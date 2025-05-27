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Російський солдат марно намагався збити ударний дрон прикладом з автомата. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили два замасковані танки, Starlink, а також ліквідували ворожу піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Морські піхотинці уразили російський бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", вартістю $2 млн. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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збити ударний дрон прикладом з автомата

Та просто "прикладом автомата"!
Украйїнський мова йє дуже важке?
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27.05.2025 22:21 Відповісти
Хана кацапу, більше серти не буде.
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27.05.2025 22:58 Відповісти
картинка вполне героическая и эпическая. можно было и пощадить чувака хоть и москаль. эпически выглядит в бандане.
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28.05.2025 00:10 Відповісти
 
 