Сили оборони вистежили та атакували ворожий танк, гармату та укриття противника. ВIДЕО

Воїни прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили ворожий танк, гармату та укриття противника.

Зокрема, на одному із ключових напрямків фронту оператори дронів в ході бойових вильотів вистежили переміщення ворожого танку, який кількома влучними ударами було знищено. Також пілоти нанесли ураження і знищили гармату, піхотинців та укриття противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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