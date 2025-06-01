СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО
В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Це результат спецоперації СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела СБУ.
Як зазначається, прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
"Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну". За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більш ніж 2 млрд доларів. Чекаємо на деталі. І сподіваємося на те, що кількість вражених літаків зростатиме!" - зазначає джерело.
Згодом зʼявились ще кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.
За даними наших джерел, сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків. Чекаємо деталей.
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"Удивительно, но ни покрышки, ни нарисованные на бетоне самолёты, ни "мечи джедаев", ни ПВНы через каждые сто метров не спасли самолеты.
Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России.
И день еще не закончился.
Личный состав авиабаз подняли в ружье, но что он сможет сделать сейчас с такими дронами, я не очень представляю. Считать разве что.
Ну и фотоотчёт конечно."
"Четыре аэродрома дальней авиации было атаковано за последние два часа."
Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости, пишет издание.
А от організація доставки всього цього через кордони!
Оце дійсно робота для СБУ. Молодці! "Кримська фура" 2.0
Що далі? Морські дрони в Каспій, Владивосток та Мурманськ?
А от істерія буде ого-го. Тепер досить буде десь зупинитись фурі.....
Загалом вберегти авіацію можна - наприклад перегнати її на острів Врангеля. І все буде в цілості. Поки звісно СБУ не завербує білих медведів....
Слава ЗСУ!
ненависна трампу Україна ламає такі чудові літаки
Місцеві лаптеногі навіть не думали, що карма за знищені українські міста долетить настільки далеко, ще й таким способом!
Слава Україні !!!
Тем более что все дроны были российской сборки.. ))
Х*ло