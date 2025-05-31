2 643 11
Тело российского захватчика полностью сгорело вместе с бронемашиной, в которую ударили наши воины. ВИДЕО
На южном направлении Силы обороны Украины успешно уничтожили боевую бронированную машину армии РФ, вместе с боекомплектом и по меньшей мере одним оккупантом.
На видео зафиксирован момент точного поражения - взрыв мгновенно превращает вражескую технику в горящие обломки, а россиянин - "сгорел на работе", сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+5 Urs
показать весь комментарий31.05.2025 16:16 Ссылка
+5 wadpas
показать весь комментарий31.05.2025 16:24 Ссылка
+4 Alessandro Moretti
показать весь комментарий31.05.2025 16:14 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alessandro Moretti
показать весь комментарий31.05.2025 16:14 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Urs
показать весь комментарий31.05.2025 16:16 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
wadpas
показать весь комментарий31.05.2025 16:24 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий31.05.2025 16:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий31.05.2025 16:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий31.05.2025 16:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий31.05.2025 16:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий31.05.2025 16:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий31.05.2025 16:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Viktoria Barabash
показать весь комментарий31.05.2025 17:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий31.05.2025 18:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль