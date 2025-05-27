Двух российских дроноводов ликвидировал пилот украинского беспилотника на оптоволокне. ВИДЕО
Оператор украинского дрона на оптоволокне мастерски провел БПЛА через чащу и ликвидировал двух российских дроноводов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Тихо пришли - громко ушли. Пилот батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады виртуозно выполнил свою работу, проведя дрон на оптоволокне сквозь густой лес на сверхмалой высоте. Несмотря на ограниченную видимость и плотную листву, были ликвидированы два российских дроновода, обнаруженных разведкой неподалеку вражеских блиндажей на Лиманском направлении фронта", - отмечает в комментарии автор публикации.
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