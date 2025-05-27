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Російський солдат марно намагався збити ударний дрон прикладом з автомата. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили два замасковані танки, Starlink, а також ліквідували ворожу піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Та просто "прикладом автомата"!
Украйїнський мова йє дуже важке?