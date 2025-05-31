Тело российского захватчика полностью сгорело вместе с бронемашиной, в которую ударили наши воины. ВИДЕО

На южном направлении Силы обороны Украины успешно уничтожили боевую бронированную машину армии РФ, вместе с боекомплектом и по меньшей мере одним оккупантом.

На видео зафиксирован момент точного поражения - взрыв мгновенно превращает вражескую технику в горящие обломки, а россиянин - "сгорел на работе", сообщает Цензор.НЕТ.

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