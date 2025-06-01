Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО

Цензор.НЕТ має у своєму розпорядженні ексклюзивні фото українських дронів, якими сьогодні СБУ масштабно атакувала російські аеродроми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото нашому виданню надіслали джерела.





Як повідомлялося, спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Операція СБУ "Павутина" в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.