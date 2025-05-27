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Новини Відео Ситуація на фронті
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Окупант став претендентом на "премію Дарвіна": він щосили вдарив дрон, який приземлився на поле. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту камера українського дрона зафіксувала, як російський солдат б’є палицею безпілотник.

На відео видно, як на землі лежить пошкоджений дрон. Окупант, вочевидь, вирішив добити безпілотник особисто. Але буквально через секунду — вибух. Потужна детонація підкидає все навколо, а сам росіянин зникає у хмарі диму, пилу й вогню, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський солдат марно намагався збити ударний дрон прикладом з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046)


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Топ коментарі
+5
Ну так кацап думав шо дрон ше живий та вирішив шайтана добити
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27.05.2025 23:38
+5
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27.05.2025 23:48
+4
Як же ж тобі за кацапів болить. ))
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28.05.2025 00:11
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Це було феерічно.
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27.05.2025 23:34 Відповісти
Ну так кацап думав шо дрон ше живий та вирішив шайтана добити
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27.05.2025 23:38 Відповісти
Десь на болотах зраділа шмата в кокошнику: - Уррряяяя!!! Бєлая лада!!!!
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27.05.2025 23:40 Відповісти
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27.05.2025 23:48 Відповісти
Це символічний образ всієї балалайні на чолі з ×уйлом - несамовите самовипилювання з історії людської цивілізації.
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27.05.2025 23:51 Відповісти
жаль,що московити не читають ваші глибоко дотепні жарти та високоінтелектуальні дописи, а то перестали постійно захоплювати нові території в Донецькій та Сумській областях. Для повного самообману треба дописати про армію беззубих бомжів на віслюках, про каву в ялті, мільйон дронів, останні ракети зі складів та неприступні фортеці в Дніпропетровській області .
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28.05.2025 00:06 Відповісти
Як же ж тобі за кацапів болить. ))
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28.05.2025 00:11 Відповісти
Шукаєш братів по розуму, дегенерате? ))
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28.05.2025 00:35 Відповісти
 
 