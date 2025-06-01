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Новини РФ втратила літак Масове знищення російських літаків
26 741 265

СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО

В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Це результат спецоперації СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела СБУ.

Як зазначається, прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

"Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну". За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більш ніж 2 млрд доларів. Чекаємо на деталі. І сподіваємося на те, що кількість вражених літаків зростатиме!" - зазначає джерело.

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Згодом зʼявились ще кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

За даними наших джерел, сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків. Чекаємо деталей.

Автор: 

ліквідація (4057) літак (2938) СБУ (12925) знищення (7496)


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Топ коментарі
+40
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01.06.2025 14:10
+38
Гори-гори ясно, щоби не погасло. Порадували наші воїни місцевих лаптів, щось летить, щось взривається кацапеняиа бігають
метушаться, двіжуха все як вони *******
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01.06.2025 14:06
+37
Слава Україні!!!
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01.06.2025 14:09
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фигасе - упустил момент, когда Малюку дали Генерал-лейтенанта... Помню в 23м Буданову присвоили Генерал-лейтенанта, а Малюк, вроде ещё в 24м был генерал-майором
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01.06.2025 15:12 Відповісти
❗️Ядерна небезпека на росії! Вибухає на локації де обслуговують підводні човни, що є ядерним носіями в Північноморську!
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01.06.2025 15:12 Відповісти
А что случилось? Что у них там происходит? Может кто в курсе?
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01.06.2025 15:12 Відповісти
Профильный москальский чат
https://t.me/fighter_bomber
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01.06.2025 15:14 Відповісти
Замість звичайної зкріпної капусти кацапам до щєй дали капусту генно-модифіковану...
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01.06.2025 15:36 Відповісти
Я политикой не интересуюсь. Может помочь им чем-то? Или горят - да и *** с ними!🤣🤣
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01.06.2025 15:52 Відповісти
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01.06.2025 15:56 Відповісти
Там зараз злива... Дощ ллє... Можливо, була гроза, і ударила в склад артснарядів... "НАСТАМНЕМА"...
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01.06.2025 16:02 Відповісти
на карті "Белая" так кумедно виглядають ракетоносці з шинами на крилах... смерхдержава
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01.06.2025 15:13 Відповісти
У москалей истерика нарастает ..
https://t.me/fighter_bomber
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01.06.2025 15:13 Відповісти
О да))

