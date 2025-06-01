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Новини Фото Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ
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Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина". ФОТО ДНЯ

Історичне фото дня – очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час підготовки та проведення спецоперації "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Василь Малюк під час спецоперації СБУ Павутина 1 червня

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах РФ, - джерела

Операція СБУ в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.

Автор: 

СБУ (12925) Малюк Василь (101) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+46
Сьогодні свято - День Малюка.
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01.06.2025 16:50
+42
Хорошо наш Малюк навалил ботексному *******!!! Слава Малюку!! Слава нашим спецурам!!! Слава ЗСУ!!! Слава Украине!! В кремле сейчас не один чемоданчик понадобится!!!
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01.06.2025 16:50
+30
Це одна з найкращих спецоперацій за всю історію!
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01.06.2025 16:51
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Сьогодні свято - День Малюка.
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01.06.2025 16:50 Відповісти
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Я не помиляюся- СЬГОДНІ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ!
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01.06.2025 17:29 Відповісти
Помиляєтесь - 20 листопада - перенесли.
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01.06.2025 18:08 Відповісти
помиляєшся, нажаль.
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01.06.2025 18:17 Відповісти
і от дєдушкі ушел і от бабукі ушел? Невже став хитрішим за БУРБУ після його пройбу з вагнерівцями?
Прехитрив САМОГО ЄРМАКА???
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01.06.2025 16:56 Відповісти
Не Бурба був винен, а ця шайка.
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01.06.2025 16:58 Відповісти
Ви серйозно ? Я хіба звинуватила Бурбу ? Я сказала що саме на досвіді Бурби Малюк наїпашив цю шайку . Б о тоді була не ЦЯ війна й Бурба не зміг безостаннього ДЖОБРО від ********* завершити спецоперацію - бо ті ж пілоти повинні були мати розпис ПРезЄ...
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01.06.2025 17:09 Відповісти
Саме стаття в POLITICO з її маленьким нюансом " тільки Буданов мав право входження до зЄ не через Єрмака " , Вам ні про що? Мі-6 та ЦРУ ще хрін- зна коли особисто бомбували зЄ Єрмаком ,,, А він ШО? З ним ПРийшов з ним й ... так , щось або хтось вовці зробив останнє попреджеення - думаю що БРИТАНЦІ ...
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01.06.2025 17:15 Відповісти
Я читаю написане вами:
"Невже став хитрішим за БУРБУ після його пройбу з вагнерівцями?"
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01.06.2025 17:32 Відповісти
це час коли війна спише все - мабуть й на деякий час вовка був в нєведеєніі . Півтора роки готували спецоперацію ? щось не дуже вірю . Бо дронна міць України почалася пізніше- тому може це теж подарунок від Малюка для ЗЕ , бо ще тоді він точно лежав під Єрмаком . Рівняймося на статтю в POLITICO - це вбивча стаття для Єрмачини , а шо специ не знали про нього раніше? Політика партнерів була -НЕНАЧАСІ . Статя досить нейтральна ЩОДО ВОВКИ - случайнаааа?
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01.06.2025 17:40 Відповісти
Ви ж розумієте ЩО ПІЛОТ АВІАЛІНІЙ НЕ МІГ ПІДКОРИТИСЯ БУРБІ ?А це було остання заключна ділянка операції.
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01.06.2025 17:42 Відповісти
там питання було не в пілотові, а в тому, що ублюдки злили спецоперацію юкацапам. пілот мав діяти по інструкції, а пасажири пояття не мали де і куди сядуть.
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01.06.2025 18:19 Відповісти
гундос своїм указом переніс десь на листопад.
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01.06.2025 18:16 Відповісти
Хорошо наш Малюк навалил ботексному *******!!! Слава Малюку!! Слава нашим спецурам!!! Слава ЗСУ!!! Слава Украине!! В кремле сейчас не один чемоданчик понадобится!!!
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01.06.2025 16:50 Відповісти
Годинник то на лівій руці!
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01.06.2025 16:51 Відповісти
Це не може бути співпадінням.
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Збігом. "спів_падіння" -- це коли хтось одночасно з кимось чи чимось падає
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01.06.2025 16:59 Відповісти
ні, збіг - це коли був на горі і швидко опинився в долині
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01.06.2025 17:04 Відповісти
Цікаво. Тобто якщо збігати по двоє, то можливі одночасно і збіг, і співпадіння
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01.06.2025 17:10 Відповісти
Коли одночасно збіг і впав це називається йо'бнувся...
