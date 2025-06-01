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Новини Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ
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Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ, - Axios

Операція Павутина - адміністрація Трампа заздалегідь знала про атаку

Україна заздалегідь проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішню спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Про це пише видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завдає масованого удару безпілотниками по авіабазах в глибині Росії. Україна розпочала безпрецедентні удари з безпілотників у глибині Росії, націливши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах", - йдеться у матеріалі.

За словами українського чиновника видання, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина". ФОТО ДНЯ

Український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена СБУ і планувалася понад рік.

За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз – одна з них розташована в Сибіру – за тисячі кілометрів від України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Автор: 

США (23343) Трамп Дональд (6071) дрони (4865) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+13
Не вірю,рижа ****** неодмінно би злила цю інформацію своєму плєшивому коханцю
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01.06.2025 18:06
+12
Сподіваюсь попередила вже по факту?
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01.06.2025 18:02
+9
Сумніваюся а то Ілона з трумпом вже би доклад на стіл товаріща фсб положила .
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01.06.2025 18:01
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Сумніваюся а то Ілона з трумпом вже би доклад на стіл товаріща фсб положила .
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01.06.2025 18:01 Відповісти
Так вихідний - трампуша був на гольфі.
І отаке....
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01.06.2025 18:10 Відповісти
За це він по шапці отримає від *****, так що і Міланія ****…🤣🤣🤣
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01.06.2025 18:30 Відповісти
операцію таки хтось здав - кацапи недавно більшість літаків перекинули в Українку - єдиний аеродром до якого не доїхала фура
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01.06.2025 18:30 Відповісти
Сподіваюсь попередила вже по факту?
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01.06.2025 18:02 Відповісти
А то! 😊 І то просиди Трампа не будити, а повідомити йому після гольфу.
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01.06.2025 18:12 Відповісти
...але одна фура з дронами начебто не доїхала.
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01.06.2025 18:27 Відповісти
Останні кого треба попереджати, це америкоси, можуть тупо злити путіну для проступків з його боку
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01.06.2025 18:03 Відповісти
За 15 хвилин це теж заздалегідь...
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01.06.2025 18:04 Відповісти
чудово, що обманістрація трампа з цього повідомлення нічого не вдупліла
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01.06.2025 18:05 Відповісти
Трамп в ****?
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01.06.2025 18:05 Відповісти
Трамп тоді спав. А зараз - мабудь так...
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01.06.2025 18:10 Відповісти
Гадаю, він до кінця не зрозумів. Ну атака і атака..
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01.06.2025 18:14 Відповісти
Не вірю,рижа ****** неодмінно би злила цю інформацію своєму плєшивому коханцю
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01.06.2025 18:06 Відповісти
- трамп ще спить?
- Так
- Як прокинеться, передайте йому що ми попереджали
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01.06.2025 18:14 Відповісти
Надеюсь, Трампон к тому моменту уже закинулся дурью и не успел предупредить }{уйла?
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01.06.2025 18:06 Відповісти
Отличный ход 😄
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01.06.2025 18:07 Відповісти
ото трУмпона підставили 💛
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01.06.2025 18:10 Відповісти
Трампу, показали козирні карти України, бо старий з прихвостнями, все скиглив, що в України їх немає!! А воно он, як неловко вийшло для Трампа!!!
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01.06.2025 18:10 Відповісти
Ну а як ? Угодили всім! Один просив двіжухи, інший козирів..
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01.06.2025 18:29 Відповісти
Axios - це американське інтернет-видання, засноване у 2017 році. Його назва походить від грецького слова «ἄξιος», що означає «гідний».

Ключові особливості Axios:

📌 Штаб-квартира: Арлінгтон, штат Вірджинія, США.

🧑‍💼 Засновники: Джим Вандегай (колишній головний редактор Politico), Майк Аллен (відомий політичний журналіст) та Рой Шварц.

📰 Формат подачі новин: дуже лаконічний, структурований, з акцентом на те, «що сталося», «чому це важливо» і «що далі». Такий стиль вони називають Smart Brevity - «розумна стислість».

🌐 Тематика: політика, економіка, технології, охорона здоров'я, зміни клімату, бізнес, ЗМІ тощо.

📬 Axios Newsletters: дуже популярні серед американської аудиторії - короткі щоденні/щотижневі розсилки на різні теми.
Рейтинги та репутація:

Axios має добру репутацію за точність і швидкість у висвітленні новин.

Вважається центристським або помірно-ліберальним за тоном.

Часто використовується аналітиками, політиками та бізнесменами через глибоку, але коротку аналітику.

Цікаво:

У 2022 році Cox Enterprises (власник телевізійних та інтернет-компаній) придбала Axios приблизно за 525 мільйонів доларів, але редакційна незалежність залишилася.

🔎 Якщо хочете - можу надіслати приклад типового матеріалу Axios або добірку з їхніх тем.
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01.06.2025 18:10 Відповісти
ось текст повідомлення

Україна завдає масований удар безпілотником по авіабазах глибоко всередині Росії



https://www.axios.com/authors/barak_ravid Барак Равід

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Солдати з артилерійського екіпажу поліцейського батальйону Стрилецького спецназу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області готуються до бойової місії в Запорізькій області України 23 травня 2025 року. Фото: Дмитро Смолієнко/Укрінформ/NurPhoto через Getty Images

https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul Україна завдала безпрецедентних ударів безпілотників глибоко всередині https://www.axios.com/2025/05/27/senate-gop-russsia-sanctions-ukraine-putin-trump Росії, націлюючи десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах, згідно з українськими чиновниками та відео, опублікованими в соціальних мережах.

