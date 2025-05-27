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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Двох російських дроноводів ліквідував пілот українського безпілотника на оптоволокні. ВIДЕО

Оператор українського дрона на оптоволокні майстерно провів БПЛА через хащі та ліквідував двох російських дроноводів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Тихо прийшли - гучно пішли. Пілот батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади віртуозно виконав свою роботу, провівши дрон на оптоволокні крізь густий ліс на надмалій висоті. Попри обмежену видимість і щільне листя було ліквідовано двох російських дроноводів, виявлених розвідкою неподалік ворожих бліндажів на Лиманському напрямку фронту", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17713) безпілотник (4288) знищення (7468)


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Топ коментарі
+4
так і в полон кацапа можна брати , обмотати і тягти
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27.05.2025 16:11
+3
неймовірно..., нібито дивишся фільм про пригоди..., не знала, що на оптоволокні можна петляти у лісі...
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27.05.2025 16:04
+3
..Скорее всего оптоволокно не тянется за дроном а раскручивается с катушки, находящейся на дроне..
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27.05.2025 17:50
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неймовірно..., нібито дивишся фільм про пригоди..., не знала, що на оптоволокні можна петляти у лісі...
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27.05.2025 16:04 Відповісти
Залежить від майстерності оператора. Якщо кола не намотувати - цілком можливо.
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27.05.2025 16:35 Відповісти
Можна і кола намотувати.
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27.05.2025 19:24 Відповісти
так і в полон кацапа можна брати , обмотати і тягти
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27.05.2025 16:11 Відповісти
Не розумію, як ті нитки не заплутуються в кущах і деревах..
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27.05.2025 17:20 Відповісти
..Скорее всего оптоволокно не тянется за дроном а раскручивается с катушки, находящейся на дроне..
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27.05.2025 17:50 Відповісти
Так і є. Тільки не розкручується, а спадає, як у безінерційній котушці спінінгу.
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27.05.2025 19:26 Відповісти
Вот сейчас по телевизору показывали дроны на оптоволокне которые Эстония поставляет Украине, под дроном закреплена ёмкость в виде двухлитровой бутылки, и из горлышка во время полёта вытягивается оптоволокно..
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27.05.2025 19:27 Відповісти
Треба ще й спеціальне виконання дрона для лісу з мачете або бензопилою.
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27.05.2025 17:56 Відповісти
Супер робота!
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27.05.2025 18:39 Відповісти
Дуже потужно, просто красені!
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27.05.2025 18:50 Відповісти
 
 