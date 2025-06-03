Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА
У результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"УВАГА! Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", - йдеться у повідомленні..
Таким чином, Генштаб публікує уточнену станом на 16.00 03.06.2025 таблицю загальних втрат ворога.
Завтра інформація про загальні втрати противника буде подаватись у звичайному режимі.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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От і тут, ймовірно враховано літаки куди прилетів дрон, але не було візуального підтвердження з іншого. Але 3,3 кг. кумулятивного заряду в літак...... можна сміливо включати в статистику.
Зараз мовчаноштундери підхоплять методичку
Щойно повідомили про повторний удар по Кримському мосту. Подробиці уточнюються.