Генштаб о результате операции СБУ "Паутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

В результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"ВНИМАНИЕ! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах рф в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составляют 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Генштаб публикует уточненную по состоянию на 16.00 03.06.2025 таблицу общих потерь врага.

Завтра информация об общих потерях противника будет подаваться в обычном режиме.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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