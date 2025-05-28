Українські бійці зірвали окупантам евакуацію танка та знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині зірвали окупантам евакуацію танка. Загарбники спробували вивезти свій пошкоджений танк, для чого пригнали свою броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Окупанти підчепили свій танк і спробували його відтягти, але в справу втрутилися пілоти, які дронами уразили ворожу БРЕМ.

Також були знищені декілька одиниць легкового автотранспорту та вантажівка, повідомляє Цензор.НЕТ.

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