Попытка оккупантов форсировать реку на лодке закончилась неудачно: плавсредство уничтожено, россияне - ликвидированы. ВИДЕО

Оккупанты попытались форсировать водную преграду на лодке, надеясь незаметно прорваться в тыл.

Но операторы подразделения "Sky Ryders" сработали четко - дроны быстро засекли их передвижения и уничтожили плавсредство. Те, кто таки добрался до берега, были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

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