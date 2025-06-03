Операция "Павутина": на авиабазе "Иваново" уничтожен по меньшей мере один самолет А-50. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК
Спутниковый снимок подтверждает уничтожение по меньшей мере одного ДРЛВ А-50 в результате операции СБУ "Павутина".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Geoint.
Спутниковый снимок подтверждает уничтожение по меньшей мере одного ДРЛВ А-50. В заметке говорится:
"Предположительно, спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны) от Mizarvision".
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+20 Старый зольдат
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+15 Vitaliy Mauler #573781
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Героям слава!!!
Добра новина на добрий ранок.
ну і на руліжній доріжці стоїть недосмажений літак із слідами горіння.
А ще на різдво можна попросити у декого Свято наблизити... ))