"Удивительно, но ни покрышки, ни нарисованные на бетоне самолёты, ни "мечи джедаев", ни ПВНы через каждые сто метров не спасли самолеты.
Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России.
И день еще не закончился.
Личный состав авиабаз подняли в ружье, но что он сможет сделать сейчас с такими дронами, я не очень представляю. Считать разве что.
Ну и фотоотчёт конечно."
"Четыре аэродрома дальней авиации было атаковано за последние два часа."
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01.06.2025 15:20 Відповісти
Всі докази підчищено. Нас там не було: фура, з якої пускали дрони для атаки на ае «Белая», палає
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01.06.2025 15:13 Відповісти
Ця сама фура )))
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01.06.2025 15:13 Відповісти
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01.06.2025 15:17 Відповісти
Соррі за кацапську - взяв з оригіналу
Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости, пишет издание.
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01.06.2025 15:18 Відповісти
Та пох на стоимость. Там денег на сто таких бомбардировщиков будет. Главное что они хрен их производить могут. Это невосполнимые потери которые даже в деньгах посчитать не реально.
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01.06.2025 15:22 Відповісти
Ну судя по видео дроны там побольше чем обычный фпв, и наверное посложнее. Но вообще нет смысла сравнивать цены - даже если тот дрон стоит 10 тысяч баксов - то самолет просто бесценен. Его нельзя ни купить ни построить, он не имеет цены.
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01.06.2025 15:23 Відповісти
Феєрія
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01.06.2025 15:18 Відповісти
Подождем итогов. Но если это хотя бы в половину правду как пишут наши, это спецоперация покруче израильских пейджеров.
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01.06.2025 15:20 Відповісти
Мабуть найкраща операція за всю війну
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01.06.2025 15:21 Відповісти
Ось бачите, який результат, коли Єрмаку не розкаюють, шо будуть робити. ТАк треба було і на девятамая шарахнуть по бункерному ***** та його дружанє Сунь Дзинь Пинє Не ставить цих далбайобів і зрадників з ОПи до відома і брати відповідальність на себе!!!
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01.06.2025 15:22 Відповісти
Обычно мне всегда есть что сказать. Но сейчас нечего. Хотя если просто отставить в сторону военную значимость бавовны - просто хочу задать вопрос - сколько в раше фур? Ответ - сотни тысяч. И в каждой из них может быть дрон. Может приехать к складу нефтепродуктов, нефтезаводу, электроподстанции, военной части, военному заводу. И "можем повторить". То есть теперь нужно постоянно проверять каждую фуру. Открывать и смотреть. Это называется в науке - "****** логистике."
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01.06.2025 15:22 Відповісти
Прямо сейчас Россия теряет стратегический паритет из США в области ядерных стратегических вооружений и горят уникальные самолеты, буквально не имеющие аналогов и давно снятые с производства
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01.06.2025 15:23 Відповісти
В ту160 уникальный огромный центроплан из титана. Совок построил специальный завод для их производства - только для того чтобы их делать. Цикл производства чуть ли не год. Завода того уже нет, и построить его невозможно. Думаю примерно так же обстоит ситуация и с ту95 и ту22м. ****** котеночку.
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01.06.2025 15:25 Відповісти
****** котеночку.
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01.06.2025 15:48 Відповісти
НАТА може спати спокійно
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01.06.2025 15:28 Відповісти
Да она и спала, с 2014 года..
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01.06.2025 15:35 Відповісти
Вот сейчас сказали что фуры, откуда запускались дроны, самоликвилировались после запуска всех дронов.. Супер! )
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01.06.2025 15:23 Відповісти
З технічної точки зору, все абсолютно просто - контейнер, станція супутникового зв'язку (або взагалі через мобільну мережу рашистів) для ретрансляції, дрони....
А от організація доставки всього цього через кордони!
Оце дійсно робота для СБУ. Молодці! "Кримська фура" 2.0
Що далі? Морські дрони в Каспій, Владивосток та Мурманськ?
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01.06.2025 15:24 Відповісти
На таком расстоянии не может быть ни очень мощного ПВО, ни РЭБ. Чтобы понять что происходит и например положить в том районе сотовую связь нужно много времени - за это время все уже закончится. А кто сказал что это все фуры? Что сейчас еще несколько штук не едут поближе к другим военным аэродромам. Су34 разве не стоят того чтобы помочь им немного поломаться? Еще как стоят. Как теперь проверять постоянно сотни тысяч фур которые ездят на расстояниях в тысячи километров. Что, на Дальнем Востоке нет целей куда можно бахнуть? Теперь на каждом посту ихнего ДПС каждую фуру будут останавливать, открывать и все перетряхивать в поисках бпла. А он же может быть и не только в фуре. Насколько это парализует всю гражданскую логистику в рашке? И как это скажется на экономике, если груз который раньше ехал сутки - теперь будет ехать двое? И как быть с тем что фуры пломбируются, и чтобы их открывать и проверять нужно будет пломбы срывать. Короче тут еще и рикошетом удар по экономике нарисовывается нехилый.
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01.06.2025 15:42 Відповісти
Рентген апарати, як на погранпереходах. Та і взагалі, ДПС радо буде стопорити фури. Не думаю, що удар по економіці буде серйозним.
А от істерія буде ого-го. Тепер досить буде десь зупинитись фурі.....
Загалом вберегти авіацію можна - наприклад перегнати її на острів Врангеля. І все буде в цілості. Поки звісно СБУ не завербує білих медведів....
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01.06.2025 15:52 Відповісти
Тільки супутник. В машині супутникова станція (не до старлінку, а до якогось геостаціонарного) для віддаленого управління і обʼєктивного контролю. І в самій машині потужний радіомодуль для ретрансляції за дронами і подолання можливого реб. Думаю, якось так. Мобільну мережу можуть швидко вимкнути і тоді все.
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01.06.2025 15:48 Відповісти
Вот это я понимаю Зрелище! Это не безполезные атаки на НПЗ и Спиртзаводы! У кацапов паника! Уже Ядеркой нам угрожают!
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01.06.2025 15:26 Відповісти
Один елемент ядерної тріади, а саме стратегічна авіація, пішов по *****
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01.06.2025 15:30 Відповісти
Я думаю что товарищ Си за то что Пу который Ху потянется к красной кнопке обещал этому Пу который Ху что утопит его в его же чемоданчике. Просто достаточно предположить применение тактического ЯО в Европе. Это паника таких масштабов которых наверное еще мировая цивилизация не видела. Кому будут нужны китайские трусы и китайские автомобили, если рядовая семья из пригорода Мюнхена будет всем составом включая грудных детей рыть бомбоубежище на заднем дворе своего дома. Кому будет нужна нефть? Обрушение мировой экономики на панике просто раздавит Китай, и потому я уверен что Винни СиПух давно уже подробно объяснил Вове ПуХу что с ним будет. А Си это не тот плюшевый мишка который будет тянуть Шольца или бесконечно Макронить. Где гарантия что в окружении ПуХу нет человека с шарфиком и табакеркой? Причем если такой человек или группа человеков найдется - никто ПуХу защищать не будет. Мы это видели в ситуации с Пригожиным.
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01.06.2025 15:47 Відповісти
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01.06.2025 15:28 Відповісти
Блін, ну за таке не гріх сьогодні і 50 грам бахнути
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01.06.2025 15:29 Відповісти
Та че там 50, от души можно, сколько душа попросит. Это по психологическому, военному и экономическому воздействию куда сильнее чем "русский корабыль" или Керченский мост.
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01.06.2025 15:49 Відповісти
СБУ, браво! Біс! Просто молодчинки!
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01.06.2025 15:29 Відповісти
Горіть бл.дські оркі разом з пепелацамі, аеродромами та й всім своїм П.дарастаном.
Слава ЗСУ!
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01.06.2025 15:30 Відповісти
«У вас нет карт на руках»: так Трамп говорил Зеленскому А сейчас получается, что Украина - единственное в мире неядерное государство, уничтожившее почти всю враждебную стратегическую авиацию, которая является носителем ядерного оружия.
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01.06.2025 15:31 Відповісти
И Зеленский правильно ответил что мы не в карты сейчас играем..
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01.06.2025 15:37 Відповісти
Що з обличчям кацапів - зрозуміло. Цікаво, чи розстроїться трамп за братушек)