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01.06.2025 18:02 Відповісти
І шо?
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01.06.2025 17:11 Відповісти
у хйла на правій
це легенькмй прикол да в ньому намєк що наш не такий як хйло
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01.06.2025 17:58 Відповісти
Це одна з найкращих спецоперацій за всю історію!
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01.06.2025 16:51 Відповісти
Якби ще генія спецоперацій Червінського по тюрмах не тримали, то ми би мали значно більше успіхів ще кілька років тому.
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01.06.2025 16:54 Відповісти
не обовязково так докладно розповідати.деколи краще промовчати
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01.06.2025 16:51 Відповісти
Наступного разу такого успіху за схожим сценарієм годі чекати. Так що норм, хай розповідають. Вони сьогодні молодці!
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Ну да. Укрпошта зараз купу марок надрукує. А нацбанк пам'ятні монети випустить.
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01.06.2025 16:55 Відповісти
А что в этом плохого ?
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01.06.2025 17:43 Відповісти
Так Малюк на фото мовчить.
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01.06.2025 16:55 Відповісти
він в карткову гру грає, що тобі не подабається? Книжку "Гра Ендера" не читав?
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01.06.2025 18:22 Відповісти
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01.06.2025 16:54 Відповісти
валодя, стоп - отгадай загадку:
- стоят на стратегическом аеродроме 41-н черных волосатых?
- рота чеченцев шоли?
- нет - твои самолеты - пи%здой накрылись...
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01.06.2025 16:59 Відповісти
щось більше схоже на роботу ГУР, але як завжди у перемоги батьків багато а болсна поразка завжди сирота. що там по Сумах?
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01.06.2025 16:54 Відповісти
Дякую тобі, Боже, що замість гнилої консерви баканова главою СБУ став пан Малюк. Боюсь навіть уявити, де б зараз були "браття" , якби не ця кадрова ротація
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01.06.2025 16:54 Відповісти
Щось подібне, і портнов думав, а воно, он, як неловко для нього завершилося … Без канахфетів від Пороха….
Потерпи!!
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01.06.2025 17:38 Відповісти
Ти таки дійсно, большой дристун!! На все, свій час! Потерпи, файли не горять!
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01.06.2025 17:20 Відповісти
ПНХ, дибіл зелений
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01.06.2025 17:40 Відповісти
А що робить Буданов?
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Після крейсера мацква та підриву автівки на кримському мосту, це нова історична подія по знищенню болотної недодержави!
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01.06.2025 16:56 Відповісти
іменний бомбер треба
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01.06.2025 16:56 Відповісти
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01.06.2025 16:56 Відповісти
Дональде, як тобі такі cards?
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01.06.2025 16:57 Відповісти
як тобі такий trump?
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01.06.2025 17:03 Відповісти
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01.06.2025 16:58 Відповісти
Не зупинятися! - там ше багато жирних цілей
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01.06.2025 16:59 Відповісти
путєн?
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01.06.2025 17:30 Відповісти
хто знає, навіщо покришки на плоскостях? тихенько до майдану готуються??
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01.06.2025 16:59 Відповісти
То вони думають, що від дронів захист поставили
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01.06.2025 17:11 Відповісти
Яка чудова операція яка ввійде в історію . Слава СБУ !
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01.06.2025 16:59 Відповісти
а ось і воділа дальнобойщик..
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01.06.2025 17:01 Відповісти
Той, котрого придушили на місці? Файно)
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01.06.2025 17:10 Відповісти
А за спиною *********** шо в нього він сере?
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01.06.2025 17:12 Відповісти
А шо це за *****?
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01.06.2025 17:18 Відповісти
Тепер прикол з фразою-наші дрони зафіксували як пілоти сідають в тушки, не такий вже і прикол (c)
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01.06.2025 17:01 Відповісти
Провоенный российский Telegram-канал "Zаписки Vетерана" назвал случившееся "русским Пёрл-Харбором".
"Уничтожается если что одна из составляющих ядерной триады России - воздушная. Сегодня на аэродромах были уничтожены носители стратегического ядерного оружия", - пишет он. "Противник дотянулся уже до Мурманска и Иркутска, чего не было даже во время Великой Отечественной войны", - отмечает канал.

