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Новини Фото Масове знищення російських літаків
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Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року. ФОТОрепортаж

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Спецоперація СБУ "Павутина"

Також читайте: СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах РФ, - джерела

Джерела в СБУ наголошують, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"
Спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.

Автор: 

літак (2938) СБУ (12925) знищення (7496)


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Топ коментарі
+42
Я *****, більше не знаю як прокоментувати
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01.06.2025 15:58
+33
СЛАВА СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ!
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01.06.2025 15:58
+27
Молодці що розказують, хай Світ бачить, що Наше СБУ харкнуло в морду пуйлу!
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01.06.2025 16:00
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От тільки в назві треба виправити: півтора року (так має бути, бо півтора = 'один + пів другого')
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01.06.2025 16:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/115749 🔥Унікальні відео атаки СБУ по стратегічних бомбардувальниках на російському аеродромі
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01.06.2025 16:14 Відповісти
Зе-нарік пів року про це знав і нікому-нікуди не злив?
Не ВІРЮ!
"Ні синку, це фантастика!"
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01.06.2025 16:15 Відповісти
виходить зеля не піздабол, ось що він мав на увазі
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01.06.2025 16:21 Відповісти
Ізраиль фото пейджерів не викладав. СБУ молодці, но оцей піар з подробицями....
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01.06.2025 16:16 Відповісти
Я думаю наоборот, его вообще не посвятили в это дело. Если бы он знал, то знал бы Дерьмак, а это значит и русня. Вагнергейт как пример. А вот примазаться когда все прошло замечательно - это да. Что не скажешь о контрнасрупі в который по многим источникам именно вмешалось зеленое руководство...
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01.06.2025 16:17 Відповісти
Зачем нужно было говорить что операция готовилась более полутора лет? Зачем? Для чего?
Надо было просто сказать что "мы не знаем ничего, что как можно запускать дроны на 5000 км, это не мы и дроны вообще российской сборки."
А то разбрехались как бабы на базаре..
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01.06.2025 16:17 Відповісти
Пофіг на Сонцесяйному, якщо навіть половину уразили-це неймовірно."у України немає козирів"
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01.06.2025 16:18 Відповісти
Трумп, не будь лошарою-лузером, приєднуйся до переможців, до України, поки не пізно..
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01.06.2025 16:18 Відповісти
Трамп: "При старіку Байдені такого не було"
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01.06.2025 16:19 Відповісти
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01.06.2025 16:19 Відповісти
Интересную мысль высказал российский канал "Протесты в мире". Он не стал скрывать восхищения происходящим.
- "Вот как выглядит одна из самых дерзких страниц новой военной истории - атака ВСУ на аэродром стратегических бомбардировщиков. Украинские силы обороны не просто наносят удары - они меняют саму природу войны. Сегодняшняя операция против стратегической авиации РФ уже встает в один ряд с эпохальными атаками прошлого: налетом британцев на Таранто в 1940-м и японской атакой на Перл-Харбор в 1941-м. Тогда морская авиация впервые показала, что линкоры - это вчерашний день. Сейчас эту роль играют дроны. Маленькие, умные, точные. Они спокойно проникают за тысячи километров вглубь противника и делают то, что раньше было задачей целых флотов.Старые военные учебники можно смело сдавать в макулатуру: Украина пишет новые. И пишет их в прямом эфире", - написал ресурс.
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01.06.2025 16:21 Відповісти
Досвід до підручників увійде.
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01.06.2025 16:23 Відповісти
Є чудовий югославський фільм "Діверсанти.".
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01.06.2025 16:23 Відповісти
Это панове, КРУТЬ КРУТЕЙШАЯ!! Мир не знает подобного рода операций!!! Слава нашим великим спец службам! Слава воинам ЗСУ!!! Слава народу непобедимой Украины!!!
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01.06.2025 16:24 Відповісти
Але ще був визволенний о. Зміїний ...визволенна окупована теріторія України В. Залужним ...врятованний Київ від окупації ...захист Миколаїва ...це те ,про шо чмо 🤡 зеленське навіть не здогадувалося ...
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01.06.2025 16:52 Відповісти
Шкода, що літаки були без БК, так би там все к херам би розпідорасило разом з облуговуючим персоналом
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01.06.2025 16:25 Відповісти
На Олєнья з БК були. але їх вже немає 🤣🤣🤣
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01.06.2025 16:29 Відповісти
Хотілось сподіватись що все так і є ,це повний крах рашиської стратегічної авіації ,навіть не вірится що таке можливо.
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01.06.2025 16:25 Відповісти
Не повний. Скільки запчастин отримали!
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01.06.2025 16:47 Відповісти
круче может быть только одновременное ночное проникновение fpv дронов через форточки в жилища военно-политического руководства страны-террориста... Надеюсь увидим и такое....
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01.06.2025 16:32 Відповісти
***** приготуватись . Він тепер з бункера вже точно не вийде , а якщо й вийде то буде жахатись кожної фури ..
Тепер фур буде жахатись кожен кацапський військовий , і не тільки , чинуша . І вся рідня того чинуші . ! Дрон в будь який момент може прилетіти по його дружині наприклад !
Сьогодні народився новий вид партизанської війни в тилу ворога , тепер за допомогою дронів .
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01.06.2025 16:33 Відповісти
З часом попусте! Міст підірвали теж фурою😁!
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01.06.2025 16:45 Відповісти
Для чого розкривати деталі?
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01.06.2025 16:35 Відповісти
Мабуть від злості тому що керівникам повідомили тільки після того, як герої повернулися.
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01.06.2025 18:36 Відповісти
Якщо це правда, то це ще крутіше, ніж коли заміновані Моссадом пейджери відривали яйця і копита хезболістам
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01.06.2025 16:37 Відповісти
Для чого знову розповідати тактику виконання завдання? Дебіли повні!!
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01.06.2025 16:42 Відповісти
Дебіли повні - ті, хто вважає це досі таємницею. Порожні контейнери, напевно, вже знайдені.
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01.06.2025 17:01 Відповісти
Про особистий контроль і керувая зє?! В нього а ні мізків, ні фантазії на це не вистачить!
Навіщо брехнею псувати чудову новину?!
Мабуть керівники взяли до уваги злив "авеню" Бурби і досвід Залужного з Харківскою операцією.
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01.06.2025 16:43 Відповісти
Україна зробила те чого 100 років боялася вся НАТА і сцишиа разом взяті
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01.06.2025 16:43 Відповісти
Это были FPV - дроны на оптоволокне. Пять тыщ километров. Подумаешь.. )
Мы можем всё.. )
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01.06.2025 16:43 Відповісти
Залишилося починати відвойовувати українські теріторії , які встиг 🤡 здати ,після відставки Генерала Залужрого ?!!!!!
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01.06.2025 16:44 Відповісти
chfzzj цензор стер гілку де було наведено дані про розпач в постах сепарів з Донбасу.....
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01.06.2025 16:46 Відповісти
ік статі сранно якщо домен ру заблокований то сепари ні читай хто завгодно
і без кстаті 5 млн українців читають в ЄС ВСЕ а туточки теж все через ТОР тому ігри в стирання вказують на замаскованих КГБшників
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01.06.2025 16:49 Відповісти
,,Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський......- Та не смішіть моі капці ! Бо ми вже всі добре навчені і добре знаємо- що все те, що особисто контролював найвеличнійший піськограй - все йшло шкареберть і догори ногами з трагічним фіналом. І тільки те все все проходило з успіхом , про що він і гадки і не мав! Те що зараз вліпили цю совкову фразу що тільки завдяки йому і під його чітким керівництвом і контролем - це ознака єлементарного ЗЕжополизтва і віддає сморідом лайна....
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01.06.2025 16:47 Відповісти

