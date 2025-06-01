Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ, - Axios
Україна заздалегідь проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішню спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
Про це пише видання Axios із посиланням на неназваного українського посадовця, передає Цензор.НЕТ.
"Україна завдає масованого удару безпілотниками по авіабазах в глибині Росії. Україна розпочала безпрецедентні удари з безпілотників у глибині Росії, націливши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах", - йдеться у матеріалі.
За словами українського чиновника видання, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку.
Український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена СБУ і планувалася понад рік.
За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз – одна з них розташована в Сибіру – за тисячі кілометрів від України.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
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Україна завдає масований удар безпілотником по авіабазах глибоко всередині Росії
https://www.axios.com/authors/barak_ravid Барак Равід
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Солдати з артилерійського екіпажу поліцейського батальйону Стрилецького спецназу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області готуються до бойової місії в Запорізькій області України 23 травня 2025 року. Фото: Дмитро Смолієнко/Укрінформ/NurPhoto через Getty Images
https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul Україна завдала безпрецедентних ударів безпілотників глибоко всередині https://www.axios.com/2025/05/27/senate-gop-russsia-sanctions-ukraine-putin-trump Росії, націлюючи десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах, згідно з українськими чиновниками та відео, опублікованими в соціальних мережах.
Чому це важливо: широкомасштабна атака відбулася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що відправляє делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим на https://www.axios.com/2025/05/28/russia-propose-ukraine-peace-talks-istanbul переговори про припинення вогню з Росією в Стамбулі в понеділок.
Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про напад, сказав український чиновник.
Новини: український чиновник повідомив Axios, що операція була проведена службою безпеки країни і була запланована більше року.
Чиновник заявив, що розвідники запустили ударні безпілотники з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз - деякі з них у Сибіру - за тисячі кілометрів від України.Повідомляється, що близько 40 російських військових літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, були вражені під час атаки.Український чиновник заявив, що літаки, які були атаковані, були використані російськими військовими для авіаудару по українських містах.Протягом останніх 24 годин Росія завдала важких ударів безпілотниками по українських містах, включаючи Київ.
... засновник -колишній головний редактор POLITICO , ну що знову повернемося до бомбезної статті про Єрмака?
Не мог доложить - мол так и так - владимир стоп сбу???
бабушкі ліліпутіна памрут с інфаркту - і туда їм дарога!!!
Скорее всего - звонили
А Дональд трубку не брал
https://www.facebook.com/mupoclove/posts/pfbid031cQdLun9V6aA8RxCwc34LoHFWe9KUi7afoKWyaNggDcvXvUyNm27ZwwEa8Zdinh3l?__cft__[0]=AZX5a0jKuGmbZk0uLCEkBIDQuBvezL98N7PWq3CuFDt78cu7gLfOiX2hQ7lNmo5l1uCPmlUmHMS6CviYqXxHJMEn0_e_L5T1gL2731sNwxV-IS4BWW-Bq-NvAvglmY5EWa7fb5eQxc1197T0XkWgh3gYj1ZReRFO2wGQ3owueCVstA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
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Суперова спецоперація. Чудово палає.
Я так розумію спецоперація "Павутина" вдалась, бо Єрмак з Зеленським не дозвонилися путіну та лукашенку, щоб злити її, попередивши їх, як вони це зробили з операцію "Авеню" з запланованою затримкою вагнерівців.