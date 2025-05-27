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На Курському напрямку прикордонники знищили 2 квадроцикли, на яких росіяни хотіли потрапити на територію України. ВIДЕО

На Курському напрямку бійці "Сталевого кордону" знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, на яких загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Окупанти намагаються пробитись до позицій оборонців Вовчанська, йдучи по тілах своїх попередників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) знищення (7468)


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27.05.2025 19:19 Відповісти
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27.05.2025 22:19 Відповісти
 
 