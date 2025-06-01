РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13207 посетителей онлайн
Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов
18 982 50

Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Цензор.НЕТ располагает эксклюзивными фото украинских дронов, которыми сегодня СБУ масштабно атаковала российские аэродромы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фото нашему изданию прислали наши источники.

дроны сбу
дроны сбу

Как сообщалось, спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Операция СБУ "Паутина" в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.

Автор: 

самолет (3620) СБУ (19994) уничтожение (7183) дроны (4074)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Беспрецедентная операция, Слава Украине! Козломордые гниды не с теми связались, и они в этом убедятся еще не раз.
показать весь комментарий
01.06.2025 17:20
+22
41!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 17:19
+17
Ще посадкові смуги треба знищити та місця заправки літаків.
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
показать весь комментарий
01.06.2025 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
41!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 17:19 Ответить
https://youtu.be/bfxgIPg2IC0?si=N54twIjJ5M0Lt3l3

Чую, як летять над хатами шахеди
Дисонансом підвивають та дзижчать
ППО гримить у барабани неба
Хочу я кацапам дещо побажать:

повітряна тривога
лети до таганрога
дістань до волгограда
саратов потруси

нехай гримить в тамбові
рязані та ростові
як до москви дістанешся
то ***** рознеси
показать весь комментарий
01.06.2025 17:44 Ответить
«Від Сяну і Збруча…»



Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:21 Ответить
🇺🇦❤️ !!! ...
показать весь комментарий
01.06.2025 17:19 Ответить
Беспрецедентная операция, Слава Украине! Козломордые гниды не с теми связались, и они в этом убедятся еще не раз.
показать весь комментарий
01.06.2025 17:20 Ответить
Тупо дешевою хитрою викруткою знищили стратегічну-вандервафлю залу%пенфюрера.
Я в шоке від сльоз радості за Геніальність Української Думки! 👍
показать весь комментарий
01.06.2025 18:23 Ответить
В українських лісах є така тваринка - БОРСУК. Спокійна, невибаглива. Будує багатопеверхові житла. Але його бояться навіть ВЕДМЕДІ... Бо коли борсука "роздраконюють" - він "іде напролом"...
"Ми, українці, виняткова нація... Коли на нас нападають, ми трохи боїмося... А потім нам стає "похєр"!!!
А коли нам стає "похєр", то бояться починають ті, хто на нас напав..."
Не маючи флоту, ми знищили третину одного з флотів ядерної держави. Не маючи переваги в танках - спалили більшу половину бронетанкової армади "другої армії світу"...
Не маючи стратегічної авіації, та балістичних ракет, рознесли третину стратегічної авіації Росії...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:40 Ответить
Навіть страшно подумати, що було б з москалями, якби ми все те мали! )
показать весь комментарий
01.06.2025 19:46 Ответить
НЕВЖЕ МАЛЮК перевербував НЕТРЯПКУЯКУСЬ від Єрмака? Якщо по-ПРостому -" вова я тобі присвячую цу спецоперацію"Й сталося ця перевербовка коли вовці вже стало справді страшнувато - після перемоги рудого маразматичного нарциса, та коли брити врятували його репутаціюзі своїм королем. ?
показать весь комментарий
01.06.2025 17:21 Ответить
а так ... готував її півтора роки таємненько від ОПУГЕНШТАБУ?
показать весь комментарий
01.06.2025 17:22 Ответить
Ще посадкові смуги треба знищити та місця заправки літаків.
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
показать весь комментарий
01.06.2025 17:22 Ответить
по перше, такими дронами смуги не знищиш, по друге смуги латаються за лічені години...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:04 Ответить
смуги ремонтуються за день,, а склади пмм саме то
показать весь комментарий
01.06.2025 18:10 Ответить
Софійко... Ви далекі від ЦИХ реалій... Люди Вам вже написали... І правильно написали... Я знаю, це питання. Для відновлення ШЗПП існують спеціальні "інжбати". В мирний час вони будують та реконструюють аеродроми, а в воєнне - їх ремонтують... Там ціла НАУКА... Я, колись, читав ці документи. Там і час вирахуваний, і кількість техніки, і її спеціалізація... Навіть враховано час на застигання бетону...
В радянські часи, для удару по аеродрому, планувалась авіадивізія. Одні придушували РЛС. Інші - зенітні комплекси. Інші били по стоянках літаків. Ще інші - по складах *********** та пального... Так от - на знищення ШЗПП планувався ЦІЛИЙ АВІАПОЛК, озброєний спеціальними бетонобійними бомбами...
У нас такого немає...
показать весь комментарий
01.06.2025 18:50 Ответить
В нас не має ? Тоді геть УМЕРОВА з посту мін оборони
показать весь комментарий
01.06.2025 19:39 Ответить
Ну да, как припекло - нужно убежать из Украины.... А потом из комфортной Европы клеймить всех незадачливых руководителей... Тошнит от таких, как вы...
показать весь комментарий
01.06.2025 19:53 Ответить
И не пишите "в нас"... У вас всё хорошо в Словакии...
показать весь комментарий
01.06.2025 19:54 Ответить
41 борт на сундук мерця!
Ой ох хо хо та плящечка рому!
Всіх кацапів доведе до кінця
ЗСУ, дрони та плящечка рому!
показать весь комментарий
01.06.2025 17:25 Ответить
Додай аеродром "Вознесенськ".. Це - "П"ЯТИЙ!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 18:51 Ответить
БРАВО, СБУ!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 17:26 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 17:31 Ответить
Что случилось с Курском?,- он утонул.
Что случилось с ВКС?, - они улетели.
показать весь комментарий
01.06.2025 17:31 Ответить
як же це гарно!!!!!!!! сама гарна недиля за остальні 3 рокі
показать весь комментарий
01.06.2025 17:34 Ответить
..... далее ответный ход ....
показать весь комментарий
01.06.2025 17:37 Ответить
да да ядеркой по штатам жди...димон
показать весь комментарий
01.06.2025 17:45 Ответить
Далі,свинособака піде в бан...
показать весь комментарий
01.06.2025 17:50 Ответить
Не свисти. Это паPaша нападает, а Украина делает ответные ходы.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:00 Ответить
Опять громкий пук в лужу ?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:21 Ответить
А фото горящих подлодок уже имеются??
показать весь комментарий
01.06.2025 17:40 Ответить
в североморске только повреждён ракетный катер - скорей всего - обычная диверсия
показать весь комментарий
01.06.2025 17:46 Ответить
Ну тоже неплохо.
показать весь комментарий
01.06.2025 17:53 Ответить
У сірого вовчика дупця палає..
показать весь комментарий
01.06.2025 17:48 Ответить
це кремлі тролі які зараз серуть у коментарях від злоби
показать весь комментарий
01.06.2025 17:57 Ответить
Тепер Козлостан попередити що якщо ще хоч одна ракета полетить по українськомумісту то так же будуть палати всі московські аеропорти і літаки на них.
показать весь комментарий
01.06.2025 17:45 Ответить
по нормальному мали би вже давно згоріти. а не півтора року готувати операцію.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:14 Ответить
Пора. Най горять, веселіше
показать весь комментарий
01.06.2025 18:45 Ответить
Ну навіщо це викладати у доступ !??? пан Юрій ? навіщо? зараз кацапи будуть копіпастіть наши напрацювання !!! 🤬
показать весь комментарий
01.06.2025 17:55 Ответить
що викладати? що вони будуть копіпастити?
показать весь комментарий
01.06.2025 18:05 Ответить
на фашістській ********* день захисту дітей перейменуть на день захисту від малюків))
показать весь комментарий
01.06.2025 18:03 Ответить
Ця атака можить повністю змінити хід розвитку на ринку озброєння. Тепер не потрібно вкладатись в розробку та виробництво авіації та ракетного озброєння на мілліарди доларів. І всю цю історію творять українці. Пишаюсь Вами наші рідні.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:12 Ответить
Поки москалі думали ,що про поїзди своїм розказати,то згоріли літачки))аналаґавнєт))
показать весь комментарий
01.06.2025 18:19 Ответить
Там зараз "чухають рєпу" - "А ***** мы мосты падрывали?!!!"
показать весь комментарий
01.06.2025 18:54 Ответить
Борт номер 1 авиапарка "росия" с Фюрером, , в воздухе. Стратегические запас чемоданов на борту.
показать весь комментарий
01.06.2025 18:28 Ответить
Навпаки, риють чумоданами ще один поверх під найглибшим бункером !
показать весь комментарий
01.06.2025 18:46 Ответить
Думаю там, заряджених фур ще буде і буде, вони там є заздалегідь. Тепер начувайтесь, свиноорки.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:23 Ответить
Акция очень символичная - в День Защиты детей.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:33 Ответить
А патаму, патаму ша мы пилоты, небо наш.ю небо наш радимый дом.. первым делом мы испортим самалеты..
- а Скабееву?
- Скабееву потом...
показать весь комментарий
01.06.2025 19:39 Ответить
А починали з самокату ... !
показать весь комментарий
01.06.2025 20:21 Ответить
 
 