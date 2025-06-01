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Новини Фото Масове знищення російських літаків
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Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО

Цензор.НЕТ має у своєму розпорядженні ексклюзивні фото українських дронів, якими сьогодні СБУ масштабно атакувала російські аеродроми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото нашому виданню надіслали джерела.

дрони сбу
дрони сбу

Як повідомлялося, спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", в результаті якої уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Операція СБУ "Павутина" в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.

Автор: 

літак (2938) СБУ (12925) знищення (7496) дрони (4865)


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Топ коментарі
+23
Беспрецедентная операция, Слава Украине! Козломордые гниды не с теми связались, и они в этом убедятся еще не раз.
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01.06.2025 17:20
+16
41!!!!!
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01.06.2025 17:19
+13
Ще посадкові смуги треба знищити та місця заправки літаків.
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
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01.06.2025 17:22
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41!!!!!
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01.06.2025 17:19 Відповісти
https://youtu.be/bfxgIPg2IC0?si=N54twIjJ5M0Lt3l3

Чую, як летять над хатами шахеди
Дисонансом підвивають та дзижчать
ППО гримить у барабани неба
Хочу я кацапам дещо побажать:

повітряна тривога
лети до таганрога
дістань до волгограда
саратов потруси

нехай гримить в тамбові
рязані та ростові
як до москви дістанешся
то ***** рознеси
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01.06.2025 17:44 Відповісти
«Від Сяну і Збруча…»



Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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01.06.2025 18:21 Відповісти
🇺🇦❤️ !!! ...
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01.06.2025 17:19 Відповісти
Беспрецедентная операция, Слава Украине! Козломордые гниды не с теми связались, и они в этом убедятся еще не раз.
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01.06.2025 17:20 Відповісти
Тупо дешевою хитрою викруткою знищили стратегічну-вандервафлю залу%пенфюрера.
Я в шоке від сльоз радості за Геніальність Української Думки! 👍
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01.06.2025 18:23 Відповісти
НЕВЖЕ МАЛЮК перевербував НЕТРЯПКУЯКУСЬ від Єрмака? Якщо по-ПРостому -" вова я тобі присвячую цу спецоперацію"Й сталося ця перевербовка коли вовці вже стало справді страшнувато - після перемоги рудого маразматичного нарциса, та коли брити врятували його репутаціюзі своїм королем. ?
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01.06.2025 17:21 Відповісти
а так ... готував її півтора роки таємненько від ОПУГЕНШТАБУ?
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01.06.2025 17:22 Відповісти
Ще посадкові смуги треба знищити та місця заправки літаків.
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
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01.06.2025 17:22 Відповісти
по перше, такими дронами смуги не знищиш, по друге смуги латаються за лічені години...
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01.06.2025 18:04 Відповісти
смуги ремонтуються за день,, а склади пмм саме то
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01.06.2025 18:10 Відповісти
41 борт на сундук мерця!
Ой ох хо хо та плящечка рому!
Всіх кацапів доведе до кінця
ЗСУ, дрони та плящечка рому!
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01.06.2025 17:25 Відповісти
БРАВО, СБУ!!!!!
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01.06.2025 17:26 Відповісти
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01.06.2025 17:31 Відповісти
Что случилось с Курском?,- он утонул.
Что случилось с ВКС?, - они улетели.
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01.06.2025 17:31 Відповісти
як же це гарно!!!!!!!! сама гарна недиля за остальні 3 рокі
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01.06.2025 17:34 Відповісти
..... далее ответный ход ....
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01.06.2025 17:37 Відповісти
да да ядеркой по штатам жди...димон
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01.06.2025 17:45 Відповісти
Далі,свинособака піде в бан...
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01.06.2025 17:50 Відповісти
Не свисти. Это паPaша нападает, а Украина делает ответные ходы.
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01.06.2025 18:00 Відповісти
Опять громкий пук в лужу ?
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01.06.2025 18:21 Відповісти
А фото горящих подлодок уже имеются??
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01.06.2025 17:40 Відповісти
в североморске только повреждён ракетный катер - скорей всего - обычная диверсия
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01.06.2025 17:46 Відповісти
Ну тоже неплохо.
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01.06.2025 17:53 Відповісти
У сірого вовчика дупця палає..
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01.06.2025 17:48 Відповісти
це кремлі тролі які зараз серуть у коментарях від злоби
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01.06.2025 17:57 Відповісти
Тепер Козлостан попередити що якщо ще хоч одна ракета полетить по українськомумісту то так же будуть палати всі московські аеропорти і літаки на них.
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01.06.2025 17:45 Відповісти
по нормальному мали би вже давно згоріти. а не півтора року готувати операцію.
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01.06.2025 18:14 Відповісти
Ну навіщо це викладати у доступ !??? пан Юрій ? навіщо? зараз кацапи будуть копіпастіть наши напрацювання !!! 🤬
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01.06.2025 17:55 Відповісти
що викладати? що вони будуть копіпастити?
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01.06.2025 18:05 Відповісти
на фашістській ********* день захисту дітей перейменуть на день захисту від малюків))
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01.06.2025 18:03 Відповісти
Ця атака можить повністю змінити хід розвитку на ринку озброєння. Тепер не потрібно вкладатись в розробку та виробництво авіації та ракетного озброєння на мілліарди доларів. І всю цю історію творять українці. Пишаюсь Вами наші рідні.
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01.06.2025 18:12 Відповісти
Поки москалі думали ,що про поїзди своїм розказати,то згоріли літачки))аналаґавнєт))
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01.06.2025 18:19 Відповісти
Борт номер 1 авиапарка "росия" с Фюрером, , в воздухе. Стратегические запас чемоданов на борту.
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01.06.2025 18:28 Відповісти
 
 