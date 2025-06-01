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В приграничных селах в РФ оккупанты пробивают дыры в крышах зданий и запускают оттуда дроны. ВИДЕО
В приграничных селах на территории РФ оккупанты пробивают дыры в крышах жилых зданий и запускают оттуда дроны.
Пограничники-разведчики "Стального кордона" вычислили несколько таких точек и уничтожили их, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+3 Igor Grytselyak
показать весь комментарий01.06.2025 09:44 Ссылка
+3 Marta #602367
показать весь комментарий01.06.2025 09:45 Ссылка
+3 Fjall_Raven
показать весь комментарий01.06.2025 10:17 Ссылка
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Він привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Інформації про те, чи голосував Віктор Янукович за Зеленського, немає.
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі