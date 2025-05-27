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Попытка оккупантов форсировать реку на лодке закончилась неудачно: плавсредство уничтожено, россияне - ликвидированы. ВИДЕО

Оккупанты попытались форсировать водную преграду на лодке, надеясь незаметно прорваться в тыл.

Но операторы подразделения "Sky Ryders" сработали четко - дроны быстро засекли их передвижения и уничтожили плавсредство. Те, кто таки добрался до берега, были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3657)


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Топ комментарии
+17
Довбойоби - ловили б рибу в себе в мухосраньську - ні,*****,полізли в Україну і перетворилися на їжу для раків!
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27.05.2025 19:24
+11
Класно ластами помахав.
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27.05.2025 19:33
+3
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27.05.2025 19:19
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27.05.2025 19:19 Ответить
Довбойоби - ловили б рибу в себе в мухосраньську - ні,*****,полізли в Україну і перетворилися на їжу для раків!
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27.05.2025 19:24 Ответить
Лихо в камыши ушли. Видать, опытные браконьеры, привыкли ныкатся от рыбохраны
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27.05.2025 20:50 Ответить
Класно ластами помахав.
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27.05.2025 19:33 Ответить
бовтається як карась на гачку. карась ріальний кабан
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27.05.2025 19:35 Ответить
Я хз як наші працювали на лівому березі з єдиним маршрутом підходу і відходу через Дніпро.
Герої.
Мене в броніку до води не заженеш,, а от якщо бронік окремо, на якомусь плавзасобі. ну що ж це можливо.
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27.05.2025 19:37 Ответить
Horoshij korm ribkam! Tak prodolzhatj!
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27.05.2025 20:15 Ответить
Рибоохоронний патруль.
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27.05.2025 20:16 Ответить
"Титанік" - 2 ...
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27.05.2025 20:29 Ответить
Думаю эти два ******** в свой тыл пытались прорваться. Но все равно хорошо получилось.
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27.05.2025 20:43 Ответить
От танков до ослов, от крейсера "мацква" до резиновой лодки - движуха идет по плану.
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28.05.2025 00:20 Ответить
 
 