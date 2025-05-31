Сили оборони знищили російський мотоцикл, укриття й виявили та уразили ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині знищили російський мотоцикл та укриття, а також виявили та уразили ворожу піхоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар31.05.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль