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Попытка оккупантов форсировать реку на лодке закончилась неудачно: плавсредство уничтожено, россияне - ликвидированы. ВИДЕО
Оккупанты попытались форсировать водную преграду на лодке, надеясь незаметно прорваться в тыл.
Но операторы подразделения "Sky Ryders" сработали четко - дроны быстро засекли их передвижения и уничтожили плавсредство. Те, кто таки добрался до берега, были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+17 zloj pens #587166
показать весь комментарий27.05.2025 19:24 Ссылка
+11 Огусто
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+3 Алекс Скела
показать весь комментарий27.05.2025 19:19 Ссылка
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Герої.
Мене в броніку до води не заженеш,, а от якщо бронік окремо, на якомусь плавзасобі. ну що ж це можливо.