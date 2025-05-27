Оператори дронів із автоматів ліквідували окупантів, які застрибнули до них в окоп: "Чалять манюні. Шо ви, кіси, кукісуліки? Три дибіла". ВIДЕО

Оператори дронів у ближньому бою із автоматичної зброї ліквідували окупантів, які змогли проникнути до них в окоп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою та тілами росіян на дні окопа.

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