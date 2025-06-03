Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК
Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50 внаслідок операції СБУ "Павутина".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Geoint.
Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50.
У дописі йдеться: "Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision".
Топ коментарі
+13 Pawlo Kit
показати весь коментар03.06.2025 07:40 Відповісти Посилання
+13 Старый зольдат
показати весь коментар03.06.2025 07:44 Відповісти Посилання
+8 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар03.06.2025 07:48 Відповісти Посилання
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Героям слава!!!
Добра новина на добрий ранок.
ну і на руліжній доріжці стоїть недосмажений літак із слідами горіння.
А ще на різдво можна попросити у декого Свято наблизити... ))