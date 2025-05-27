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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Оператори дронів із автоматів ліквідували окупантів, які застрибнули до них в окоп: "Чалять манюні. Шо ви, кіси, кукісуліки? Три дибіла". ВIДЕО

Оператори дронів у ближньому бою із автоматичної зброї ліквідували окупантів, які змогли проникнути до них в окоп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою та тілами росіян на дні окопа.

Також дивіться: Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) дрони (4838) бій (175)


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Топ коментарі
+18
Це дуже погано, якщо ворожі штурмовики добігають до наших операторів дронів, які не прикриті піхотою. Так не має бути.
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27.05.2025 14:41
+17
Шкода тебе там не було, ти б показав всім як треба, всцяному бігати по полю...
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27.05.2025 14:37
+16
Опреаторам потрібне прикриття.Не потрібно бути військовим,щоб розуміти елементарні речі.
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27.05.2025 14:40
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Шкода тебе там не було, ти б показав всім як треба, всцяному бігати по полю...
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27.05.2025 14:37 Відповісти
Що ви хочете від "людини" яка сьогодні зареєструвалася
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27.05.2025 14:40 Відповісти
Час реєстраціїї якось впливає на розумові здібності ??Дуже цікаво почути Вашу думку
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27.05.2025 14:41 Відповісти
на твоєму прикладі вбачаємо що є таки вплив
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27.05.2025 14:56 Відповісти
Звісно впливає. Серед новорегів в 100 разів більше фсбшних ботів.
А також савєтськіх пенсів і кацапської школоти.
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27.05.2025 15:32 Відповісти
Опреаторам потрібне прикриття.Не потрібно бути військовим,щоб розуміти елементарні речі.
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27.05.2025 14:40 Відповісти
Надивились фільмів про першу та другу світову, скажи ще, що там є суцільна лінія оборони. Що б ти знав, наші СП і опорники розкидані де інде, поодинокі кацапи шаряться по тилах, з появою зеленки все ще ускладнилось.
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27.05.2025 17:15 Відповісти
Якщо важко з дронщиками відправити ще бійців,то це діагноз .Напевно там такі ж телепні,як і ти
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27.05.2025 17:48 Відповісти
У війську нехватка особового складу, бо такі як ти ******** сидять під спідницями в мамок, і сцються від кожного шороху. А ще іноді строчать тут тупі коменти, що б приховати свою недорозвинутість.
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27.05.2025 20:46 Відповісти
Головне,що ти не ховаєся .
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27.05.2025 20:49 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то оператори фпв не з офіса у Києві працюють, а з "нуля". І калаші з собою тягать теж не просто так.
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27.05.2025 14:53 Відповісти
Ти припудрений?Прикриття і існує,щоб оператори були в беспеці.Невже важко зрозуміти очевидне?Чи думати нічим?
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27.05.2025 14:57 Відповісти
Ти хоч знаєш, що розрахунок пілотів дронів на позиції-це декілька людей, і вони не літають усі одночасно, а ті декілька прикривають зі стрілковою зброєю того, хто у цей момент у vr-окулярах ? "Ти припудрений? Чи думати нічим?" (с)
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27.05.2025 15:03 Відповісти
безпека
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27.05.2025 15:04 Відповісти
Це де ти бачив операторів дронів з нуля,
чи це так а би ляпнути, можливо ще на початку, щось і було, але не зараз ....
Тут дійсно чийсь пройоб, бо кожен такий геройський вчинок, це виправлення чиїхось помилок...
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27.05.2025 15:14 Відповісти
У технологіях передавання сигналу фпв (не на оптоволокні) щось кардинально змінілося за це час ? Частоти роботи стали якимись космічними ? Вплив фізичних перешкод у вигляді рельєфу місцевості, посадок, будівель якось змінився ? Вплив навколішніх ем-поміх та ребів кудись зник ? Не задавався питаннями, чому досі у багатьох відео роботи фпв "від першої особи" така погана якість відео, як у старого аналогового телевізора з поганою антеною ? Чи просто аби щось ляпнути ?
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27.05.2025 15:39 Відповісти
Пан в Польщі воює, там інші умови.
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27.05.2025 15:41 Відповісти
Це дуже погано, якщо ворожі штурмовики добігають до наших операторів дронів, які не прикриті піхотою. Так не має бути.
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27.05.2025 14:41 Відповісти
В курській авантюрі захопили операторів і розтріляли орки.Висновків ніяких не зроблено напевно.
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27.05.2025 14:43 Відповісти
Операторам дронів респект і повага 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.05.2025 14:56 Відповісти
А що, якщо це ті самі оператори дронів, котрих перевели в піхоту за наказом Сирського?
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27.05.2025 14:57 Відповісти
Раеьше такие экземпляры жили в Сухумском обезьяннем питомнике.
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27.05.2025 15:40 Відповісти
ЛАЙК!!!
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27.05.2025 17:18 Відповісти
 
 