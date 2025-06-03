Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50 внаслідок операції СБУ "Павутина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Geoint.

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50.

У дописі йдеться: "Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": Знищення літаків викликало збентеження серед близького оточення Путіна, - Bloomberg