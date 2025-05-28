УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7868 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 816 2

Українські бійці зірвали окупантам евакуацію танка та знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині зірвали окупантам евакуацію танка. Загарбники спробували вивезти свій пошкоджений танк, для чого пригнали свою броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Окупанти підчепили свій танк і спробували його відтягти, але в справу втрутилися пілоти, які дронами уразили ворожу БРЕМ.

Також були знищені декілька одиниць легкового автотранспорту та вантажівка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони вистежили та атакували ворожий танк, гармату та укриття противника. ВIДЕО

Автор: 

танк (2080) знищення (7477) Донецька область (8734)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так чим же остання серія скінчилась, га?
показати весь коментар
28.05.2025 21:08 Відповісти
Ви просто супер, хлопці!!!
показати весь коментар
28.05.2025 21:12 Відповісти
 
 