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01.06.2025 16:47 Відповісти
Здається мені, що агентура ЦАХАЛ не буде сумувати, а скоріше скаже " Визов прийнятний".
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01.06.2025 17:06 Відповісти
мацква, кремль, срочно указ путена- перенести празднование дня ВКС на 1 июня!
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01.06.2025 16:49 Відповісти
1 червня - вітаю з Днем Малюка!
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01.06.2025 16:51 Відповісти
тут значить командував особисто Зе. Ясно, а що з курською операцією яка стала Сумською? Чонгар? Вагнергейт? і так далі
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01.06.2025 16:53 Відповісти
Видео, как взлетают с фуры FPV - дроны:
https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
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01.06.2025 17:02 Відповісти
Я це кіно з коментами знімальника збережу на всюди !
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01.06.2025 17:24 Відповісти
Исторический момент! Браво! Браво! Браво!
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01.06.2025 17:02 Відповісти
Так, новина фантастична. Але навіщо на радощях розкривати подробиці і деталі цієі чудовоі операціі? Хіба не можна було про це розповісти вже після війни? Вже доведено, що ворог дуже гарно вчиться. Він з успіхом переймає і множить всі наші новаціі і нововведення. Колись ми перші застосували дрони і перемагали в цьому. Тепер ворог нас тут випереджає ... Не треба ворогу розповідати всі таємниці і деталі, цо і як ми робимо, і тим самим вчити його... Бо Війна потребує таємниці і тишу навколо них......Наприклад союзники лише через 25 років після закінчення Другоі Світовоі Війни розкрили таємницю факту дешифровки повідомлень машики ,,Єнігма"....Розумієте - 25 років мовчали, як і що робилося. А ми вже на наступний день від щастя вже все в деталях розписалии.... Нахіба?
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01.06.2025 17:06 Відповісти
кацапи вже запросили термінові консультації з білим домом стосовно атаки ядерних об'єктів
може варто було промовчати хто їх атакував- невідомі дрони і все, а не президент України Зеленський
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01.06.2025 17:09 Відповісти
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01.06.2025 17:07 Відповісти
В первой новости хотел было написать, что подробностей мы не узнаем долго(если вообще узнаем), а тут не прошло и часа...🤦‍♂️ Зачем это распространять, неужели нельзя помолчать.
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01.06.2025 17:13 Відповісти
підозрюю що зеденський і єрмак більше такого не допустять
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01.06.2025 17:45 Відповісти
А я б поменше подробиць світив, вороги вчаться. Що вони можуть так це красти й воювать з усім світом, вся історія у них така
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01.06.2025 18:14 Відповісти
А шо сі стало, хто в курсі ???
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01.06.2025 18:25 Відповісти
Бубочка контролював операцію.
А якщо б на його місці був якийсь дурачок???
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01.06.2025 18:30 Відповісти
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