Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО
Цензор.НЕТ має у своєму розпорядженні ексклюзивні фото українських дронів, якими сьогодні СБУ масштабно атакувала російські аеродроми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото нашому виданню надіслали джерела.
Як повідомлялося, спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
Операція СБУ "Павутина" в Росії
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.
Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.
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Чую, як летять над хатами шахеди
Дисонансом підвивають та дзижчать
ППО гримить у барабани неба
Хочу я кацапам дещо побажать:
повітряна тривога
лети до таганрога
дістань до волгограда
саратов потруси
нехай гримить в тамбові
рязані та ростові
як до москви дістанешся
то ***** рознеси
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Я в шоке від сльоз радості за Геніальність Української Думки! 👍
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
Ой ох хо хо та плящечка рому!
Всіх кацапів доведе до кінця
ЗСУ, дрони та плящечка рому!
Что случилось с ВКС?, - они улетели.