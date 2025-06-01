Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Цензор.НЕТ располагает эксклюзивными фото украинских дронов, которыми сегодня СБУ масштабно атаковала российские аэродромы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фото нашему изданию прислали наши источники.





Как сообщалось, спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Операция СБУ "Паутина" в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.