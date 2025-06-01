Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина". ФОТО ДНЯ

Історичне фото дня – очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час підготовки та проведення спецоперації "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

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Операція СБУ в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.