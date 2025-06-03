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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT

Спецоперація СБУ Павутина

В американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".

Про це з посиланням на дані розвідки та власні джерела пише видання NYT, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, як зазначається, розвідка наразі не знає, чим саме та куди Росія може вдарити.

"Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - йдеться у публікації.

Також видання акцентує увагу, що операція "Павутина" продемонструвала здатність України використовувати відносно дешеві дрони для знищення дорогих літаків та завдавання ударів по об'єктах, розташованих далеко від її кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

"Здійснюючи зухвалу атаку безпілотників на аеродроми та військові літаки глибоко всередині Росії, Україна продовжує змінювати спосіб ведення війн у 21 столітті, стверджують американські чиновники та військові аналітики.

Американські та європейські представники служб безпеки заявили, що оцінки бойових збитків від атак, які відбулися в неділю, все ще надходять, але, за їхніми оцінками, могло бути знищено або серйозно пошкоджено до 20 російських стратегічних літаків, що завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності", - пише видання.

За словами офіційних осіб, серед втрат Росії – шість далекобійних стратегічних бомбардувальників Ту-95 та чотири Ту-22М, а також військові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів протиповітряної оборони та керованих ракет.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Автор: 

обстріл (29082) літак (2953) СБУ (12945) знищення (7525)


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Топ коментарі
+47
Ну типу без цієї операції нас би не обстрілювали б...
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03.06.2025 09:12 Відповісти
+26
Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях

А они разве прекращали эти удары по гражданским?
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03.06.2025 09:21 Відповісти
+24
тероризм - зброя рашизму
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03.06.2025 09:17 Відповісти
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Ну типу без цієї операції нас би не обстрілювали б...
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03.06.2025 09:12 Відповісти
Вони там реально до вср4чки бояться рашистов. Спочатку я гадав що то вигадки про їх страх а зараз це вже чітко проявляється!
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03.06.2025 10:08 Відповісти
В шо? Четвнртий рік луплчть майже щоночи по нас то ми вже звикли, а от як шо у відповідь по дарахим масквичам прилетить масовано? Або по санктчЛенінградцям?
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03.06.2025 09:15 Відповісти
Як би могли,то нас вже стерлиб за три дні.
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03.06.2025 09:16 Відповісти
тероризм - зброя рашизму
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03.06.2025 09:17 Відповісти
Оце сенсація. Нікчемні американські пи₴дуни. Суцільне розчарування всією цією західною шоблою імпотентів та балаболів.
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03.06.2025 09:18 Відповісти
Так вони і збиралися нас обстріляти, але щось пішло не так. Може й не зможуть більше літати.
Ще б літки з кабами так обробити фурами, щоб жодна падла не злітала на мокші
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03.06.2025 09:19 Відповісти
Так фура з дачними будиночками може ж і біля атомної електростанції зупинитись.
І за п'яток кварталів від кремля.
І навіть за пару кілометрів від дачі *****...

Фури - вони такі.
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03.06.2025 09:19 Відповісти
Та вони вже і ЯЗ нам погрожували і своїм скворєшніком
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03.06.2025 09:20 Відповісти
Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях

