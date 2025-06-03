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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Генштаб о результате операции СБУ "Паутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

Спецоперация СБУ Паутина

В результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"ВНИМАНИЕ! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах рф в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составляют 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Генштаб публикует уточненную по состоянию на 16.00 03.06.2025 таблицу общих потерь врага.

уничтожение российской техники

Завтра информация об общих потерях противника будет подаваться в обычном режиме.

Также читайте: Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, - NYT

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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Автор: 

Генштаб ВС (6456) самолет (3636) СБУ (20014) Удары по РФ (339)


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Топ комментарии
+17
Я к тому что самолет это не танк. Танк если не сгорел - его можно починить. Дырку в броне заварить, останки экипажа из брандспойта вымыть - и снова в бой. С самолетом все не так - это огромная очень точно расчитанная сложнейшая конструкция, в которой не может быть избыточного запаса прочности, которая при этом испытывает очень большие нагрузки, причем не постоянные а разнопеременные. И есть детали самолета которые либо невозможно - либо очень сложно проверить. Вроде глазом посмотрел - нормально, а на самом деле в глубине металла уже образовалась маленькая трещинка, которую можно найти только если разобрать самолет до винтика и просветить рентгеном. И вот если эту трещинку не заметить - у самолета в полете например могут отвалиться крылья. Или хвост. Потому если в такой огромный самолет попал даже относительно небольшой дрон - и самолет не сгорел - то это совсем не означает что самолет этот сможет летать в принципе, либо сможет летать только через очень продолжительное время.
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03.06.2025 16:26 Ответить
+11
Знищених. Пошкодження, навіть суттєві, на супутникових фото не видно. Але вони, як мінімум, приведуть до вкрай тривалого ремонту, а як максимум, до відправки літака на металобрухт.
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03.06.2025 16:26 Ответить
+6
Вряд ли, но очень и очень многие. Просто если предположить что какой то А-50 был исправен но его не планировали вот сейчас использовать - скорее всего он не был заправлен. Потому что у того же ИЛ-76 в баки помещается 100 тонн топлива, и если такой заправленный самолет стоит - то конечно же такая нагрузка очень негативно будет влиять на саму конструкцию самолета, ему это нифига не полезно. А без топлива самолет горит не так весело, или совсем не горит. Но подрыв пары килограмм современной высокоэнергетической взрывчатки, да возможно еще и с поражающими элементами - вблизи важных деталей планера самолета - может его отправить на свалку. Причем он с виду будет почти целым, как минимум со спутника этого не заметить.
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03.06.2025 16:35 Ответить
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Хм...
З ранку же було підтверджено тільки 12 корит?

