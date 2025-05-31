Прикордонники знищили 2 укриття пілотів, 4 бліндажі, 2 артпозиції, 6 укриттів та вогневу позицію росіян. ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Прайм" нищать ворога на Курському напрямку. Воїни знищили стартову позицію ворожих дронів, 2 укриття пілотів, 4 бліндажі, 2 артпозиції, 6 укриттів та вогневу позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України
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