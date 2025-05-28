Окупант, схилившись, нерухомо сидить і приймає удар дрона-камікадзе прямо в голову. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту український дрон-камікадзе ліквідував окупанта. Солдат сидів просто посеред поля, знесилений і, схоже, свідомо не тікав від безпілотника.

Дрон все наближався — і росіянин, не роблячи жодної спроби втекти або захиститися, мовчки дивиться в землю. Мить — і точне влучання в голову ліквідувало загарбника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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