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Новини Відео Ситуація на фронті
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Окупант, схилившись, нерухомо сидить і приймає удар дрона-камікадзе прямо в голову. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту український дрон-камікадзе ліквідував окупанта. Солдат сидів просто посеред поля, знесилений і, схоже, свідомо не тікав від безпілотника.

Дрон все наближався — і росіянин, не роблячи жодної спроби втекти або захиститися, мовчки дивиться в землю. Мить — і точне влучання в голову ліквідувало загарбника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші десантники знищили 2 гармати, склад БК та міномет російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046)


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Топ коментарі
+13
А міг сидіти дома з жінкою попивать брагу ходить по рибу і гриби а не пертися в Україну шукать міфічних фашистів і степана бандеру та вбивать і гвалтувать українців.Кацапи шукайте ворогів у себе серед депутатів чиновників поліції прокурорів суддів все зло від пропаганди і продажних чиновників ідіть до дому наводить порядки
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28.05.2025 19:01
+11
Ну теперь хоть шо то в той голове будет кроме ваты...
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28.05.2025 18:47
+7
та він закляк від страху на друзку і зажмурив очі з жаху.
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
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28.05.2025 20:12
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28.05.2025 18:41 Відповісти
Думає нахєра ті 7 тис. доларів від )(уйла взяв?
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28.05.2025 18:42 Відповісти
А факт ли? 😂
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28.05.2025 18:43 Відповісти
Ну теперь хоть шо то в той голове будет кроме ваты...
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28.05.2025 18:47 Відповісти
А міг би здатись у полон та жити
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28.05.2025 18:52 Відповісти
А міг сидіти дома з жінкою попивать брагу ходить по рибу і гриби а не пертися в Україну шукать міфічних фашистів і степана бандеру та вбивать і гвалтувать українців.Кацапи шукайте ворогів у себе серед депутатів чиновників поліції прокурорів суддів все зло від пропаганди і продажних чиновників ідіть до дому наводить порядки
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28.05.2025 19:01 Відповісти
то не вороги їх, а наче боги! вони мріють такими бути...
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28.05.2025 20:27 Відповісти
та він закляк від страху на друзку і зажмурив очі з жаху.
іди пиши свої допису в рутуб, ватолюб
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28.05.2025 20:12 Відповісти
ті, хто ховається від мобілізації. чи пливуть через Тису - вони хоч визнають цінність свого життя, а ці тварини своє життя не цінують ніяк. Тому відвагу тут не тули, вона до баранів немає някого стосунку.
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28.05.2025 21:20 Відповісти
Та це свіжезареганий максімка, який вважає що його дописи щось нове, але куратор впарив йому стару методичку, мабуть ще не вийшов із запою...
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28.05.2025 23:32 Відповісти
Да обосрался он, видно же
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28.05.2025 21:30 Відповісти
Это не смелость, это аппатия. Он сдался, просит о смерти - вышел на открытое место. Так будет с каждым рашистом - сдохнут.
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28.05.2025 21:37 Відповісти
"Простой деревенский мужик" - не успел убить много бЕндеровцев и изнасиловат бЕндеровок, собственно говоря ради чего и подписал контракт. "Только обвинять его в чём-то не вижу оснований." Ворон ворону глаз не выклюет, так ведь кацап?
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28.05.2025 21:51 Відповісти
Ніззя заходити на Цензор не знявши свої смердючі лапті, хоча і це не допоможе, від тебе кацапом смердить за пятсот кілометрів...
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28.05.2025 23:27 Відповісти
"разве это жизнь?" (с)
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28.05.2025 20:06 Відповісти
В душі він помер задовго до безпілотника. Сам проходив через таке.
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28.05.2025 20:06 Відповісти
сподіваюся дрон не напартачив а підірвався.
було б прикро давати москалям привід ставити пам'ятник чуваку який просто не зміг далі воювати.
кому цікаве питання як це коли не можеш вже воювати хоч ти на війні подивіться Наші матері, наші батьки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Unsere Mütter, unsere Väter), зрозумієте про що мова.
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28.05.2025 20:55 Відповісти
Це йому допомогли позбавитись від важких думок.
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28.05.2025 20:55 Відповісти
Ну насправді радує, що дроноводи - справжні вояки!!!
Я на брата в його перший місяк наорав, за те, що вони орка відпустили. А тут пілот точна знає що тре робити!!!
Слава ЗСУ!!!
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28.05.2025 21:09 Відповісти
почитай мій допис...чи ти ще один кацапотроль?
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28.05.2025 23:00 Відповісти
Ваші останню коняку у яру доїдають...
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28.05.2025 23:39 Відповісти
Не в голову, а в верхнюю сраку.
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28.05.2025 21:27 Відповісти
Не нам судити. Але, дійсно, у полон його можна було взяти, для обміну ??
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28.05.2025 21:30 Відповісти
Він не здавався.
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28.05.2025 23:48 Відповісти
А більше боєздатної цілі не знайшли ніж бомж босий, а потім нам дронів не вистачає...
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28.05.2025 21:37 Відповісти
Він знайде автомат, зрадіє що пруха пішла та піде когось вб'є. Навіщо ризикувати, підставляти когось на смерть?
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28.05.2025 23:50 Відповісти
пілот зробив все правильно - тільки мертвий москаль стає хорошим...
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28.05.2025 22:00 Відповісти
Все сталося,як і повинне було статися....Зовсім не дивують сюсюкання патентованих диванно-ухилянтських аналітиків щодо недопустимості глузування зі смерті,що це простий мужик,втомлений війною,дивиться в очі смерті...Таких і треба обов"язково ліквідовувати,такі втомлені війною прості мужики,коли їх влада,стають гіршими від найлютішого звіра,здатні на найжахливіші злодіяння! А так земля стала на крапельку чистішою....
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28.05.2025 22:53 Відповісти
Пахмєльє?
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28.05.2025 23:10 Відповісти
Музычка..Зачет)))
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29.05.2025 00:00 Відповісти
Кара, окупанту московському, за їх злочини в Мирній Україні, з 2014 року!!
Пішов, ще один московит сруськай, за отими 970.000 орками!!
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29.05.2025 00:52 Відповісти
 
 