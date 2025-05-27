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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Двух российских дроноводов ликвидировал пилот украинского беспилотника на оптоволокне. ВИДЕО

Оператор украинского дрона на оптоволокне мастерски провел БПЛА через чащу и ликвидировал двух российских дроноводов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Тихо пришли - громко ушли. Пилот батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады виртуозно выполнил свою работу, проведя дрон на оптоволокне сквозь густой лес на сверхмалой высоте. Несмотря на ограниченную видимость и плотную листву, были ликвидированы два российских дроновода, обнаруженных разведкой неподалеку вражеских блиндажей на Лиманском направлении фронта", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19562) беспилотник (3723) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+4
так і в полон кацапа можна брати , обмотати і тягти
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27.05.2025 16:11
+3
неймовірно..., нібито дивишся фільм про пригоди..., не знала, що на оптоволокні можна петляти у лісі...
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27.05.2025 16:04
+3
..Скорее всего оптоволокно не тянется за дроном а раскручивается с катушки, находящейся на дроне..
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27.05.2025 17:50
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неймовірно..., нібито дивишся фільм про пригоди..., не знала, що на оптоволокні можна петляти у лісі...
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27.05.2025 16:04 Ответить
Залежить від майстерності оператора. Якщо кола не намотувати - цілком можливо.
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27.05.2025 16:35 Ответить
Можна і кола намотувати.
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27.05.2025 19:24 Ответить
так і в полон кацапа можна брати , обмотати і тягти
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27.05.2025 16:11 Ответить
Не розумію, як ті нитки не заплутуються в кущах і деревах..
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27.05.2025 17:20 Ответить
..Скорее всего оптоволокно не тянется за дроном а раскручивается с катушки, находящейся на дроне..
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27.05.2025 17:50 Ответить
Так і є. Тільки не розкручується, а спадає, як у безінерційній котушці спінінгу.
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27.05.2025 19:26 Ответить
Вот сейчас по телевизору показывали дроны на оптоволокне которые Эстония поставляет Украине, под дроном закреплена ёмкость в виде двухлитровой бутылки, и из горлышка во время полёта вытягивается оптоволокно..
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27.05.2025 19:27 Ответить
Треба ще й спеціальне виконання дрона для лісу з мачете або бензопилою.
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27.05.2025 17:56 Ответить
Супер робота!
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27.05.2025 18:39 Ответить
Дуже потужно, просто красені!
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27.05.2025 18:50 Ответить
 
 