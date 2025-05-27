Двох російських дроноводів ліквідував пілот українського безпілотника на оптоволокні. ВIДЕО
Оператор українського дрона на оптоволокні майстерно провів БПЛА через хащі та ліквідував двох російських дроноводів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Тихо прийшли - гучно пішли. Пілот батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади віртуозно виконав свою роботу, провівши дрон на оптоволокні крізь густий ліс на надмалій висоті. Попри обмежену видимість і щільне листя було ліквідовано двох російських дроноводів, виявлених розвідкою неподалік ворожих бліндажів на Лиманському напрямку фронту", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+4 Fox Fox #573921
показати весь коментар27.05.2025 16:11 Посилання
+3 Hanka Panyanka
показати весь коментар27.05.2025 16:04 Посилання
+3 Anders Steiberg #582767
показати весь коментар27.05.2025 17:50 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар27.05.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар27.05.2025 16:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар27.05.2025 19:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар27.05.2025 16:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар27.05.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар27.05.2025 17:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар27.05.2025 19:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар27.05.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Tema9
показати весь коментар27.05.2025 17:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар27.05.2025 18:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
polini orop
показати весь коментар27.05.2025 18:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль