському напрямку прикордонники знищили 2 квадроцикли, на яких росіяни хотіли потрапити на територію України. ВIДЕО
На Курському напрямку бійці "Сталевого кордону" знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, на яких загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар27.05.2025 19:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vadik kut
показати весь коментар27.05.2025 22:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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