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"Птахи Мадяра" впродовж 30 травня атакували 90 окупантів: з них: 49 - ліквідували, 41 - поранили. ВIДЕО

Бійці 414-ої окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" протягом 30 травня атакували 90 окупантів. З них: 49 — ліквідували, 41 — поранили.

Усього за травень було атаковано 2146 ворожих солдатів. Загальна кількість підтверджених уражених ворожих цілей — 6030, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили бронетехніку у зруйнованому ангарі, а також ліквідували ворожу піхоту в укритті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) ліквідація (4053)


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"Птахам Мадяра" черговий респектище-знищуйте рашистів ще ще та ще...
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31.05.2025 09:42 Відповісти
Дембель від "Птахів Мадяра" приємно збуджує кацапів перед концертом. ))
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31.05.2025 09:45 Відповісти
Респект Захисникам України, за їх ЩОДЕННУ і ВАЖКУ роботу!
Слава Україні!!
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31.05.2025 10:12 Відповісти
Не добивайте кацапів ,ранений забира більше сил у оставшихся
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31.05.2025 10:20 Відповісти
"Птахи Мадяра" имеют свой канал на ютубе ,там больше прикольных видео ,и еще больше прикольная лексика которая сопровождает видео.
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31.05.2025 10:34 Відповісти
 
 