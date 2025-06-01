Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року. ФОТОрепортаж
Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Джерела в СБУ наголошують, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не ВІРЮ!
"Ні синку, це фантастика!"
Надо было просто сказать что "мы не знаем ничего, что как можно запускать дроны на 5000 км, это не мы и дроны вообще российской сборки."
А то разбрехались как бабы на базаре..
- "Вот как выглядит одна из самых дерзких страниц новой военной истории - атака ВСУ на аэродром стратегических бомбардировщиков. Украинские силы обороны не просто наносят удары - они меняют саму природу войны. Сегодняшняя операция против стратегической авиации РФ уже встает в один ряд с эпохальными атаками прошлого: налетом британцев на Таранто в 1940-м и японской атакой на Перл-Харбор в 1941-м. Тогда морская авиация впервые показала, что линкоры - это вчерашний день. Сейчас эту роль играют дроны. Маленькие, умные, точные. Они спокойно проникают за тысячи километров вглубь противника и делают то, что раньше было задачей целых флотов.Старые военные учебники можно смело сдавать в макулатуру: Украина пишет новые. И пишет их в прямом эфире", - написал ресурс.
Тепер фур буде жахатись кожен кацапський військовий , і не тільки , чинуша . І вся рідня того чинуші . ! Дрон в будь який момент може прилетіти по його дружині наприклад !
Сьогодні народився новий вид партизанської війни в тилу ворога , тепер за допомогою дронів .
Навіщо брехнею псувати чудову новину?!
Мабуть керівники взяли до уваги злив "авеню" Бурби і досвід Залужного з Харківскою операцією.
Мы можем всё.. )
і без кстаті 5 млн українців читають в ЄС ВСЕ а туточки теж все через ТОР тому ігри в стирання вказують на замаскованих КГБшників
https://www.youtube.com/shorts/AqPnHkXNZnM?feature=share
може варто було промовчати хто їх атакував- невідомі дрони і все, а не президент України Зеленський
А якщо б на його місці був якийсь дурачок???