А они разве прекращали эти удары по гражданским?
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03.06.2025 09:21 Відповісти
Треба писати, а вони що мали інші цілі окрім цивільних
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03.06.2025 09:28 Відповісти
А те що кожну ніч обстрілюють мирні міста це що ? тут ворог відчув ще нікчемність Трамп який виявився балаболом.
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03.06.2025 09:21 Відповісти
Американська розвідка очікує, що сассія вчергове посмокче великого вкраїнського
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03.06.2025 09:22 Відповісти
Очікує замість допомогає, все що треба знати про трампанутого
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03.06.2025 09:29 Відповісти
***** может только нанести удар по мирному населению, больше плешивый импотент ничего не может сделать!!!🤡🤣🥳😆😊🤪
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03.06.2025 09:22 Відповісти
Він хоча би в Україні, а не проявляє героїзм подалі від України
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03.06.2025 09:33 Відповісти
Передбачаю ймовірну відповідь "рудого півня" на таку можливу атаку пуйла. Буду російською ,так як руда потвора патологічно не любить Україну. "Владімір мог би полностью унічтожіть Украіну но он дабрєйшій чєлавек і я заключу с нім DEEL"
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03.06.2025 09:23 Відповісти
А Трампу хтось показав статистику - скількі ця потвора ЗНИЩІЛА людських життів у Чечні, Осетії, Сирії, Україні? Що там робить послиха - ресторан піарить ?
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03.06.2025 09:26 Відповісти
Срані кацапи ще за знищення к каховського моря відповіли - чому досі потяги кацапські йдуть вздовж Азову? Чому там стоять мости ?
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03.06.2025 09:23 Відповісти
Невже вони на нас нападуть?
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03.06.2025 09:24 Відповісти
Підгавкують як паршиві с.ки з за паркану.
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03.06.2025 09:26 Відповісти
Що ті кацапи ще не зробили? Мстітєлі *****. Їм залишилось тільки роз'їбати Воронєж....
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03.06.2025 09:27 Відповісти
Потрібно гатити по москві дронами , так як ракет обіцяних Зе ми не маємо ,
щоб кремлівська мразота не встигала оговтатись після знищених літаків !!
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03.06.2025 09:27 Відповісти
І що ж вони зроблять? Нападуть? *********** школу? Лікарню? Дитсадок? Вдарять ракетами по центру міста? Чи може запустять ракети по енергоінфраструктурі? Газовому сховищі? А може будуть розстрілювати полонених? Чи раптом будуть катувати дітей і жінок?
Все це і багато більше, рашисти вже робили. І продовжують робити.
Потрібно припиняти оцю рашистську пропаганду - "що вони зроблять у відповідь". На даний момент відповідь може бути лише українською.
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03.06.2025 09:28 Відповісти
100500%. у кацапів не може бути відповіді, у кацапів агресія. Відповідь лише в України.
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03.06.2025 09:36 Відповісти
Відповідь лише в України яка ?
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03.06.2025 09:48 Відповісти
ну а ти сам як думаєш? яка?
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03.06.2025 09:56 Відповісти
Перед тим як "завдати значної відповіді", хай московити тричі подумають. Виходячи з реалій, такі фури або щось подібне можна і перед кремлем припаркувати.
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03.06.2025 09:32 Відповісти
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
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03.06.2025 09:35 Відповісти
Якщо маєш рішення поділись, легкомоторний цивільний літак не підійде, підрив 90 кг вибухівки в повітрі знищить планер метрів з 300. фпв здається непогано справляються
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03.06.2025 09:52 Відповісти
Так вони і так пуляють шо дурак з рогатки . Де впало там і ціль була .
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03.06.2025 09:44 Відповісти
"Не знаємо де, але вважаємо можливим, що […]" - на біса така розвідка? Розпускайте її к идолам. (Маск, ау, де ти?). Я вам в один мільйон разів дешевше такі попередження робитиму щодня.
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03.06.2025 09:47 Відповісти
О, вже америкоси почали залякувати Україну заміість того щоб виконувати домовленості по Будапештському меморандуму так інші домовленості які Україна підписувала зі сша в тому числі в 2024 році при Байдені. Тільки це американські серуни і можуть, Україну принижувати і лякати, а з Сосії робити грізного і непереможного. А типу до сих пір рашисти по Україні не били. Якщо рашисти вдарять по цивільній інфраструктурі Україна повинна знищити всі аеропорти Сосії разом з літаками і електростанції. Якщо америкоси все одно завжди говорять про "обидві сторони повинні" то тоді ми теж не повинні відставати від Сосії і повинні бити по інфраструктурі і цивільних об'єктах
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03.06.2025 09:54 Відповісти
А коли вже а NYT буде гарна стаття про те як США виявилися ще більшими пі'дорами ніж кацапи, зрадили союзника, якому обіцяли стоять до кінця, ще й пограбували в фіналі?
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03.06.2025 10:07 Відповісти
тупі рожеві Західні поні. Нагнітають, щоб боялись наносити майбутні удари по росіюшці?

та оркам не треба привід мститись, всі 3+ роки повномасштабки вони без приводу вбивають українців.

буквально минулий тиждень - рекордний по шахедам.

От що орки ще можуть? калібри, кинжали, балістику пустять по Києву? Але вони це збирались робити і так
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03.06.2025 10:14 Відповісти
З трусів не вистребнуть, даруйте,з трусікав.А чому ці аналітики не враховують,що Україна просто може також по інфраструктурі з мірними влупити?Просто чомусь не б'є.
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03.06.2025 10:14 Відповісти
В американській розвідці очкують.
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03.06.2025 10:20 Відповісти
Як обстрілювали так і будуть, але тепер менше
потрібно продовжувати за можливості
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03.06.2025 10:20 Відповісти
В ЯДЄРНИЙ ПЄПЄЛ, ДІМА! ТУПО В ЯДЄРНИЙ ПЄПЄЛ!
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03.06.2025 10:21 Відповісти
NYT-рупор кремля.
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03.06.2025 10:24 Відповісти
...Ну от , я так і знав .
Дивна якась у США розвідка - знає що ***** повинен помститись , але не знає куди , чим і коли він вдарить . Так спитайте будь кого в Україні , він скаже те саме . Американська розвідка для цього і нах не потрібна .
У США всі вже думають що трамп все порішав , війна в Україні майже припинилася і обстріли цивільної інфраструктури теж , а тепер мовляв - все відновиться . Ха ха .Наївні нанайські хлопчики . ))
Насправді ж , з приходом іржавого в Білий дім , війна лише набирає обертів , а обстріли цивільних ще більше посилилися . Але американській розвідці і NYT - про це звісно ж невідомо .
***** зрадів що США йому перестали заважати - зовсім , і пішов ва-банк . Він впевнений що тепер Україну він зуміє дотиснути , нарешті .
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03.06.2025 10:51 Відповісти
Та ясно шо завдасть,це очікуванно і як оркофюрер любить з паузою а не відразу. От якби замість стратег літаків були знищені підпріємства виробники балістики чи їх комплектуючи з верстатами то було б більш цікаво. А так один із компонентів ядерної тріади в мінус, але крилаті ракети ми більш-меньш збиваємо тай засобів в нас намного більше чим проти балістики.
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03.06.2025 11:10 Відповісти
Американці уже передали координати ?!!
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03.06.2025 11:22 Відповісти
 
 