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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ
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Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина". ФОТО ДНЯ

Историческое фото дня - глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время подготовки и проведения спецоперации "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Василий Малюк во время спецоперации СБУ

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики.

Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ, - источники

Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.

Автор: 

СБУ (19994) Малюк Василий (77) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+22
Сьогодні свято - День Малюка.
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01.06.2025 16:50
+22
Хорошо наш Малюк навалил ботексному *******!!! Слава Малюку!! Слава нашим спецурам!!! Слава ЗСУ!!! Слава Украине!! В кремле сейчас не один чемоданчик понадобится!!!
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01.06.2025 16:50
+13
Це одна з найкращих спецоперацій за всю історію!
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01.06.2025 16:51
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Сьогодні свято - День Малюка.
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01.06.2025 16:50 Ответить
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01.06.2025 16:55 Ответить
і от дєдушкі ушел і от бабукі ушел? Невже став хитрішим за БУРБУ після його пройбу з вагнерівцями?
Прехитрив САМОГО ЄРМАКА???
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01.06.2025 16:56 Ответить
Не Бурба був винен, а ця шайка.
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01.06.2025 16:58 Ответить
Ви серйозно ? Я хіба звинуватила Бурбу ? Я сказала що саме на досвіді Бурби Малюк наїпашив цю шайку . Б о тоді була не ЦЯ війна й Бурба не зміг безостаннього ДЖОБРО від ********* завершити спецоперацію - бо ті ж пілоти повинні були мати розпис ПРезЄ...
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01.06.2025 17:09 Ответить
Саме стаття в POLITICO з її маленьким нюансом " тільки Буданов мав право входження до зЄ не через Єрмака " , Вам ні про що? Мі-6 та ЦРУ ще хрін- зна коли особисто бомбували зЄ Єрмаком ,,, А він ШО? З ним ПРийшов з ним й ... так , щось або хтось вовці зробив останнє попреджеення - думаю що БРИТАНЦІ ...
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01.06.2025 17:15 Ответить
Хорошо наш Малюк навалил ботексному *******!!! Слава Малюку!! Слава нашим спецурам!!! Слава ЗСУ!!! Слава Украине!! В кремле сейчас не один чемоданчик понадобится!!!
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01.06.2025 16:50 Ответить
Годинник то на лівій руці!
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01.06.2025 16:51 Ответить
Це не може бути співпадінням.
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01.06.2025 16:55 Ответить
Збігом. "спів_падіння" -- це коли хтось одночасно з кимось чи чимось падає
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01.06.2025 16:59 Ответить
ні, збіг - це коли був на горі і швидко опинився в долині
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01.06.2025 17:04 Ответить
Цікаво. Тобто якщо збігати по двоє, то можливі одночасно і збіг, і співпадіння
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01.06.2025 17:10 Ответить
І шо?
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01.06.2025 17:11 Ответить
Це одна з найкращих спецоперацій за всю історію!
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01.06.2025 16:51 Ответить
Якби ще генія спецоперацій Червінського по тюрмах не тримали, то ми би мали значно більше успіхів ще кілька років тому.
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01.06.2025 16:54 Ответить
не обовязково так докладно розповідати.деколи краще промовчати
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01.06.2025 16:51 Ответить
Наступного разу такого успіху за схожим сценарієм годі чекати. Так що норм, хай розповідають. Вони сьогодні молодці!
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01.06.2025 16:55 Ответить
Ну да. Укрпошта зараз купу марок надрукує. А нацбанк пам'ятні монети випустить.
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01.06.2025 16:55 Ответить
Так Малюк на фото мовчить.
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01.06.2025 16:55 Ответить
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01.06.2025 16:54 Ответить
валодя, стоп - отгадай загадку:
- стоят на стратегическом аеродроме 41-н черных волосатых?
- рота чеченцев шоли?
- нет - твои самолеты - пи%здой накрылись...
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01.06.2025 16:59 Ответить
щось більше схоже на роботу ГУР, але як завжди у перемоги батьків багато а болсна поразка завжди сирота. що там по Сумах?
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01.06.2025 16:54 Ответить
Дякую тобі, Боже, що замість гнилої консерви баканова главою СБУ став пан Малюк. Боюсь навіть уявити, де б зараз були "браття" , якби не ця кадрова ротація
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01.06.2025 16:54 Ответить
Добре, що Зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ в урядовому кварталі, не всти зателефонувати до ******, як з вагнерівцями!! Портновські з керівниками ГПУ, можуть усе підтвердити, як свідки, поки ще!!…!
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01.06.2025 16:55 Ответить
одни на рф дроны провозят а пеця думает как свои крнфетки туда контробандой завезти
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01.06.2025 17:08 Ответить
недоразвиты эту спец операцию лично контролировал зеленский.так что свин иди к своим в свинарник
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01.06.2025 17:09 Ответить
Ти таки дійсно, большой дристун!! На все, свій час! Потерпи, файли не горять!
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01.06.2025 17:20 Ответить
А що робить Буданов?
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01.06.2025 16:55 Ответить
Після крейсера мацква та підриву автівки на кримському мосту, це нова історична подія по знищенню болотної недодержави!
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01.06.2025 16:56 Ответить
іменний бомбер треба
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01.06.2025 16:56 Ответить
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01.06.2025 16:56 Ответить
Дональде, як тобі такі cards?
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01.06.2025 16:57 Ответить
як тобі такий trump?
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01.06.2025 17:03 Ответить
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01.06.2025 16:58 Ответить
Не зупинятися! - там ше багато жирних цілей
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01.06.2025 16:59 Ответить
хто знає, навіщо покришки на плоскостях? тихенько до майдану готуються??
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01.06.2025 16:59 Ответить
То вони думають, що від дронів захист поставили
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01.06.2025 17:11 Ответить
Яка чудова операція яка ввійде в історію . Слава СБУ !
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01.06.2025 16:59 Ответить
а ось і воділа дальнобойщик..
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01.06.2025 17:01 Ответить
Той, котрого придушили на місці? Файно)
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01.06.2025 17:10 Ответить
А за спиною *********** шо в нього він сере?
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01.06.2025 17:12 Ответить
А шо це за *****?
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01.06.2025 17:18 Ответить
Тепер прикол з фразою-наші дрони зафіксували як пілоти сідають в тушки, не такий вже і прикол (c)
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01.06.2025 17:01 Ответить
Провоенный российский Telegram-канал "Zаписки Vетерана" назвал случившееся "русским Пёрл-Харбором".
"Уничтожается если что одна из составляющих ядерной триады России - воздушная. Сегодня на аэродромах были уничтожены носители стратегического ядерного оружия", - пишет он. "Противник дотянулся уже до Мурманска и Иркутска, чего не было даже во время Великой Отечественной войны", - отмечает канал.

