Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ, - Axios

Україна заздалегідь проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішню спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Про це пише видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця, передає Цензор.НЕТ.

"Україна завдає масованого удару безпілотниками по авіабазах в глибині Росії. Україна розпочала безпрецедентні удари з безпілотників у глибині Росії, націливши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах", - йдеться у матеріалі.

За словами українського чиновника видання, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку.

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Український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена СБУ і планувалася понад рік.

За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз – одна з них розташована в Сибіру – за тисячі кілометрів від України.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.