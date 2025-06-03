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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА

Спецоперація СБУ Павутина

У результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"УВАГА! Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", - йдеться у повідомленні..

Таким чином, Генштаб публікує уточнену станом на 16.00 03.06.2025 таблицю загальних втрат ворога.

знищення російської техніки

Завтра інформація про загальні втрати противника буде подаватись у звичайному режимі.

Також читайте: Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6758) літак (2953) СБУ (12945) Удари по РФ (341)


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Топ коментарі
+20
Я к тому что самолет это не танк. Танк если не сгорел - его можно починить. Дырку в броне заварить, останки экипажа из брандспойта вымыть - и снова в бой. С самолетом все не так - это огромная очень точно расчитанная сложнейшая конструкция, в которой не может быть избыточного запаса прочности, которая при этом испытывает очень большие нагрузки, причем не постоянные а разнопеременные. И есть детали самолета которые либо невозможно - либо очень сложно проверить. Вроде глазом посмотрел - нормально, а на самом деле в глубине металла уже образовалась маленькая трещинка, которую можно найти только если разобрать самолет до винтика и просветить рентгеном. И вот если эту трещинку не заметить - у самолета в полете например могут отвалиться крылья. Или хвост. Потому если в такой огромный самолет попал даже относительно небольшой дрон - и самолет не сгорел - то это совсем не означает что самолет этот сможет летать в принципе, либо сможет летать только через очень продолжительное время.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
+13
Знищених. Пошкодження, навіть суттєві, на супутникових фото не видно. Але вони, як мінімум, приведуть до вкрай тривалого ремонту, а як максимум, до відправки літака на металобрухт.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
+8
Вряд ли, но очень и очень многие. Просто если предположить что какой то А-50 был исправен но его не планировали вот сейчас использовать - скорее всего он не был заправлен. Потому что у того же ИЛ-76 в баки помещается 100 тонн топлива, и если такой заправленный самолет стоит - то конечно же такая нагрузка очень негативно будет влиять на саму конструкцию самолета, ему это нифига не полезно. А без топлива самолет горит не так весело, или совсем не горит. Но подрыв пары килограмм современной высокоэнергетической взрывчатки, да возможно еще и с поражающими элементами - вблизи важных деталей планера самолета - может его отправить на свалку. Причем он с виду будет почти целым, как минимум со спутника этого не заметить.
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03.06.2025 16:35 Відповісти
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Наш Верховний Головнокомандувач не бреше і знає краще всіх.
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03.06.2025 16:25 Відповісти
Знищених. Пошкодження, навіть суттєві, на супутникових фото не видно. Але вони, як мінімум, приведуть до вкрай тривалого ремонту, а як максимум, до відправки літака на металобрухт.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
Раніше у звіт потрапляли лише знищені літаки.
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03.06.2025 16:31 Відповісти
Ні. Потрапляли наприклад гелікоптери, посічені ************ з касетної ракети GMLRS. Це або ремонт що рівний будівництву нового, або списання. Але зовні все ніби і непогано. А от всередині пара тисяч вольфрамових куль.
От і тут, ймовірно враховано літаки куди прилетів дрон, але не було візуального підтвердження з іншого. Але 3,3 кг. кумулятивного заряду в літак...... можна сміливо включати в статистику.
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03.06.2025 16:37 Відповісти
Орrки також не знищені - а виведеені з ладу таож нелетально входять у статистику кожень день. Давно генштаб пояснював
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03.06.2025 16:45 Відповісти
ти шо Малюку не віриш ?
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03.06.2025 16:26 Відповісти
та і по фото видно шо багато літаків знищено
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03.06.2025 16:29 Відповісти
Послухайте з цього приводу Юрія Швеця. Набагато більше. Частина вигоріла повністю, частина пошкоджена без можливості відновлення, а частина може бути відновлена, а може й не бути відновлена
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03.06.2025 16:32 Відповісти
Підтверджене знищення 12 літаків. Скільки було пошкоджено - зі супутника неможливо розгледіти.
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03.06.2025 16:38 Відповісти
Я к тому что самолет это не танк. Танк если не сгорел - его можно починить. Дырку в броне заварить, останки экипажа из брандспойта вымыть - и снова в бой. С самолетом все не так - это огромная очень точно расчитанная сложнейшая конструкция, в которой не может быть избыточного запаса прочности, которая при этом испытывает очень большие нагрузки, причем не постоянные а разнопеременные. И есть детали самолета которые либо невозможно - либо очень сложно проверить. Вроде глазом посмотрел - нормально, а на самом деле в глубине металла уже образовалась маленькая трещинка, которую можно найти только если разобрать самолет до винтика и просветить рентгеном. И вот если эту трещинку не заметить - у самолета в полете например могут отвалиться крылья. Или хвост. Потому если в такой огромный самолет попал даже относительно небольшой дрон - и самолет не сгорел - то это совсем не означает что самолет этот сможет летать в принципе, либо сможет летать только через очень продолжительное время.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
коротше всі літаки накрились 3,14
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03.06.2025 16:28 Відповісти
Вряд ли, но очень и очень многие. Просто если предположить что какой то А-50 был исправен но его не планировали вот сейчас использовать - скорее всего он не был заправлен. Потому что у того же ИЛ-76 в баки помещается 100 тонн топлива, и если такой заправленный самолет стоит - то конечно же такая нагрузка очень негативно будет влиять на саму конструкцию самолета, ему это нифига не полезно. А без топлива самолет горит не так весело, или совсем не горит. Но подрыв пары килограмм современной высокоэнергетической взрывчатки, да возможно еще и с поражающими элементами - вблизи важных деталей планера самолета - может его отправить на свалку. Причем он с виду будет почти целым, как минимум со спутника этого не заметить.
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03.06.2025 16:35 Відповісти
Утлчнення по пепелацу, яким так хвалилась 25-та бригада позавчора - таки нема.
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03.06.2025 16:29 Відповісти
ті більше кацапню слухай
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03.06.2025 16:32 Відповісти
Від тебе козлятиною тхне за кіломер, кацапе.
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03.06.2025 16:33 Відповісти
Нормальний нахрюк, для зрадолохів зійде.
Зараз мовчаноштундери підхоплять методичку
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03.06.2025 16:37 Відповісти
можеш довести?
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03.06.2025 17:19 Відповісти
⚡️Офіційно: унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - Голова СБУ Малюк підтверджує нашу інформацію
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03.06.2025 16:36 Відповісти
У свинособак РЕАЛЬНО не стало 41 пепелаца. Они больше не поднимутся в небо. Часть из них уничтожена полностью, остальные пригодны только на некоторые запчасти для того оставшегося кацапского металлолома, который и так на 70-80% подняться в воздух не мог !!!
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03.06.2025 16:37 Відповісти
на Фото і Відео
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03.06.2025 16:39 Відповісти
Ублюдок, сходи і подивись. Ємеля, ***.
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03.06.2025 16:47 Відповісти
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03.06.2025 17:16 Відповісти
Это писец какие ахренительные цифры! Слава ЗСУ, слава СБУ, слава Украине!!!
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03.06.2025 16:37 Відповісти
❗️ Повторний удар по Кримському мосту

