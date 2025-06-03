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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина": на авиабазе "Иваново" уничтожен по меньшей мере один самолет А-50. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение по меньшей мере одного ДРЛВ А-50 в результате операции СБУ "Павутина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Geoint.

Самолет А-50

Спутниковый снимок подтверждает уничтожение по меньшей мере одного ДРЛВ А-50. В заметке говорится:

"Предположительно, спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны) от Mizarvision".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Павутина": Уничтожение самолетов вызвало смущение среди близкого окружения Путина, - Bloomberg

Автор: 

самолет (3636) уничтожение (7212) аэродром (300)


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Топ комментарии
+20
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок.
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03.06.2025 07:44 Ответить
+18
Не престаю насолоджуватися новинами наслідків цієї найвеличнішої події в новітній історії України.
Героям слава!!!
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03.06.2025 07:40 Ответить
+15
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03.06.2025 07:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не престаю насолоджуватися новинами наслідків цієї найвеличнішої події в новітній історії України.
Героям слава!!!
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03.06.2025 07:40 Ответить
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок.
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03.06.2025 07:44 Ответить
Зелених проігнорували…
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03.06.2025 08:22 Ответить
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03.06.2025 07:48 Ответить
пару маленьких посилок - це почта раши
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03.06.2025 07:54 Ответить
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03.06.2025 07:55 Ответить
вона би ще зверху сіла і 3,14 накрила
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03.06.2025 07:57 Ответить
Один
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03.06.2025 09:09 Ответить
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03.06.2025 07:53 Ответить
Так а де саме? Я нічого такого не бачу на цій світлині. Дивитися в центр її, праворуч, догори?
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03.06.2025 08:01 Ответить
Вгорі в центрі.
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03.06.2025 08:50 Ответить
Если я правильно понял, то поврежденный самолет, тот который вверху по центру на снимке. На нем видно черные пятна, наверное следы пожара.
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03.06.2025 08:50 Ответить
три капоніри підсвічені. в одному видно рештки дуже схожі на згорілого літака. в решті двох - теж якесь підозріле сміття, якаго там, по-хорошому, не має бути.
ну і на руліжній доріжці стоїть недосмажений літак із слідами горіння.
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03.06.2025 09:23 Ответить
Редактори ЦН не перестають дивувати: в заголовку і по тексту: літак знищено, а далі : Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision". Джерело: https://censor.net/ua/p3555781 То пошкоджено, чи знищено??
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03.06.2025 08:16 Ответить

А ще на різдво можна попросити у декого Свято наблизити... ))
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03.06.2025 08:31 Ответить
На той час фури в цапорилii буде заборонено. Слiд тренуватися на вiслюках.
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03.06.2025 08:58 Ответить
якщо зараз десь повторити таку ж операцію з вантажівкою, то думаю що водіїв вантажівок по всій расії почнуть розстрілювати прямо на узбіччі.
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03.06.2025 11:32 Ответить
330 000 000 у.о. в сраку)
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03.06.2025 09:34 Ответить
Це вже третій літак подібного типу.
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03.06.2025 11:16 Ответить
 
 