Окупант став претендентом на "премію Дарвіна": він щосили вдарив дрон, який приземлився на поле. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту камера українського дрона зафіксувала, як російський солдат б’є палицею безпілотник.

На відео видно, як на землі лежить пошкоджений дрон. Окупант, вочевидь, вирішив добити безпілотник особисто. Але буквально через секунду — вибух. Потужна детонація підкидає все навколо, а сам росіянин зникає у хмарі диму, пилу й вогню, передає Цензор.НЕТ.

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