Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина". ФОТО ДНЯ
Історичне фото дня – очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час підготовки та проведення спецоперації "Павутина".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки.
Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Операція СБУ в Росії
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.
Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.
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Прехитрив САМОГО ЄРМАКА???
"Невже став хитрішим за БУРБУ після його пройбу з вагнерівцями?"
це легенькмй прикол да в ньому намєк що наш не такий як хйло
- стоят на стратегическом аеродроме 41-н черных волосатых?
- рота чеченцев шоли?
- нет - твои самолеты - пи%здой накрылись...
Потерпи!!
"Уничтожается если что одна из составляющих ядерной триады России - воздушная. Сегодня на аэродромах были уничтожены носители стратегического ядерного оружия", - пишет он. "Противник дотянулся уже до Мурманска и Иркутска, чего не было даже во время Великой Отечественной войны", - отмечает канал.
Сравнение с Пёрл-Харбором провел и Z-блогер Роман Алехин. "Борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и восстановить их нечем. Соответственно, данные потери не восстановить", - пишет российский Telegram-канал "Рыбарь".
https://www.bbc.com/news/live/cgrg7kelk45t
Служба Божа ну мої вітання , аплодую стоячи і струнко !