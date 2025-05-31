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"Птахи Мадяра" впродовж 30 травня атакували 90 окупантів: з них: 49 - ліквідували, 41 - поранили. ВIДЕО
Бійці 414-ої окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" протягом 30 травня атакували 90 окупантів. З них: 49 — ліквідували, 41 — поранили.
Усього за травень було атаковано 2146 ворожих солдатів. Загальна кількість підтверджених уражених ворожих цілей — 6030, повідомляє Цензор.НЕТ.
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