Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО
Цензор.НЕТ располагает эксклюзивными фото украинских дронов, которыми сегодня СБУ масштабно атаковала российские аэродромы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото нашему изданию прислали наши источники.
Как сообщалось, спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
Операция СБУ "Паутина" в России
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.
Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.
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Чую, як летять над хатами шахеди
Дисонансом підвивають та дзижчать
ППО гримить у барабани неба
Хочу я кацапам дещо побажать:
повітряна тривога
лети до таганрога
дістань до волгограда
саратов потруси
нехай гримить в тамбові
рязані та ростові
як до москви дістанешся
то ***** рознеси
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Я в шоке від сльоз радості за Геніальність Української Думки! 👍
"Ми, українці, виняткова нація... Коли на нас нападають, ми трохи боїмося... А потім нам стає "похєр"!!!
А коли нам стає "похєр", то бояться починають ті, хто на нас напав..."
Не маючи флоту, ми знищили третину одного з флотів ядерної держави. Не маючи переваги в танках - спалили більшу половину бронетанкової армади "другої армії світу"...
Не маючи стратегічної авіації, та балістичних ракет, рознесли третину стратегічної авіації Росії...
а на дронах писати- за Бучу, за мову, за Маріуполь, за Бахмут . Нехай дохнуть москалі
В радянські часи, для удару по аеродрому, планувалась авіадивізія. Одні придушували РЛС. Інші - зенітні комплекси. Інші били по стоянках літаків. Ще інші - по складах *********** та пального... Так от - на знищення ШЗПП планувався ЦІЛИЙ АВІАПОЛК, озброєний спеціальними бетонобійними бомбами...
У нас такого немає...
Ой ох хо хо та плящечка рому!
Всіх кацапів доведе до кінця
ЗСУ, дрони та плящечка рому!
Что случилось с ВКС?, - они улетели.
- а Скабееву?
- Скабееву потом...