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03.06.2025 16:24 Ответить
Наш Верховний Головнокомандувач не бреше і знає краще всіх.
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03.06.2025 16:25 Ответить
Знищених. Пошкодження, навіть суттєві, на супутникових фото не видно. Але вони, як мінімум, приведуть до вкрай тривалого ремонту, а як максимум, до відправки літака на металобрухт.
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03.06.2025 16:26 Ответить
Раніше у звіт потрапляли лише знищені літаки.
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03.06.2025 16:31 Ответить
Ні. Потрапляли наприклад гелікоптери, посічені ************ з касетної ракети GMLRS. Це або ремонт що рівний будівництву нового, або списання. Але зовні все ніби і непогано. А от всередині пара тисяч вольфрамових куль.
От і тут, ймовірно враховано літаки куди прилетів дрон, але не було візуального підтвердження з іншого. Але 3,3 кг. кумулятивного заряду в літак...... можна сміливо включати в статистику.
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03.06.2025 16:37 Ответить
Орrки також не знищені - а виведеені з ладу таож нелетально входять у статистику кожень день. Давно генштаб пояснював
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03.06.2025 16:45 Ответить
ти шо Малюку не віриш ?
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03.06.2025 16:26 Ответить
Якому Малюку вірити:
Ранковому, денному, чи вечірньому?
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03.06.2025 16:30 Ответить
вчорашньому
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03.06.2025 16:33 Ответить
та і по фото видно шо багато літаків знищено
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03.06.2025 16:29 Ответить
Послухайте з цього приводу Юрія Швеця. Набагато більше. Частина вигоріла повністю, частина пошкоджена без можливості відновлення, а частина може бути відновлена, а може й не бути відновлена
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03.06.2025 16:32 Ответить
Підтверджене знищення 12 літаків. Скільки було пошкоджено - зі супутника неможливо розгледіти.
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03.06.2025 16:38 Ответить
Я к тому что самолет это не танк. Танк если не сгорел - его можно починить. Дырку в броне заварить, останки экипажа из брандспойта вымыть - и снова в бой. С самолетом все не так - это огромная очень точно расчитанная сложнейшая конструкция, в которой не может быть избыточного запаса прочности, которая при этом испытывает очень большие нагрузки, причем не постоянные а разнопеременные. И есть детали самолета которые либо невозможно - либо очень сложно проверить. Вроде глазом посмотрел - нормально, а на самом деле в глубине металла уже образовалась маленькая трещинка, которую можно найти только если разобрать самолет до винтика и просветить рентгеном. И вот если эту трещинку не заметить - у самолета в полете например могут отвалиться крылья. Или хвост. Потому если в такой огромный самолет попал даже относительно небольшой дрон - и самолет не сгорел - то это совсем не означает что самолет этот сможет летать в принципе, либо сможет летать только через очень продолжительное время.
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03.06.2025 16:26 Ответить
коротше всі літаки накрились 3,14
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03.06.2025 16:28 Ответить
Вряд ли, но очень и очень многие. Просто если предположить что какой то А-50 был исправен но его не планировали вот сейчас использовать - скорее всего он не был заправлен. Потому что у того же ИЛ-76 в баки помещается 100 тонн топлива, и если такой заправленный самолет стоит - то конечно же такая нагрузка очень негативно будет влиять на саму конструкцию самолета, ему это нифига не полезно. А без топлива самолет горит не так весело, или совсем не горит. Но подрыв пары килограмм современной высокоэнергетической взрывчатки, да возможно еще и с поражающими элементами - вблизи важных деталей планера самолета - может его отправить на свалку. Причем он с виду будет почти целым, как минимум со спутника этого не заметить.
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03.06.2025 16:35 Ответить
Утлчнення по пепелацу, яким так хвалилась 25-та бригада позавчора - таки нема.
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03.06.2025 16:29 Ответить
Доказом ураження 41 літака є один Потужний балабол. Решта про 12-13, да і то не зрозуміло, чі були ті літаки в робочому стані
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03.06.2025 16:30 Ответить
ті більше кацапню слухай
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03.06.2025 16:32 Ответить
Чурка, скільки рублів взяв?
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03.06.2025 16:36 Ответить
Від тебе козлятиною тхне за кіломер, кацапе.
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03.06.2025 16:33 Ответить
О потужний під VPN, напевно ще з пригоженських!
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03.06.2025 16:37 Ответить
Після того, як европейці почитали телефон Портнова, в Кремлі зрозуміли, шо для Зе потрібна операція прикриття! Ось і розбомбили під камери неробочий хлам, а Потужний попіарився
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03.06.2025 16:35 Ответить
Нормальний нахрюк, для зрадолохів зійде.
Зараз мовчаноштундери підхоплять методичку
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03.06.2025 16:37 Ответить
Портнов ваш вирок
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03.06.2025 16:43 Ответить
⚡️Офіційно: унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - Голова СБУ Малюк підтверджує нашу інформацію
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03.06.2025 16:36 Ответить
Офіційно потужно брешуть
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03.06.2025 16:49 Ответить
У свинособак РЕАЛЬНО не стало 41 пепелаца. Они больше не поднимутся в небо. Часть из них уничтожена полностью, остальные пригодны только на некоторые запчасти для того оставшегося кацапского металлолома, который и так на 70-80% подняться в воздух не мог !!!
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03.06.2025 16:37 Ответить
Реально де докази?
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03.06.2025 16:38 Ответить
на Фото і Відео
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03.06.2025 16:39 Ответить
Це 12 шт і де докази що вони біли робочими бортами?
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03.06.2025 16:42 Ответить
Ублюдок, сходи і подивись. Ємеля, ***.
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03.06.2025 16:47 Ответить
Чурка, твій Нелох : Буча, Маріуполь, Запорізька АЕС, наступ на побудовану лінію суровікіна, непобудова оборонних споруджень будь де, розкрадання бюджету та постачання бракованих боеприпасів і т.д. і т.п. Вагнергейт! В тебе мозок є чі за рублі відняло?
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03.06.2025 16:53 Ответить
Это писец какие ахренительные цифры! Слава ЗСУ, слава СБУ, слава Украине!!!
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03.06.2025 16:37 Ответить
❗️ Повторний удар по Кримському мосту