Сравнение с Пёрл-Харбором провел и Z-блогер Роман Алехин. "Борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и восстановить их нечем. Соответственно, данные потери не восстановить", - пишет российский Telegram-канал "Рыбарь".
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01.06.2025 17:03 Ответить
То гарно коли горить на болотах, але здається було би круто якби мовчали, типу ми нічого не знаємо, хай розслідують пересажають половину охорони, більше містифікації страшніше ви булоби нехай шукають втрачають ресурси за погонею за привидами, а тут ще не догоріло а вже всі карти виклали, як перевозили як провели
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01.06.2025 17:06 Ответить
Ще раз цей номер не пройде. Нехай розказують. Кацапи тепер усі машини *трясти* будуть.
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01.06.2025 17:13 Ответить
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01.06.2025 17:09 Ответить
Пишуть, "одна з фур із дронами не доїхала в Амурській області"
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01.06.2025 17:09 Ответить
"Не верю!..." (с) Станиславский
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01.06.2025 17:15 Ответить
https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t Ukraine drone attack hits more than 40 Russian bomber planes, claims Ukrainian security service

https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t



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01.06.2025 17:16 Ответить
🔥Системи самознищення працюють відмінно: вибухнула вантажівка з дронами в Амурській області рф
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01.06.2025 17:17 Ответить
По рівню спецоперацій СБУ зараз випереджає Цахал ...
Служба Божа ну мої вітання , аплодую стоячи і струнко !
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01.06.2025 17:19 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!мочите кацапню по всей рашке!это им за Бучу,Мариуполь,за всех убитых детей Украины и за всех погибших из за этих нацистских мразей!УКРАИНА ПОБЕДИТ!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2025 17:19 Ответить
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01.06.2025 17:21 Ответить
 
 