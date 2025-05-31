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Тело российского захватчика полностью сгорело вместе с бронемашиной, в которую ударили наши воины. ВИДЕО

На южном направлении Силы обороны Украины успешно уничтожили боевую бронированную машину армии РФ, вместе с боекомплектом и по меньшей мере одним оккупантом.

На видео зафиксирован момент точного поражения - взрыв мгновенно превращает вражескую технику в горящие обломки, а россиянин - "сгорел на работе", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши защитники выследили и атаковали пушки "Д-30", наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) уничтожение (7179)


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Топ комментарии
+5
не розумію, от нахєра на кремацію їхати за тисячі кілометрів? можно ж це було зробити у своїй тайзі, вона там постійно горить.
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31.05.2025 16:16
+5
Жаль не заживо. Хоча може і напівдохлий був
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31.05.2025 16:24
+4
Цей стейк пересмажений. Мої компліменти шеф-кухарю 😁
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31.05.2025 16:14
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Цей стейк пересмажений. Мої компліменти шеф-кухарю 😁
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31.05.2025 16:14 Ответить
не розумію, от нахєра на кремацію їхати за тисячі кілометрів? можно ж це було зробити у своїй тайзі, вона там постійно горить.
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31.05.2025 16:16 Ответить
Жаль не заживо. Хоча може і напівдохлий був
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31.05.2025 16:24 Ответить
Ему будет что внукам рассказать.
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31.05.2025 16:24 Ответить
Нема тіла немає лади.
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31.05.2025 16:30 Ответить
Перед смертю кричав - Дєлай как я!
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31.05.2025 16:44 Ответить
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31.05.2025 16:44 Ответить
На Берлін!? За немкамі??!! Вялічіє сруськага міфа! Прутін, проводить свій План в життя!! Уже, за Планом ******, здохли з 2022 року, в Мирній Україні, більше 970.000 московитів сруськіх!!
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31.05.2025 16:45 Ответить
Надеюсь глоловной мозг рашиста не пострадал ввиду его полного отсутствия...
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31.05.2025 16:57 Ответить
Поза угрожающая... Терминатор-2?
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31.05.2025 17:05 Ответить
мабуть- з анголи був...)
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31.05.2025 18:34 Ответить
 
 