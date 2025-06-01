В приграничных селах в РФ оккупанты пробивают дыры в крышах зданий и запускают оттуда дроны. ВИДЕО

В приграничных селах на территории РФ оккупанты пробивают дыры в крышах жилых зданий и запускают оттуда дроны.

Пограничники-разведчики "Стального кордона" вычислили несколько таких точек и уничтожили их, сообщает Цензор.НЕТ.

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