Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина". ФОТО ДНЯ
Историческое фото дня - глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время подготовки и проведения спецоперации "Паутина".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики.
Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
Операция СБУ в России
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.
Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.
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Прехитрив САМОГО ЄРМАКА???
- стоят на стратегическом аеродроме 41-н черных волосатых?
- рота чеченцев шоли?
- нет - твои самолеты - пи%здой накрылись...
"Уничтожается если что одна из составляющих ядерной триады России - воздушная. Сегодня на аэродромах были уничтожены носители стратегического ядерного оружия", - пишет он. "Противник дотянулся уже до Мурманска и Иркутска, чего не было даже во время Великой Отечественной войны", - отмечает канал.
Сравнение с Пёрл-Харбором провел и Z-блогер Роман Алехин. "Борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и восстановить их нечем. Соответственно, данные потери не восстановить", - пишет российский Telegram-канал "Рыбарь".
https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t
Служба Божа ну мої вітання , аплодую стоячи і струнко !