Чому це важливо: широкомасштабна атака відбулася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що відправляє делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим на https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul переговори про припинення вогню з Росією в Стамбулі в понеділок.
Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про напад, сказав український чиновник.

Новини: український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена службою безпеки країни і була запланована більше року.
Чиновник заявив, що розвідники запустили ударні безпілотники з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - деякі з них у Сибіру - за тисячі кілометрів від України.Повідомляється, що близько 40 російських військових літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, були вражені під час атаки.Український чиновник заявив, що літаки, які були атаковані, були використані російськими військовими для авіаудару по українських містах.Протягом останніх 24 годин Росія завдала важких ударів безпілотниками по українських містах, включаючи Київ.
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01.06.2025 18:13 Відповісти
попросили дозволу? це війна вже четвертий рік, кожну хвилину гинуть українці.
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01.06.2025 18:11 Відповісти
Тут питання в тому, чи попередили ЦРУ, чи спільно з ЦРУ здійснили цю операцію...
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01.06.2025 18:11 Відповісти
Це добре,)
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01.06.2025 18:11 Відповісти
цікаво, чи Умеров , голова делегації , служака Ахмєтова та людина Ахмєтова=Єрмака БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ?
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01.06.2025 18:15 Відповісти
А ще цікаво така детальпро видання - Засновники: Джим Вандегай (колишній головний редактор Politico), Майк Аллен (відомий політичний журналіст) та Рой Шварц.

... засновник -колишній головний редактор POLITICO , ну що знову повернемося до бомбезної статті про Єрмака?
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01.06.2025 18:18 Відповісти
Так!, - Я особисто повідомив!, Виж там були,)
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01.06.2025 18:20 Відповісти
Що, плющiть? Зеленскiй знав, Ермак знав, а Червiнскiй не знав. А-а-а-а Зилнеский атвлекает внимание, исстинавамгаварю!
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01.06.2025 18:21 Відповісти
скажіть ще щось про Пороха НУУУУУ? +до Червінського
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01.06.2025 18:23 Відповісти
не вірю! попередити це просто злити. Це навіть не стосується сьогоднішньої адміністрації рудого. Чим більше людей знають тим більше ризик провалу. Це аксіома!
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01.06.2025 18:15 Відповісти
а ЧАС ПОВІДОМЛЕННЯ ВКАЗАНИЙ? Може за пару часів ДО ? А Умєров почув навіть пізніше ?
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01.06.2025 18:21 Відповісти
Виставили Трампу рахунок за 40 знищених стратегічних бомбардувальників. США можуть заощадити на цьому мільярди військового бюджету.
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01.06.2025 18:18 Відповісти
41.
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01.06.2025 18:21 Відповісти
+1 - це безкоштовний бонус
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01.06.2025 18:22 Відповісти
Axios шо це за видання? З якого прутня Axios че висмоктав? Як щоб знала шобла Трампа то знав би і *****. Тому Axios виришив хайпануть і може направлятись на той прутень з якого це він висмоктав.
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01.06.2025 18:20 Відповісти
Ах ты ж подлый Краснов, хитрый, изворотливый, работающий на СБУ!!!!
Не мог доложить - мол так и так - владимир стоп сбу???
бабушкі ліліпутіна памрут с інфаркту - і туда їм дарога!!!
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01.06.2025 18:20 Відповісти
Навіщо? Чи існує якесь зобов'язання не використовувати навіть українську зброю?
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01.06.2025 18:20 Відповісти
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01.06.2025 18:23 Відповісти
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01.06.2025 18:23 Відповісти
Что там Дональд Дак говорил ? У вас нет карт ? Есть. И не хилые.
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01.06.2025 18:25 Відповісти
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01.06.2025 18:26 Відповісти
👍
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01.06.2025 18:28 Відповісти
Да бросьте . Не верю
Скорее всего - звонили
А Дональд трубку не брал
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01.06.2025 18:26 Відповісти
спочатку Україна попердила 5 аеродромів з 41 літаком ,а потім швиденько попередила про це США ...
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01.06.2025 18:29 Відповісти
Miroslav Logiyko

https://www.facebook.com/mupoclove/posts/pfbid031cQdLun9V6aA8RxCwc34LoHFWe9KUi7afoKWyaNggDcvXvUyNm27ZwwEa8Zdinh3l?__cft__[0]=AZX5a0jKuGmbZk0uLCEkBIDQuBvezL98N7PWq3CuFDt78cu7gLfOiX2hQ7lNmo5l1uCPmlUmHMS6CviYqXxHJMEn0_e_L5T1gL2731sNwxV-IS4BWW-Bq-NvAvglmY5EWa7fb5eQxc1197T0XkWgh3gYj1ZReRFO2wGQ3owueCVstA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Суперова спецоперація. Чудово палає.

Я так розумію спецоперація "Павутина" вдалась, бо Єрмак з Зеленським не дозвонилися путіну та лукашенку, щоб злити її, попередивши їх, як вони це зробили з операцію "Авеню" з запланованою затримкою вагнерівців.
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01.06.2025 18:33 Відповісти
 
 