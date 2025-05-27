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Оператори дронів із автоматів ліквідували окупантів, які застрибнули до них в окоп: "Чалять манюні. Шо ви, кіси, кукісуліки? Три дибіла". ВIДЕО
Оператори дронів у ближньому бою із автоматичної зброї ліквідували окупантів, які змогли проникнути до них в окоп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою та тілами росіян на дні окопа.
Топ коментарі
+18 Tierre
показати весь коментар27.05.2025 14:41 Посилання
+17 Sergii Ustim
показати весь коментар27.05.2025 14:37 Посилання
+16 Prof #608516
показати весь коментар27.05.2025 14:40 Посилання
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А також савєтськіх пенсів і кацапської школоти.
чи це так а би ляпнути, можливо ще на початку, щось і було, але не зараз ....
Тут дійсно чийсь пройоб, бо кожен такий геройський вчинок, це виправлення чиїхось помилок...