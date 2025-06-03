Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT
В американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".
Про це з посиланням на дані розвідки та власні джерела пише видання NYT, інформує Цензор.НЕТ.
Втім, як зазначається, розвідка наразі не знає, чим саме та куди Росія може вдарити.
"Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - йдеться у публікації.
Також видання акцентує увагу, що операція "Павутина" продемонструвала здатність України використовувати відносно дешеві дрони для знищення дорогих літаків та завдавання ударів по об'єктах, розташованих далеко від її кордонів.
"Здійснюючи зухвалу атаку безпілотників на аеродроми та військові літаки глибоко всередині Росії, Україна продовжує змінювати спосіб ведення війн у 21 столітті, стверджують американські чиновники та військові аналітики.
Американські та європейські представники служб безпеки заявили, що оцінки бойових збитків від атак, які відбулися в неділю, все ще надходять, але, за їхніми оцінками, могло бути знищено або серйозно пошкоджено до 20 російських стратегічних літаків, що завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності", - пише видання.
За словами офіційних осіб, серед втрат Росії – шість далекобійних стратегічних бомбардувальників Ту-95 та чотири Ту-22М, а також військові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів протиповітряної оборони та керованих ракет.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Ще б літки з кабами так обробити фурами, щоб жодна падла не злітала на мокші
І за п'яток кварталів від кремля.
І навіть за пару кілометрів від дачі *****...
Фури - вони такі.
А они разве прекращали эти удары по гражданским?
щоб кремлівська мразота не встигала оговтатись після знищених літаків !!
Все це і багато більше, рашисти вже робили. І продовжують робити.
Потрібно припиняти оцю рашистську пропаганду - "що вони зроблять у відповідь". На даний момент відповідь може бути лише українською.
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
та оркам не треба привід мститись, всі 3+ роки повномасштабки вони без приводу вбивають українців.
буквально минулий тиждень - рекордний по шахедам.
От що орки ще можуть? калібри, кинжали, балістику пустять по Києву? Але вони це збирались робити і так
потрібно продовжувати за можливості
Дивна якась у США розвідка - знає що ***** повинен помститись , але не знає куди , чим і коли він вдарить . Так спитайте будь кого в Україні , він скаже те саме . Американська розвідка для цього і нах не потрібна .
У США всі вже думають що трамп все порішав , війна в Україні майже припинилася і обстріли цивільної інфраструктури теж , а тепер мовляв - все відновиться . Ха ха .Наївні нанайські хлопчики . ))
Насправді ж , з приходом іржавого в Білий дім , війна лише набирає обертів , а обстріли цивільних ще більше посилилися . Але американській розвідці і NYT - про це звісно ж невідомо .
***** зрадів що США йому перестали заважати - зовсім , і пішов ва-банк . Він впевнений що тепер Україну він зуміє дотиснути , нарешті .