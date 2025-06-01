СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО

В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Це результат спецоперації СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела СБУ.

Як зазначається, прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

"Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну". За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більш ніж 2 млрд доларів. Чекаємо на деталі. І сподіваємося на те, що кількість вражених літаків зростатиме!" - зазначає джерело.

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Згодом зʼявились ще кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

За даними наших джерел, сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків. Чекаємо деталей.