Двох російських дроноводів ліквідував пілот українського безпілотника на оптоволокні. ВIДЕО

Оператор українського дрона на оптоволокні майстерно провів БПЛА через хащі та ліквідував двох російських дроноводів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Тихо прийшли - гучно пішли. Пілот батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади віртуозно виконав свою роботу, провівши дрон на оптоволокні крізь густий ліс на надмалій висоті. Попри обмежену видимість і щільне листя було ліквідовано двох російських дроноводів, виявлених розвідкою неподалік ворожих бліндажів на Лиманському напрямку фронту", - зазначає у коментарі автор публікації.

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