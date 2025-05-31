Сили оборони знищили російський мотоцикл, укриття й виявили та уразили ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині знищили російський мотоцикл та укриття, а також виявили та уразили ворожу піхоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Дивіться: "Птахи Мадяра" впродовж 30 травня атакували 90 окупантів: з них: 49 - ліквідували, 41 - поранили. ВIДЕО