ненависна трампу Україна ламає такі чудові літаки
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01.06.2025 15:32 Відповісти
Трам вже в курсі чи ще спить?
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01.06.2025 15:33 Відповісти
У кацапов теперь будет новый День ВКС.
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01.06.2025 15:34 Відповісти
без вкс
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01.06.2025 15:36 Відповісти
говорять про ураження 40 літаків
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01.06.2025 15:35 Відповісти
Іпануться...
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01.06.2025 15:35 Відповісти
Я Худею
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01.06.2025 15:37 Відповісти
Це ж яка сторінка плану есвео...
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01.06.2025 15:37 Відповісти
«Вон машина нах стояла, с нее 4-5 коптеров полетело! Вото оно ***** ******»: обстановка у Сибіру (!)

Місцеві лаптеногі навіть не думали, що карма за знищені українські міста долетить настільки далеко, ще й таким способом!
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01.06.2025 15:38 Відповісти
Это ваш Перл-Харбор, 3.14доры! Не будет больше у вас стратегической авиации! запомните этот день!
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01.06.2025 15:39 Відповісти
Це не Пірл-Харбор, це Цусіма...
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01.06.2025 15:45 Відповісти
Let it be, let it be! Let it be, oh, let it be! Apocalypse Now. Да будет так...
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01.06.2025 15:45 Відповісти
Кацапія повина горіти уся.
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01.06.2025 15:51 Відповісти
Эта проста трава гарит! 😁
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01.06.2025 15:52 Відповісти
Потрібно ще провести кілька таких операцій і знищити решту літаків та гвинтокрилів на території кацапстану!
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01.06.2025 15:55 Відповісти
Наш спецкор передає з місця події !! https://t.me/voynareal/115734
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01.06.2025 15:56 Відповісти
Аж привстав
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01.06.2025 15:56 Відповісти
Йосип Виссарионович и Хрущев в гробах переворачиваются глядя как Путин угробил авиационное наследие СССР.Советский народ в поте лица строил эти бомбардировщики а Путин просрал все за 5 минут
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01.06.2025 15:56 Відповісти
Гарно, гарно Малюк і його хлопці повозили членами по рилу фюрера кацапів *****. Ця операція, як і знищення крейсера Москва точно війдуть у всі книги про війну.

Слава Україні !!!
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01.06.2025 15:58 Відповісти
А украинцам стоило бы всё отрицать, "Это не мы, как мы можем запускать дроны на пять тыщ километров, вы сами подумайте.." )
Тем более что все дроны были российской сборки.. ))
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01.06.2025 15:58 Відповісти
"Всьо ідьот по плану."
Х*ло
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01.06.2025 16:00 Відповісти
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