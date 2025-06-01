Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина". ФОТО ДНЯ

Историческое фото дня - глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время подготовки и проведения спецоперации "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики.

Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

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Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.