Щойно повідомили про повторний удар по Кримському мосту. Подробиці уточнюються.
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03.06.2025 16:38 Відповісти
По двум аэродромам еще вроде бы не было спутниковых снимков.
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03.06.2025 16:44 Відповісти
До речі, кількість знищених чи пошкоджених літаків можна підрахувати завдяки фото зі супутників згідно з якими знищеними чи пошкодженими чи непрацюючими можна рахувати ті літаки які осталися стояти на вражених аеродромах. Так як їх рашисти так і не змогли підняти в повітря і передислокувати на іші аеродроми.
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03.06.2025 16:47 Відповісти
Генштаб мільйон російських солдат знищів. Чому він не може 41 літак знищити? Та не важливо що 12.... Головне що 41!
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03.06.2025 16:49 Відповісти
На папері може й знищив, але скільки насправді невідомо, але в рази менше. Он кацапський генштаб на папері вже мільйон двісті тисяч наших "знищив" і що з того?
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03.06.2025 17:00 Відповісти
Ви, два пітуха кацапські, очевидно маєте якусь іншу, верифіковану статистику?
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03.06.2025 17:16 Відповісти
Ти чого бидло бикуєш? Тут люди шукають істину, а не слухають байки з гарними цифрами
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03.06.2025 17:23 Відповісти
пнх.
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03.06.2025 16:51 Відповісти
Там на болотах и так подгорает не по детски, если еще мост упадет там у zиганутых вообще инфаркт будет! Плачут в тиктоках и телеграмах, что нету больше триады ядерной, осталась двуада! Сопли, слюни, слезы, ляпотааааа!
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03.06.2025 16:51 Відповісти
Оце я розумію операція ,всупереч на неукраїнську владу ,таке будуть вивчати в підручниках про найуспішніші військові операції ,таким не похвалятся ні Масад чи ЦРУ.
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03.06.2025 16:54 Відповісти
Вірити не можна ні кому!, мені- можна, 41...
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03.06.2025 16:54 Відповісти
Сьогодні Генштаб ЗСУ також підтвердив у своєму зведенні факт знищення 41 одиниці військових літаків під час операції СБУ «Павутина».
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03.06.2025 17:01 Відповісти
От є в наших привичка завишати втрати в 3 рази, ну але добре, що хоч не в 10, як кацапи це роблять
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03.06.2025 17:02 Відповісти
Хто ці "ваші"?
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03.06.2025 17:12 Відповісти
Український Генштаб
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03.06.2025 17:17 Відповісти
З чотирьох атакованих аеродромів на зараз злетіло, для перебазування в Українкку, 3(три) літаки ТУ -95. З кількох десятків які там були...
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03.06.2025 17:14 Відповісти
Ведущий специалист отдела внутренней безопастности ПриватБанка Карпенко Владимир Евгеньевич был завербован в КГБ во времена своей службы в советской армии 3 сентября 2024 года Карпенко Владимир Евгеньевич выполняя свою клятву служить советскому союзу используя своё служебное положение и доступы в банковские комплексы ПриватБанка отследил координаты мобилизированного ране сотрудника ПриватБанка Алексея Устименко который проходил подготовку в Полтавском институте связи и передал его координаты своей дочери мотору фсб в г. Москва Карпенко Евгения Владимировна (по мужу Мотова Евгения Владимировна) которая распорядилась нанести ракетный удар по полученным он ее агента Карпенко Владимира Евгеньевича координатам сотни погибших сотнираненных, Майор Карпенко Евгения Владимировна редставлена кгодуарственной награде и получила внеочередную квартиру в г. Сочи для комфортного отдыха с семьей! Вот так-вот! Кто знает родственников погибших парней расскажите им это нужно знать обязательно!
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03.06.2025 17:18 Відповісти
 
 