6 697 47
Окупант, схилившись, нерухомо сидить і приймає удар дрона-камікадзе прямо в голову. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту український дрон-камікадзе ліквідував окупанта. Солдат сидів просто посеред поля, знесилений і, схоже, свідомо не тікав від безпілотника.
Дрон все наближався — і росіянин, не роблячи жодної спроби втекти або захиститися, мовчки дивиться в землю. Мить — і точне влучання в голову ліквідувало загарбника, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Sergej
показати весь коментар28.05.2025 19:01 Посилання
+11 Серый Вовк
показати весь коментар28.05.2025 18:47 Посилання
+7 Daro Doro
показати весь коментар28.05.2025 20:12 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
було б прикро давати москалям привід ставити пам'ятник чуваку який просто не зміг далі воювати.
кому цікаве питання як це коли не можеш вже воювати хоч ти на війні подивіться Наші матері, наші батьки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Unsere Mütter, unsere Väter), зрозумієте про що мова.
Я на брата в його перший місяк наорав, за те, що вони орка відпустили. А тут пілот точна знає що тре робити!!!
Слава ЗСУ!!!
Пішов, ще один московит сруськай, за отими 970.000 орками!!