Щойно повідомили про повторний удар по Кримському мосту. Подробиці уточнюються.
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03.06.2025 16:38 Ответить
Перший був потужний, опори помило, що навіть рух не перекрили. Тепер ще хоть паржом. Після отримання европейцями телефона Портнова, в Кремлі пригоріло і тепер стиворюють картинку по відбілюванні Найпотужнішого
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03.06.2025 16:47 Ответить
ублюдок, залізь в сраку до ***** і все побачиш.
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03.06.2025 16:49 Ответить
Чурка, ти навіть не уявляєш який ти жалюгідний, Просто нічто
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03.06.2025 16:56 Ответить
А он и так там. В тепле и в говне.
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03.06.2025 17:00 Ответить
Цензор засраний пригоженськими зелеботами і це черговий
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03.06.2025 16:41 Ответить
По двум аэродромам еще вроде бы не было спутниковых снимков.
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03.06.2025 16:44 Ответить
До речі, кількість знищених чи пошкоджених літаків можна підрахувати завдяки фото зі супутників згідно з якими знищеними чи пошкодженими чи непрацюючими можна рахувати ті літаки які осталися стояти на вражених аеродромах. Так як їх рашисти так і не змогли підняти в повітря і передислокувати на іші аеродроми.
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03.06.2025 16:47 Ответить
Генштаб мільйон російських солдат знищів. Чому він не може 41 літак знищити? Та не важливо що 12.... Головне що 41!
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03.06.2025 16:49 Ответить
На папері може й знищив, але скільки насправді невідомо, але в рази менше. Он кацапський генштаб на папері вже мільйон двісті тисяч наших "знищив" і що з того?
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03.06.2025 17:00 Ответить
пнх.
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03.06.2025 16:51 Ответить
Там на болотах и так подгорает не по детски, если еще мост упадет там у zиганутых вообще инфаркт будет! Плачут в тиктоках и телеграмах, что нету больше триады ядерной, осталась двуада! Сопли, слюни, слезы, ляпотааааа!
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03.06.2025 16:51 Ответить
Оце я розумію операція ,всупереч на неукраїнську владу ,таке будуть вивчати в підручниках про найуспішніші військові операції ,таким не похвалятся ні Масад чи ЦРУ.
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03.06.2025 16:54 Ответить
Вірити не можна ні кому!, мені- можна, 41...
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03.06.2025 16:54 Ответить
Сьогодні Генштаб ЗСУ також підтвердив у своєму зведенні факт знищення 41 одиниці військових літаків під час операції СБУ «Павутина».
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03.06.2025 17:01 Ответить
От є в наших привичка завишати втрати в 3 рази, ну але добре, що хоч не в 10, як кацапи це роблять
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03.06.2025 17:02 Ответить
 
 