Сравнение с Пёрл-Харбором провел и Z-блогер Роман Алехин. "Борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и восстановить их нечем. Соответственно, данные потери не восстановить", - пишет российский Telegram-канал "Рыбарь".
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01.06.2025 17:03 Відповісти
То гарно коли горить на болотах, але здається було би круто якби мовчали, типу ми нічого не знаємо, хай розслідують пересажають половину охорони, більше містифікації страшніше ви булоби нехай шукають втрачають ресурси за погонею за привидами, а тут ще не догоріло а вже всі карти виклали, як перевозили як провели
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01.06.2025 17:06 Відповісти
Ще раз цей номер не пройде. Нехай розказують. Кацапи тепер усі машини *трясти* будуть.
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01.06.2025 17:13 Відповісти
Скіль и років пройшло, Ізраїль так і не визнав операцію з пейджерами, Ізраїль так і не визнав що проводив ядерні випробування, Ізраїль так і не визнав що має ядерну зброю, нема зброї нема санкції, нема питання.
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01.06.2025 17:35 Відповісти
Україна в Африці пару бмп не встигла спалити вагнеру як вже пресс офіцер гур виступає с заявою, що отримали, розрив дипломатичних відносин з низкою країн, вот просто закрийте рота та працюйте.
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01.06.2025 17:38 Відповісти
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01.06.2025 17:09 Відповісти
Пишуть, "одна з фур із дронами не доїхала в Амурській області"
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01.06.2025 17:09 Відповісти
"Не верю!..." (с) Станиславский
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01.06.2025 17:15 Відповісти
https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t Ukraine drone attack hits more than 40 Russian bomber planes, claims Ukrainian security service

https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t



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01.06.2025 17:16 Відповісти
🔥Системи самознищення працюють відмінно: вибухнула вантажівка з дронами в Амурській області рф
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01.06.2025 17:17 Відповісти
По рівню спецоперацій СБУ зараз випереджає Цахал ...
Служба Божа ну мої вітання , аплодую стоячи і струнко !
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01.06.2025 17:19 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!мочите кацапню по всей рашке!это им за Бучу,Мариуполь,за всех убитых детей Украины и за всех погибших из за этих нацистских мразей!УКРАИНА ПОБЕДИТ!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2025 17:19 Відповісти
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01.06.2025 17:21 Відповісти
Це натяк на наступну операцію? 🤣😂🤣
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01.06.2025 17:40 Відповісти
Кацапы сняли Ту-95 и Ту-22М3 с производства, а Украина сняла их с вооружения у кацапов
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01.06.2025 17:22 Відповісти
Головний павук😄
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01.06.2025 17:31 Відповісти
І тут поляк задумався, навпроти якого прізвища хрестик ставити...
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01.06.2025 17:31 Відповісти
Малюка готують у спаринг-партнери zеленському, на майбутні вибори. В потрібний момент Малюк зробить "крок убік" і пропустить уперед найвеличнішого
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01.06.2025 17:44 Відповісти
"Я помилявся, все-таки у них є козирі", - Дональд Трамп.
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01.06.2025 17:53 Відповісти
Судячи по всьому на дальніх рашистських аеродромах зовсім не було ПВО. Рашисти там почували себе в повній безпеці бо знали що їх там ніхто не дістане. Це вони на словах вже 11 років воюють з НАТО. А насправді вони знають що НАТА на Сосію не буде нападати. Тому рашисти все ПВО зібрали навколо України. Китай і інші країни вже зараз можуть заходити і насажувати рашистів на кілки. Сосію далі Уральських гір нікому захищати
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01.06.2025 17:53 Відповісти
от москви до Єнісея на бутилках вся расея
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01.06.2025 17:58 Відповісти
 
 