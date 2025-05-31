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Сили оборони знищили російський мотоцикл, укриття й виявили та уразили ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині знищили російський мотоцикл та укриття, а також виявили та уразили ворожу піхоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

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Автор: 

армія рф (17755) ліквідація (4053) Донецька область (8761)


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Знищений мотоцикл порадував особливо!
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31.05.2025 12:07 Відповісти
 
 