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В приграничных селах в РФ оккупанты пробивают дыры в крышах зданий и запускают оттуда дроны. ВИДЕО

В приграничных селах на территории РФ оккупанты пробивают дыры в крышах жилых зданий и запускают оттуда дроны.

Пограничники-разведчики "Стального кордона" вычислили несколько таких точек и уничтожили их, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Тело российского захватчика полностью выгорело вместе с бронемашиной, в которую попали наши воины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) Госпогранслужба (6564) россия (96095) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+3
Всьо для пабєди(
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01.06.2025 09:44
+3
Чого чекати?
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі
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01.06.2025 09:45
+3
зря обнародували цю новину. зараз ********** зі своєю ********* оп-ною шайкою виб'ють фінансування на ремонт дахів братского їм народа!
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01.06.2025 10:17
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То треба і нам добавити в тих дахах дірок нашими засобами. Головне, щоб засоби були. Інакше доведеться асфальтом.
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01.06.2025 09:44 Ответить
А Верховний де?
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01.06.2025 10:08 Ответить
Ти за нього голосував то спитай
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01.06.2025 10:10 Ответить
Володимир Зеленський переміг на президентських виборах в Україні у 2019 році. Віктор Янукович на той час уже не перебував на території України. Він покинув Україну в лютому 2014 року і з того часу переховується на території Росії, де, за даними прокуратури, проживає у селищі Барвіха Московської області.
Він привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Інформації про те, чи голосував Віктор Янукович за Зеленського, немає.
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01.06.2025 10:15 Ответить
Тепер я точно знаю шо ти голосував за зелю
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01.06.2025 10:18 Ответить
є декілька пісень з назвою "Брехун", зокрема "Liar" Силії Капсіс та "Bad Liar" Imagine Dragons. Також є українська пісня "Брехня".
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01.06.2025 10:19 Ответить
Всьо для пабєди(
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01.06.2025 09:44 Ответить
Чого чекати?
Всі дірки в дахах
намертво замурувати
до самої землі
показать весь комментарий
01.06.2025 09:45 Ответить
зря обнародували цю новину. зараз ********** зі своєю ********* оп-ною шайкою виб'ють фінансування на ремонт дахів братского їм народа!
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01.06.2025 10:17 Ответить
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01.06.2025 11:16 Ответить
Кацапам нужно подсказать - дно в противоположной стороне!
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01.06.2025 12:09 Ответить
 
 