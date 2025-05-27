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Бойцы 59-й ОШБр смогли лишь одним ударным беспилотником поразить целую группу оккупантов на 4 мотоциклах. ВИДЕО

Операторы батальона "Хижаки висот" 59-й Отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка смогли одним дроном поразить целую группу оккупантов на мотоциклах.

Видео боевой работы обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как итог: много раненых, минус - 4 мотоцикла и 1 подгоревший", - добавили в публикации.

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Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165)


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Смерть расцеї і її свинособакам..
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27.05.2025 20:25 Ответить
Всім кацапам місце в пеклі
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27.05.2025 21:39 Ответить
 
 