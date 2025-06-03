Генштаб о результате операции СБУ "Паутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА
В результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"ВНИМАНИЕ! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах рф в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составляют 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - говорится в сообщении.
Таким образом, Генштаб публикует уточненную по состоянию на 16.00 03.06.2025 таблицу общих потерь врага.
Завтра информация об общих потерях противника будет подаваться в обычном режиме.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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