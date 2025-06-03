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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50 внаслідок операції СБУ "Павутина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Geoint.

Літак А-50

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50.

У дописі йдеться: "Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": Знищення літаків викликало збентеження серед близького оточення Путіна, - Bloomberg

Автор: 

літак (2953) знищення (7525) аеродром (307)


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Топ коментарі
+13
Не престаю насолоджуватися новинами наслідків цієї найвеличнішої події в новітній історії України.
Героям слава!!!
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03.06.2025 07:40 Відповісти
+13
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок.
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03.06.2025 07:44 Відповісти
+8
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03.06.2025 07:48 Відповісти
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Не престаю насолоджуватися новинами наслідків цієї найвеличнішої події в новітній історії України.
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.06.2025 07:40 Відповісти
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок.
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03.06.2025 07:44 Відповісти
Зелених проігнорували…
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03.06.2025 08:22 Відповісти
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03.06.2025 07:48 Відповісти
пару маленьких посилок - це почта раши
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03.06.2025 07:54 Відповісти
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03.06.2025 07:55 Відповісти
вона би ще зверху сіла і 3,14 накрила
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03.06.2025 07:57 Відповісти
Один
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03.06.2025 09:09 Відповісти
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03.06.2025 07:53 Відповісти
Так а де саме? Я нічого такого не бачу на цій світлині. Дивитися в центр її, праворуч, догори?
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03.06.2025 08:01 Відповісти
Вгорі в центрі.
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03.06.2025 08:50 Відповісти
Если я правильно понял, то поврежденный самолет, тот который вверху по центру на снимке. На нем видно черные пятна, наверное следы пожара.
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03.06.2025 08:50 Відповісти
три капоніри підсвічені. в одному видно рештки дуже схожі на згорілого літака. в решті двох - теж якесь підозріле сміття, якаго там, по-хорошому, не має бути.
ну і на руліжній доріжці стоїть недосмажений літак із слідами горіння.
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03.06.2025 09:23 Відповісти
Редактори ЦН не перестають дивувати: в заголовку і по тексту: літак знищено, а далі : Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision". Джерело: https://censor.net/ua/p3555781 То пошкоджено, чи знищено??
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03.06.2025 08:16 Відповісти

А ще на різдво можна попросити у декого Свято наблизити... ))
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03.06.2025 08:31 Відповісти
На той час фури в цапорилii буде заборонено. Слiд тренуватися на вiслюках.
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03.06.2025 08:58 Відповісти
330 000 000 у.о. в сраку)
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03.06.2025 09:34 Відповісти
 
 