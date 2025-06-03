Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT

В американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".

Про це з посиланням на дані розвідки та власні джерела пише видання NYT, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, як зазначається, розвідка наразі не знає, чим саме та куди Росія може вдарити.

"Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - йдеться у публікації.

Також видання акцентує увагу, що операція "Павутина" продемонструвала здатність України використовувати відносно дешеві дрони для знищення дорогих літаків та завдавання ударів по об'єктах, розташованих далеко від її кордонів.

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"Здійснюючи зухвалу атаку безпілотників на аеродроми та військові літаки глибоко всередині Росії, Україна продовжує змінювати спосіб ведення війн у 21 столітті, стверджують американські чиновники та військові аналітики.

Американські та європейські представники служб безпеки заявили, що оцінки бойових збитків від атак, які відбулися в неділю, все ще надходять, але, за їхніми оцінками, могло бути знищено або серйозно пошкоджено до 20 російських стратегічних літаків, що завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності", - пише видання.

За словами офіційних осіб, серед втрат Росії – шість далекобійних стратегічних бомбардувальників Ту-95 та чотири Ту-22М, а також військові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів протиповітряної оборони та керованих ракет.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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